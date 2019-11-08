В рамках форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана заключен ряд важных соглашений

В работе Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана традиционно участвуют главы государств, руководители ключевых министерств и ведомств, главы ряда субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан, бизнесмены. Не стал исключением и VI форум, на котором съехались представители бизнес- элиты двух стран.

В этом году Форум впервые расширили на два полноценных дня из-за большого количества панельных сессий. В первый день работы, 6 ноября были заключены ряд важных соглашений между крупными предприятиями двух стран. А 7 ноября президенты России и Казахстана на отдельной встрече обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня.

Символично, что VI форум проходит в Омске, городе, где состоялся первый саммит, на котором Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсуждали проблемы приграничного сотрудничества. Спустя 16 лет, совершив своеобразный круг по российским и казахстанским регионам, форум вернулся в Омскую область, где зародилась традиция его проведения.

В своем выступлении губернатор Омской области Александр Бурков отметил, что сегодня форум стал выставкой высоких технологий.

«Мы видим здесь все передовое в сфере промышленности, аграрном секторе, в системе госуправления и муниципального управления. Для нас сегодня важна кооперация с предприятиями Казахстана. Исторически между нами были выстроены экономические связи, и нам необходимо идти дальше»

Одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Сибири – Омский НПЗ в рамках Форума заключил ряд важных соглашений.

Омский НПЗ «Газпром нефти» подписал соглашение о сотрудничестве с Павлодарским государственным университетом им. С. Торайгырова и Омским государственным техническим университетом

Одно из ключевых – договор о сотрудничестве и обмене опытом в области развития технологий нефтепереработки между Омским НПЗ и Павлодарским НХЗ. Соглашение будет способствовать развитию программ обмена опытом в области повышения глубины переработки и энергоэффективности производственных процессов. Отметим, что омское предприятие благодаря программе развития, которую с 2008 года продолжает «Газпром нефть», последовательно повышает эффективность работы и снижает влияние на окружающую среду. Павлодарский НХЗ в свою очередь в прошлом году завершил модернизацию производственных мощностей. И новым соглашением предприятия закрепили намерения об организации тематических стажировок для обмена опытом по темам совершенствования технологических процессов, росту операционной эффективности, увеличению глубины переработки.

Как отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский, укрепление сотрудничества с другими участниками рынка помогает предприятию задавать тренды развития отрасли, оттачивать технологические решения и обмениваться опытом по сложным вопросам.

«Такое соглашение идет на пользу всем участникам. Эффективная реализация соглашения предоставляет нашим предприятиям взаимные преимущества, обеспечивающие достижение общей цели развития нефтехимического комплекса. Омский НПЗ лидирует в отрасли, последовательно внедряя новейшие технологии. Мы открыты к сотрудничеству и готовы делиться опытом с коллегами из Казахстана», - подчеркнул руководитель Омского нефтеперерабатывающего завода.

В рамках Форума было подписано и еще одно, трехстороннее соглашение о сотрудничестве с Павлодарским государственным университетом им. С. Торайгырова и Омским государственным техническим университетом. Оно предусматривает долгосрочное взаимодействие и реализацию совместных проектов в сфере науки и инновационных разработок, подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов.

К слову, уже пять лет на базе Омского государственного технического университета работает кафедра «Газпром нефти». Занятия со студентами проводят как преподаватели высшей школы, так и специалисты-практики Омского НПЗ. С подписанием трехстороннего соглашения сотрудничество в сфере развития образования и науки выходит на международный уровень.