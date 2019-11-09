2019-11-09T12:24:16+03:00
Спорт

Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли Гран-При Китая

Они опередили американцев Чок и Бэйтс по итогам двух прокатов
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Никита Кацалапов и Витория Синицина - первые в Китае.Никита Кацалапов и Витория Синицина - первые в Китае.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В китайском городе Чунцин в субботу, 9 ноября, продолжились соревнования четвертого в сезоне этапа Гран-При по фигурному катанию. В соревнованиях танцевальных пар победу одержали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

В произвольном танце они уступили американцам Чок и Бэйтс. Синицина и Кацалапов получили 124,51 балла от судей, а фигуристы из США - 128,21. Однако же, запас прочности после короткой программы позволил нашим спортсменам занять итоговое первое место. У россиян - 209,90 балла, американцы же за два проката заработали 208,55.

Бронза - у канадского дуэта Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен. Отставание у них большое от лидеров - 190,74 балла. Два других дуэта из России расположились чуть ниже. Софья Евдокимова и Егор Базин заняли шестое место с суммой в 169,27, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин стали седьмыми 169,24.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов - серебряные призеры чемпионата мира 2019 года, они были третьими на командном чемпионате мира. А в декабре прошлого года они выиграли чемпионат России 2019 года. А вот победа в Китае - первая в карьере дуэта. Они до этого были третьими дважды в позапрошлом сезоне, и дважды вторыми в прошлом сезоне. В финале Гран-При они были вторыми.

Сегодня вскоре определятся победительницы в турнире у женщин, мужчин и у спортивных пар.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Гран-при по фигурному катанию

Shiseido Cup of China Чунцин, Китай

Танцы на льду

1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 209,90

2. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 208,55

3. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 190,74

4. Шиюэ Ван – Ли Сяннин (Китай) – 186,45

5. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 179,96

6. Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия) – 169,27

7. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 169,24

8. Чэнь Хун – Сунь Чжомин (Китай) – 162,91

9. Го ЮйчжуЧжао Пэнкунь (Китай) – 150,91

10. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония) – 145,35

ИСТОЧНИК KP.RU

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