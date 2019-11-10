Набрали по десяточке: Малахов, Гузеева, Пермякова, Жуков поправились и им это идет!

К лету знаменитости обычно худеют, а после пляжного сезона вновь расслабляются и забывают о диете и интенсивных тренировках. К зиме набирают вновь, а весной начнут опять худеть. Некоторым дополнительные 10 кг не мешают прекрасно выглядеть. Мы нашли такие примеры: эти звезды изменились, но при этом в отличной форме.

Светлана Пермякова

Стилисты актрисы Пермяковой опять заменили одежду актрисы 48-го размера на 50-52. Светлана позволяет себе расслабляться и не держать строго диету. В спортзал ходить некогда – театр, гастроли, воспитание 7-летней дочери Варвары. 47-летняя Светлана Пермякова, пожалуй, строго соблюдает лишь одно правила из своей жизни на диете - питьевой режим. «У меня везде с собой бутылочка с негазированной питьевой водой», — говорит Света.

Актриса Светлана Пермякова демонстрирует стройную фигуру.Фото: СОЦСЕТИ

Пермякова принимала участие сразу в нескольких проектах, где сбрасывала вес. Актриса достигала серьезных результатов – сбрасывала почти 20 кг. А недавно купила новую квартиру в центре Москвы, и после стресса расслабилась. Это тут же отразилось на фигуре — 10 кг вернулись.

Лишние килограммы не испортили впечатление.Фото: СОЦСЕТИ

Сергей Жуков

Солист группы «Руки вверх!» серьезно похудел год назад, когда попал в больницу. Музыкант получил травму о металлическую конструкцию и не обратил внимания на синяк, который образовался на животе. Вскоре начались боли - образовалась грыжа, которая сильно разрослась. Сергей Жуков рассказал нам о том, что тогда происходило: «Пришлось делать несколько операций. Был момент, когда врачи не понимали, почему нет прогресса в лечении…» После трех с лишним месяцев лечения, Сергей ощутимо похудел. С помощью врачей Жуков вылечился, вернулся к активной жизни.

Сергей Жуков до...Фото: СОЦСЕТИ

Вместе с привычным образом жизни вернулся вес. Сергей не комплексует: вес не мешает ему вживую отрабатывать концерты и быть энергичным. Кстати, у 43-летнего Жукова сразу несколько «съедобных» бизнесов – мясной и кондитерский.

... И после.Фото: СОЦСЕТИ

Лариса Гузеева

Год назад у ведущей «Давай поженимся!» умерла мама. Лариса Гузеева, пережив стресс, скинула больше 10 кг. Чтобы избавиться от депрессии, артистка много путешествовала и провела курс очищения и омоложения в специализированной клинике.

Стройная Лариса Гузеева.Фото: СОЦСЕТИ

В результате Гузеева весной сбросила 12 кг – даже пришлось обновлять гардероб новым размерным рядом. Но осенью «десяточка» вернулась, и Лариса Андреевна жалуется на это коллегам. После нового года 60-летняя Гузеева планирует сесть на диету.

Ведущая "Давай поженимся" после того, как поправилась.Фото: СОЦСЕТИ

Андрей Малахов

Лишний вес Андрея Малахова стали обсуждать после выхода его интервью в шоу «Осторожно, Собчак!» Зрители отметили, что Андрей немного поправился. На самом деле на форумах явно преувеличивают перемены в фигуре телеведущего номер один.

Андрей Малахов с "кубиками".Фото: СОЦСЕТИ

10 кг он точно не набрал – максимум 5. Как известно, Андрей Малахов ведет здоровый образ жизни, не пьет алкоголь, не курит, занимается спортом. Оценивая вес 47-летнего Андрея, не забывайте, что телекамера всегда прибавляет как раз 5 кг.