2019-11-09T13:33:57+03:00
Происшествия

Экс-мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев скрылся от следствия после задержания

Чиновник объявлен в федеральный розыск
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Экс-мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев скрылся от следствия после задержанияЭкс-мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев скрылся от следствия после задержанияФото: Олег ЗОЛОТО
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В субботу, 9 ноября, бывшего мэра подмосковной Истры Андрея Вихарева объявили в федеральный розыск. После задержания он скрылся от следствия.

«МУ МВД России «Щёлковское» распространило ориентировку на розыск и задержание Вихарева Андрея Геннадиевича 1969 года рождения», - передает ТАСС информацию источника в правоохранительных органах.

Экс-главу Истры задержали 7 ноября по подозрению в совершении должностных преступлений. В администрации Истры и в доме Вихарева проводят обыски.

Как сообщает РЕН ТВ, вместе с чиновником в розыск объявили бизнесмена Алексея Деньгина. Их обвиняют в «мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, и в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления».

Андрей Вихарев ушел в отставку в конце сентября этого года. Свое решение решение он объяснил состоянием здоровья. Пост главы Истры он занимал с марта 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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