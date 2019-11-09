Экс-мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев скрылся от следствия после задержания

В субботу, 9 ноября, бывшего мэра подмосковной Истры Андрея Вихарева объявили в федеральный розыск. После задержания он скрылся от следствия.

«МУ МВД России «Щёлковское» распространило ориентировку на розыск и задержание Вихарева Андрея Геннадиевича 1969 года рождения», - передает ТАСС информацию источника в правоохранительных органах.

Экс-главу Истры задержали 7 ноября по подозрению в совершении должностных преступлений. В администрации Истры и в доме Вихарева проводят обыски.

Как сообщает РЕН ТВ, вместе с чиновником в розыск объявили бизнесмена Алексея Деньгина. Их обвиняют в «мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, и в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления».

Андрей Вихарев ушел в отставку в конце сентября этого года. Свое решение решение он объяснил состоянием здоровья. Пост главы Истры он занимал с марта 2018 года.