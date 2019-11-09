Экс-мэра подмосковной Истры подозревают в получении откатов

Рано утром в субботу, 9 ноября в квартиру экс-мэра подмосковного города Истра наведались сотрудники ФСБ и Следственного комитета. С собой них была санкция на задержание и обыск. Сейчас бывший чиновник дает объяснения следователям. Его подозревают в получении откатов от аффилированных компаний. По версии следствия, он злоупотреблял должностными полномочиями, будучи в должности градоначальника.

- Обвинение ему пока не предъявлено. В действиях Вихарева усматривается состав преступления статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

Официально ситуацию с задержанием Вихарева пока не комментируют. Однако известно, что обыск походит в том числе и в здании администрации Истры.

Судя по всему, в оперативную разработку чиновник попал еще в сентябре. Иначе как объяснить его странное увольнение с поста мэра спустя менее чем два года после избрания.

27 сентября стало известно, что Вихарев покидает пост главы города. Официальной версией ухода стало состояние здоровья.

«Время работы в нашем округе навсегда останется в моей памяти как один из важнейших и ответственных этапов в моей жизни. Вместе с вами нам много удалось сделать за этот короткий период», — написал он в своей странице «В Контакте».

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ДОСЬЕ «КП»

Андрей Вихарев родился 1 января 1969 в Кировской области. С 1998 по 2011 годы был председателем совета директоров, затем президентом строительной компании "Гарантия - Строй". В 2009 году был избран депутатом Совета депутатов города Жуковский Московской области, откуда ушел в 2011 году. С октября 2014 года исполнял обязанности главы города Лосино-Петровский, затем стал главой Волоколамского района и главой Истры. В конце сентября этого года ушел в отставку с должности мэра