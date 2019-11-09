“Они стали нашей семьей”: Исполнительница романсов помогает одиноким старикам и инвалидам посещать концерты, экскурсии и находить друзей

- Все началось с того, что мы поехали в три дома преселых с небольшим концертом. И то, что мы увидели, запало в душу и сердце. Ведь живут эти бабушки и дедушки по-большому счету никому не нужные… Да, о них заботятся, ухаживают, кормят.... Но люди были невероятно благодарны за то, что о них по-человечески вспомнили, что они наконец стали кому-то интересны, - рассказывает Евгения Лихацкая.

Певица, исполнительница романсов из Великого Новгорода уже много лет поддерживает талантливых музыкантов и исполнителей города, проводит благотворительные концерты… А в этом году ее творческий центр запустил проект “Окно в мир”. Благодаря ему одинокие старики из домов престарелых и люди с инвалидностью из психоневрологических интернатов могут общаться с родными и заводить новых друзей, "посещать" занятия с психологом, "побывать" на виртуальных экскурсиях, принять участие в концертах…

- Когда мы впервые приехали в дома престарелых, в наших концертах с большим удовольствием приняли участие сами подопечные. Кто-то вспомнил, что раньше играл на гармони, бабушки, оказывается, еще не забыли своих песен…. У них глаза загорелись, они расцвели, изменились на глазах. И мы поняли, что людям это нужно. А чтобы охватить как можно больше учреждений, мы подумали - почему бы не проводить наши занятия дистанционно? - говорит Евгения Геннадьевна.

Исполнительница романсов Евгения Лихацкая объединила вокруг себя много талантливых людей, музыкантов Великого Новгорода

Руководителем проекта и его идеологом стал сын исполнительницы Алексей Лихацкий. Президентский грант помог закупить компьютеры, роутеры, телевизоры с широким экраном... В одном “сеансе связи” принимают участие сразу несколько учреждений.

Главный психотерапевт Новгородской области Олег Вениаминович Петренев проводит консультации. Дом народного творчества устраивает мастер-классы по вышивке, рисованию, лепке… Новгородский музей-заповедник проводит виртуальные экскурсии. Музейные работники в прямом эфире показывают достопримечательности города, сразу же отвечают на вопросы.

- В Новгородской области действительно есть на что посмотреть: одних церквей и храмов у нас осталось еще на пять подобных проектов, - улыбается Евгения Лихацкая. - Все очень ждут сеансов музыкотерапии, с удовольствием выступают. Мы даем задания “на дом”. Например, объявляем: “Следующая тема - русская народная песня. Вспомните, какие песни вы знаете, постарайтесь их спеть”. Очень много среди подопечных оказалось поэтов, они пишут просто отличные стихи.

Благодаря современным технологиям одинокие пожилые люди и инвалиды попадают на творческие мастер-классы...

Сейчас в проекте принимают участие 18 учреждений: 17 из Новгородской области и одно из Карелии. Кроме домов престарелых оборудование установили и в психоневрологических интернатах - здесь живут люди с инвалидностью старше 18 лет. Среди них есть совсем молодые ребята, которые вообще не покидают стен учреждения.

... концерты...

- Для них наш проект стал действительно “Окном в мир”. Они могут не только общаться с нами, но и с другими учреждениями. Ведь многие подопечные ПНИ вышли из детских домов и у них остались друзья в других интернатах. Есть даже брат с сестрой, которые росли в одном детском доме, а после 18 лет их отправили в разные учреждения, мужское и женское. А в интернате в Карелии есть медсестра, чья тетя находится в ПНИ в Новгороде. И проект для них - единственная возможность увидеться, пообщаться, - рассказывает Евгения Лихацкая. - Они очень добрые, открытые - как дети. Мы с ними общаемся уже как с добрыми друзьями, навещаем на праздники. Они как-то незаметно стали нашей большой семьей. Они теперь не одиноки - и очень этому рады.

... и в музеи

Работу со всеми подопечными “Творческий центр Евгении Лихацкой” собирается продолжить и после окончания проекта по президентскому гранту. И готовит новую заявку: просьбы открыть и им “Окно в мир” поступили уже от четырех соседних регионов.