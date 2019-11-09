2019-11-09T18:39:36+03:00
Общество

“Они стали нашей семьей”: Исполнительница романсов помогает одиноким старикам и инвалидам посещать концерты, экскурсии и находить друзей

Благодаря президентскому гранту в социальных учреждениях Новгородской области установили оборудование для виртуального общения
Наталия КУДРЯШОВА
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Видеосвязь объединила 18 учреждений. Проект "Окно в мир" охватывает Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, Дома ветеранов, психо-неврологические интернаты и Комплексные центры социального обслуживания.Видеосвязь объединила 18 учреждений. Проект "Окно в мир" охватывает Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, Дома ветеранов, психо-неврологические интернаты и Комплексные центры социального обслуживания.
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- Все началось с того, что мы поехали в три дома преселых с небольшим концертом. И то, что мы увидели, запало в душу и сердце. Ведь живут эти бабушки и дедушки по-большому счету никому не нужные… Да, о них заботятся, ухаживают, кормят.... Но люди были невероятно благодарны за то, что о них по-человечески вспомнили, что они наконец стали кому-то интересны, - рассказывает Евгения Лихацкая.

Певица, исполнительница романсов из Великого Новгорода уже много лет поддерживает талантливых музыкантов и исполнителей города, проводит благотворительные концерты… А в этом году ее творческий центр запустил проект “Окно в мир”. Благодаря ему одинокие старики из домов престарелых и люди с инвалидностью из психоневрологических интернатов могут общаться с родными и заводить новых друзей, "посещать" занятия с психологом, "побывать" на виртуальных экскурсиях, принять участие в концертах…

- Когда мы впервые приехали в дома престарелых, в наших концертах с большим удовольствием приняли участие сами подопечные. Кто-то вспомнил, что раньше играл на гармони, бабушки, оказывается, еще не забыли своих песен…. У них глаза загорелись, они расцвели, изменились на глазах. И мы поняли, что людям это нужно. А чтобы охватить как можно больше учреждений, мы подумали - почему бы не проводить наши занятия дистанционно? - говорит Евгения Геннадьевна.

Исполнительница романсов Евгения Лихацкая объединила вокруг себя много талантливых людей, музыкантов Великого Новгорода

Исполнительница романсов Евгения Лихацкая объединила вокруг себя много талантливых людей, музыкантов Великого Новгорода

Руководителем проекта и его идеологом стал сын исполнительницы Алексей Лихацкий. Президентский грант помог закупить компьютеры, роутеры, телевизоры с широким экраном... В одном “сеансе связи” принимают участие сразу несколько учреждений.

Главный психотерапевт Новгородской области Олег Вениаминович Петренев проводит консультации. Дом народного творчества устраивает мастер-классы по вышивке, рисованию, лепке… Новгородский музей-заповедник проводит виртуальные экскурсии. Музейные работники в прямом эфире показывают достопримечательности города, сразу же отвечают на вопросы.

- В Новгородской области действительно есть на что посмотреть: одних церквей и храмов у нас осталось еще на пять подобных проектов, - улыбается Евгения Лихацкая. - Все очень ждут сеансов музыкотерапии, с удовольствием выступают. Мы даем задания “на дом”. Например, объявляем: “Следующая тема - русская народная песня. Вспомните, какие песни вы знаете, постарайтесь их спеть”. Очень много среди подопечных оказалось поэтов, они пишут просто отличные стихи.

Благодаря современным технологиям одинокие пожилые люди и инвалиды попадают на творческие мастер-классы...

Благодаря современным технологиям одинокие пожилые люди и инвалиды попадают на творческие мастер-классы...

Сейчас в проекте принимают участие 18 учреждений: 17 из Новгородской области и одно из Карелии. Кроме домов престарелых оборудование установили и в психоневрологических интернатах - здесь живут люди с инвалидностью старше 18 лет. Среди них есть совсем молодые ребята, которые вообще не покидают стен учреждения.

... концерты...

... концерты...

- Для них наш проект стал действительно “Окном в мир”. Они могут не только общаться с нами, но и с другими учреждениями. Ведь многие подопечные ПНИ вышли из детских домов и у них остались друзья в других интернатах. Есть даже брат с сестрой, которые росли в одном детском доме, а после 18 лет их отправили в разные учреждения, мужское и женское. А в интернате в Карелии есть медсестра, чья тетя находится в ПНИ в Новгороде. И проект для них - единственная возможность увидеться, пообщаться, - рассказывает Евгения Лихацкая. - Они очень добрые, открытые - как дети. Мы с ними общаемся уже как с добрыми друзьями, навещаем на праздники. Они как-то незаметно стали нашей большой семьей. Они теперь не одиноки - и очень этому рады.

... и в музеи

... и в музеи

Работу со всеми подопечными “Творческий центр Евгении Лихацкой” собирается продолжить и после окончания проекта по президентскому гранту. И готовит новую заявку: просьбы открыть и им “Окно в мир” поступили уже от четырех соседних регионов.

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