2019-11-09T23:47:46+03:00
Звезды

"Неземной красоты невеста": Юлия Барановская в свадебном платье сразила наповал

Публике не терпится увидеть жениха
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Фото: Николай ТемниковФото: Николай Темников
Изменить размер текста:

Юлия Барановская вновь заставила публику говорить о своем скором замужестве. Многодетная мама спровоцировала подобные слухи, представ перед поклонниками в свадебном платье. И это не просто наряд для подиума или выставки. Телеведущая выбрала платье в салоне для новобрачных.

Кажется, совсем скоро Юлия Барановская все же объявит, что связала себя узами Гименея. Знаменитость разместила в блоге фотографию в роскошном свадебном платье. "По-моему, мне очень идет. Согласны? Как же, оказывается, непросто выбрать свадебное платье", - пожаловалась фолловерам телезвезда.

Поклонники от такой неземной красоты буквально потеряли дар речи. Комментарии многих сводятся к восторженным "ох" и "ах", а также многочисленным "сердечкам. Особо разговорчивые оставляют сообщения с пожеланием счастливой семейной жизни своему кумиру или фразы: "неземной красоты невеста", "какая же вы, Юленька, красавица", "Боже, Юлечка, вы настоящая принцесса".

Публике также не терпится лицезреть жениха своей любимицы. Но всему свое время.

Юлия Барановская обязательно в ближайшее время все расскажет. Она всегда честна с подписчиками. Не так давно теледива отметила, что все еще мечтает о простом семейном счастье. "Я замужем ни разу не была. Если когда-нибудь устрою свадьбу, то она будет пышной. Хочу, чтобы праздник продолжался несколько дней", - рассказывала звезда.

Она призналась, что после болезненного разрыва с Андреем Аршавиным не потеряла веру в любовь и сейчас снова счастлива. Юля готова стать женой официально. "Я хочу свадьбу! Хочу альбом со свадебными фотографиями. Платье хочу выбирать. И я этого не стесняюсь! И платьев у меня будет много. И она будет нереально крутая. И все мои друзья будут рыдать от счастья. Я выйду на сцену и скажу такой тост, что все сдохнут", - делилась деталями грядущего торжества Юлия Барановская.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«На улице меня теперь не узнают»: Как изменилась актриса, сыгравшая усатую жену Абдуллы в «Белом солнце пустыни»
Спустя 50 лет после съемок в легендарном фильме Алла Лименес рассказала «КП», почему не продолжила актерскую карьеру, смогла ли потом найти мужа и как отнеслась к мужскому голосу своей героини
Новости 24
Базовая модель пикапа Tesla будет стоить 50 тысяч долларов
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии
В России готовится план приватизации на 2020-2022 годы
Врачи приезжали к Паше Фейсконтролю дважды: второй раз помочь не успели
В Москве скончался Павел Пичугин, известный как Паша «Фейсконтроль»
Трамп пообещал обнародовать расшифровку разговора с Зеленским, о котором «никто не знает»
В России будут поощрять водителей за аккуратное вождение
Глава МИД Турции раскритиковал США за заявления о нефти в Сирии
Мара Багдасарян уверяет, что ее отца лишили гражданства незаконно
"Спартак" выиграл первый тайм матча чемпионата России у "Крыльев Советов" 1:0
СКР: Возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Элисты
Путин призвал обеспечить максимальную свободу для творчества и лучшие условия для стартапов
В Польше по запросу России задержали одного из лидеров украинских националистов
Чемпион мира по футболу Шюррле вошел в заявку "Спартака" на матч против "Крыльев Советов"
«Он сумасшедший»: Выпускница истфака СПбГУ рассказала о доценте, задержанном с отрубленными руками
Лучший бомбардир Премьер-Лиги Соболев с первых минут начнет игру за "Крылья Советов" против "Спартака"