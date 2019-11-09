"Неземной красоты невеста": Юлия Барановская в свадебном платье сразила наповал

Юлия Барановская вновь заставила публику говорить о своем скором замужестве. Многодетная мама спровоцировала подобные слухи, представ перед поклонниками в свадебном платье. И это не просто наряд для подиума или выставки. Телеведущая выбрала платье в салоне для новобрачных.

Кажется, совсем скоро Юлия Барановская все же объявит, что связала себя узами Гименея. Знаменитость разместила в блоге фотографию в роскошном свадебном платье. "По-моему, мне очень идет. Согласны? Как же, оказывается, непросто выбрать свадебное платье", - пожаловалась фолловерам телезвезда.

Поклонники от такой неземной красоты буквально потеряли дар речи. Комментарии многих сводятся к восторженным "ох" и "ах", а также многочисленным "сердечкам. Особо разговорчивые оставляют сообщения с пожеланием счастливой семейной жизни своему кумиру или фразы: "неземной красоты невеста", "какая же вы, Юленька, красавица", "Боже, Юлечка, вы настоящая принцесса".

Публике также не терпится лицезреть жениха своей любимицы. Но всему свое время.

Юлия Барановская обязательно в ближайшее время все расскажет. Она всегда честна с подписчиками. Не так давно теледива отметила, что все еще мечтает о простом семейном счастье. "Я замужем ни разу не была. Если когда-нибудь устрою свадьбу, то она будет пышной. Хочу, чтобы праздник продолжался несколько дней", - рассказывала звезда.

Она призналась, что после болезненного разрыва с Андреем Аршавиным не потеряла веру в любовь и сейчас снова счастлива. Юля готова стать женой официально. "Я хочу свадьбу! Хочу альбом со свадебными фотографиями. Платье хочу выбирать. И я этого не стесняюсь! И платьев у меня будет много. И она будет нереально крутая. И все мои друзья будут рыдать от счастья. Я выйду на сцену и скажу такой тост, что все сдохнут", - делилась деталями грядущего торжества Юлия Барановская.