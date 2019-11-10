В Ростове-на-Дону открыли школу, в которой людей учат правильно ухаживать за лежачими больными

В семьях, где есть тяжелобольные люди или нуждающиеся в круглосуточном уходе старики, знают, как тяжело найти хорошую сиделку. В такой ситуации родственникам пожилого человека иногда даже приходится бросать работу, чтобы не оставлять без присмотра лежачую маму или бабушку, отца или деда.

В Ростове-на-Дону придумали решение этой проблемы. Кировское районное отделение Красного креста на средства президентского гранта запустило очень важный, уникальный для города образовательный проект «Мы с вами», в рамках которого была открыта школа квалифицированных сиделок.

Команда проекта «Мы с вами» – профессионалы с большим опытом работы. Фото: Кировское отделение организации «Красный крест»

Специалисты с большим опытом работы делятся своими профессиональными знаниями и навыками с «учениками», а это социальные работники и волонтеры, сотрудники хосписных отделений и родственники тяжелобольных, а также обычные горожане, которые решили освоить новую профессию.

В общей сложности – 150 человек, которые после окончания курсов получат соответствующие сертификаты и удостоверения о дополнительном образовании, а самое важное – смогут оказать квалифицированную помощь почти 1500 больным.

Работа сиделки требует специальных знаний и навыков, которые невозможно получить самостоятельно. Благодаря этому проекту родственники лежачих пациентов смогут ухаживать за своими близкими дома, в привычной для них обстановке. Фото: 1redcross-rostov.ru/мы-

Слушателей курсов научат правильно перемещать лежачих больных – безопасно и для себя, и для пациента, расскажут будущим сиделкам, как лечить раны и пролежни, а также как нужно организовать пространство в доме, где находится тяжелобольной человек, и еще о многих важных особенностях ухода за лежачими больными. Причем преподаватели в обучении используют только самые современные подходы и методики.

Слушателей курсов научат правильно перемещать лежачих больных – безопасно и для себя, и для пациента. Фото: 1redcross-rostov.ru/мы-с-вами/

«В нашей работе мы слишком часто сталкиваемся с вопросами оказания квалифицированной помощи на дому. Например, есть люди, которые получают настолько сильную травму, ухаживая за своими пожилыми родственниками, что им потом приходится долго лечиться у психолога. В таких ситуациях нужен профессиональный человек, который возьмет на себя эту работу. Но в большинстве случаев, мы просто не могли порекомендовать ни специальных сиделок, ни грамотных курсов для родственников пациента по уходу за лежачими больными. Оказалось, что такого обучения просто не было. Eсть пациенты, которые годами лежат в больницах, реабилитационных центрах и домах престарелых, и они рады были бы вернуться в родной дом, но боятся это делать», - рассказали в Кировском районном отделении Красного креста.

Так проходят занятия, на которых учат правильно ухаживать за тяжелобольными людьми. Фото: Кировское отделение организации «Красный крест»

По словам авторов проекта «Мы с вами», главная цель команды энтузиастов – обеспечить нуждающимся в уходе людям достойный уровень жизни, предоставить поддержку их семьям. Ведь мало кто в нашей стране может позволить себе бросить работу, чтобы окружить заботой больного члена семьи.

В школе сиделок учат лечить раны и пролежни, рассказывают о самых современных средствах и методиках. Фото: 1redcross-rostov.ru/мы-с-вами/

Кроме того, далеко не каждый способен ухаживать за лежачим родственником, но если человек не в состоянии заботиться о пожилом члене своей семьи, это вовсе не значит, что он плохой или бездушный: может быть непереносимость этого процесса физиологическая, психологическая. Некоторые люди просто не могут видеть беспомощными и несчастными своих родителей, которых они помнят молодыми и крепкими, сильными и здоровыми.

Основная цель курсов – создание более комфортной обстановки для больного и облегчение процесса ухода для его близких. Фото: 1redcross-rostov.ru/мы-с-вами/

Этот проект уникален еще и тем, что люди старше пятидесяти лет уже до конца года смогут получить новую, очень востребованную профессию и устроиться на работу в сфере патронажного ухода за тяжелобольными пациентами.