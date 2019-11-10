Климатическую зиму в Москве перенесли на конец ноября

Страшилки о приближающейся климатической зиме развеяли сами же синоптики, которые активно пугали москвичей резким похолоданием всего каких-то семь дней назад. Новый прогноз напротив предупреждает об аномально теплой погоде. Так, температурный рекорд в 12 градусов тепла был установлен в столице 10 ноября. И это только начало.

- По многолетним наблюдения, климатическая зима в Москве наступает именно с 10 ноября. Но в этом году ее прихода мы ждем не раньше 20 ноября. Только после этой даты среднесуточная температура перейдет нулевую отметку в сторону отрицательных значений, - рассказал «Комсомолке» Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос». - В начале новой рабочей недели москвичи продолжат ощутят влияние черноморского циклона с резким повышением температуры в дневные часы до 9-11 градусов. Преобладать будет облачная погода с моросящими дождями.

Аномально теплая погода в столице сохранится до среды, 13 ноября. С четверга и до выходных погоду обеспечит азиатский циклон. В столице будет малооблачно, но похолодает. Ночью — около нуля, а днем до 4 градусов со знаком плюс. Эти значения тоже выше климатической нормы.

- А вот в последнюю декаду ноября ожидается резкое похолодание. В столице ударят арктические морозы. В ночные часы столбик термометра опустится до -15 градусов. Днем будет ненамного теплее до -10, - рассказал Евгений Тишковец.

Но судя по долгосрочному прогнозу, морозы снова смеется оттепелью.

ОПЯТЬ ЕВРОПЕЙСКАЯ ЗИМА

Синоптики уверяют, предстоящая зима будет аномально теплой.

- На картах мы видим бордовый и красный цвет. Отклонение от температурной нормы будет на 5-6 градусов. Это будет такая европейская, если хотите крымская зима. Но это вовсе не значит, что морозных дней не будет совсем. Погода покажет свой характер. Но заморозки будут сменяться оттепелью и небывало высокими значениями температур, - предсказали в центре погоды «Фобос».

За последние 140 лет в столице зафиксировано семь аномально теплых зим. Самая теплая была в 1960-1961 годах. Тогда средняя температура превысила норму на 4,9 градуса. Побьет ли рекорд зима 2019-2020, покажет время.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/742910" frameborder="0"></iframe> Евгений Тишковец рассказал про аномальное потепление в Москве.

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