2019-11-10T13:22:31+03:00
Спорт

Конор Макгрегор порадовался поражению брата Хабиба

Абубакар проиграл Дэвиду Заваде поединок UFC в Москве
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Конор Макгрегор был гостем соревнований UFC в МосквеКонор Макгрегор был гостем соревнований UFC в МосквеФото: Агентство городских новостей "Москва"
Изменить размер текста:

Двоюродный брат Хабиба Нурамагомедова Абубакар Нурмагомедов в дебютном бою UFC потерпел поражение от Дэвида Завады. Бой продлился две минуты 50 секунд и завершился удушающим приемом в первом раунде, после которого Абубакар несколько раз ударил рукой, показывая, что сдается.

"Он постучал по своему лбу. Если можно постучать по лбу, можно ударить в лоб. Он сдался и сбежал. Абубакар "Нурмаготаптап". Вечный неудачник", — написал Макгрегор на своей странице в Twitter, сознательно изменив фамилию бойца («тап» - удар рукой).

И хотя Макгрегор вскоре удалил запись, вновь разгорелся скандал. Вице-президенту UFC Дэвиду Шоу пришлось отдуваться за Макгрегора.

"У нас есть контракты с атлетами. И они следуют определенным правилам. Но мы точно не можем влиять на то, что говорят наши спортсмены. Конор - замечательный промоутер, он сделал много, чтобы раскрутить не только себя, но и весь спорт. При этом UFC не поддерживает клевету и комментарии, унижающие кого-либо", - сказал Шоу.

Сам Хабиб на этот раз не стал ввязываться в перепалку с Конором.

«Никогда не знаешь, что ждёт тебя впереди, но мужчины отличаются тем, что проходят испытания достойно. Всё от Всевышнего, в этой жизни есть вещи посерьёзнее, брат», — написал Хабиб Нурмагомедов в Инстаграм.

Напомним, что недавно Конор Макгрегор приезжал в Москву, где на пресс-конференции оскорблял Хабиба Нурмагомедова, чтобы тот пошел на матч-реванш с ирландцем. Но пока у Хабиба на горизонте другой соперник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Оренбург - Уфа 10 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 16 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Оренбург - Уфа 10 ноября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 10 ноября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 16 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Локомотив - Краснодар 10 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 16 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Локомотив - Краснодар 10 ноября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 10 ноября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 16 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Новости 24
Меркель: из-за конфликта на Украине страны НАТО стали уделять больше внимания обороне
В Испании начались вторые в этом году досрочные парламентские выборы
Украинские силовики обстреляли зону разведения сил в Петровском
В Сиднее нашли мертвым россиянина, подозреваемого в убийстве
Леонид Якубович - об "операции на сердце": "Я не могу опровергать каждое враньё"
Ученые научились делать водку из воздуха, воды и электричества
Климатическая зима в Москве и Подмосковье «отменяется» до конца месяца
Украинского журналиста в телеэфире обвинили в «работе на ФСБ» и схватили за ухо
Польский депутат назвала задержанного украинского националиста ветераном войны в Чечне
Опрос показал, сколько среди молодежи в России хочет, чтобы в семье всех обеспечивала женщина
В возрасте 106 лет умер заслуженный пилот СССР Иван Погорелов
Российские ученые разработали новые подходы для лечения гепатита В
Студию Warner Brothers в Калифорнии эвакуировали из-за лесного пожара
Фильм «Дылда» Балагова получил главный приз Женевского кинофестиваля
Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура
Украинский вице-премьер заявил, что нужно "научиться жить" рядом с Россией
Китайское издание предрекло захват Калининграда за два дня
Эксперты выяснили, что россияне стали больше тратить на спортивные товары