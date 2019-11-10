Конор Макгрегор порадовался поражению брата Хабиба

Двоюродный брат Хабиба Нурамагомедова Абубакар Нурмагомедов в дебютном бою UFC потерпел поражение от Дэвида Завады. Бой продлился две минуты 50 секунд и завершился удушающим приемом в первом раунде, после которого Абубакар несколько раз ударил рукой, показывая, что сдается.

"Он постучал по своему лбу. Если можно постучать по лбу, можно ударить в лоб. Он сдался и сбежал. Абубакар "Нурмаготаптап". Вечный неудачник", — написал Макгрегор на своей странице в Twitter, сознательно изменив фамилию бойца («тап» - удар рукой).

И хотя Макгрегор вскоре удалил запись, вновь разгорелся скандал. Вице-президенту UFC Дэвиду Шоу пришлось отдуваться за Макгрегора.

"У нас есть контракты с атлетами. И они следуют определенным правилам. Но мы точно не можем влиять на то, что говорят наши спортсмены. Конор - замечательный промоутер, он сделал много, чтобы раскрутить не только себя, но и весь спорт. При этом UFC не поддерживает клевету и комментарии, унижающие кого-либо", - сказал Шоу.

Сам Хабиб на этот раз не стал ввязываться в перепалку с Конором.

«Никогда не знаешь, что ждёт тебя впереди, но мужчины отличаются тем, что проходят испытания достойно. Всё от Всевышнего, в этой жизни есть вещи посерьёзнее, брат», — написал Хабиб Нурмагомедов в Инстаграм.

Напомним, что недавно Конор Макгрегор приезжал в Москву, где на пресс-конференции оскорблял Хабиба Нурмагомедова, чтобы тот пошел на матч-реванш с ирландцем. Но пока у Хабиба на горизонте другой соперник.