Зрителям не понравилось, что со сцены театра Богомолова их кормили "какашками"

Во время одной из сцен, где персонажи на сцене едят фекалии, несколько зрителей не выдержали. "А вы сами дерьмо давно ели?" - внезапно воскликнул один из них, видимо, обращаясь к авторам постановки. В антракте худрук Театра на Малой Бронной (это был спектакль именно этого театра совместно с Мастерской Брусникина) Константин Богомолов был вынужден объясниться с негодующими (их было человека три). Мол, они не поняли контекста. К сцене поедания фекалий надо отнестись с иронией.

Однако зрители не хотели его слушать, вызвали полицию и пытались сорвать представление. «Это какой позор! Мы заплатили деньги не за то, чтобы смотреть, как говно едят», — кричали они. В это время на улице их группа поддержки переминалась с плакатом: «На спектакль пришла вся «элита» - мухи не ошибаются». У входа в театр стоял мужик с красным флагом. Говорят, это были «православные активисты», которые не первый раз устраивают бузу на представлениях с участием Богомолова.

Во время одной из сцен, где персонажи на сцене едят фекалии, несколько зрителей не выдержали.Фото: Агентство городских новостей "Москва"

«Ну вот опять в театре много чудесного происходит», - со вздохом сказал мой редактор и отправил меня на «громкую» премьеру.

Дворец на Яузе (бывший ДК МЭЛЗ) на «Электрозаводской», где 60 лет назад Эльдар Рязанов снимал «Карнавальную ночь», нынче модная прокатная площадка. Два года здесь давал спектакли «Современник», пока в его здании на Чистых прудах шел ремонт. Сейчас во дворец переезжает театр на Малой Бронной. Спектакль «Норма» в постановке режиссера Максима Диденко – их первая премьера при новом худруке, то есть при Богомолове.

Никаких активистов у входа я не заметила: они «отработали номер» накануне – и пошли отдыхать. Зато на платной парковке стояли автомобили Bentley. А в кассе продавались билеты по 6-7 тысяч. Дороговато, конечно, но мне выдали бесплатный входной. И сразу же ожидал приятный бонус. В фойе был организован бесплатный фуршет с семгой и красной икрой, с розовым брютом и водкой «Онегин». Упс, как хорошо, подумала я, что банкет устроили перед спектаклем, пока поедание какашек не испортило мне аппетит. В фойе вижу знакомые лица: Тина Канделаки, теща Константина Богомолова сенатор Людмила Нарусова, сам Константин вместе с родителями, музыкант Noize MC, актеры Гоголь Центра. Накануне, как рассказала мне гест-менеджер, была Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Эвелина Хромченко. Светский раут, обнимашки, селфи для Инстаграма, шампанское и поедание икры заняли минут сорок. Ну а потом нас пригласили в зал.

Режиссер спектакля Максим ДиденкоФото: Агентство городских новостей "Москва"

Увы, "вкусное" застолье, которое Сорокин описывает в своём дебютном романе "Норма", на сцене выглядело не так эффектно, как я ожидала. Неподготовленные зрители вообще не поняли, что коричневые брикеты, которые, как шоколадки, надкусывают актеры, и есть та самая "норма". То есть спрессованные фекалии, которые в романе было предписано потреблять советским гражданам. Из песни, как известно, слов не выкинешь. На режиссера Максима Диденко тут и сердиться не за что, не он же сочинил. Ну а зритель должен понимать, куда он идет - чай не на Шекспира с Чеховым.

«Мы находимся на модной премьере», - объявил со сцены актер Евгений Стычкин. В одной из сцен он дирижировал хоровым пением - зал пел песню Исаковского «Снова замерло все до рассвета». В это время по рядам ходил актер в костюме омоновца и снимал публику на камеру, и снятое тут же выводил на экран. Его внимание было приковано к пению Тины Канделаки.

Во втором акте вообще был бенефис Стычкина. Жаль, что часть зрителей ушли в антракте и не увидели, как Евгений стоит на голове, как на одном дыхании произносит сложные тексты Сорокина, как пластично танцует (талант ему достался от мамы и тёткой – знаменитых балерин из Большого театра сестер Рябинкиных). Хотя сам он оценил это действие критически. Сказал так: про хореографию в спектакле лучше промолчать, ни одной композиции запомнить невозможно. Его спич, думаю, был задуман по сценарию. Но зрители оценили и посмеялись.

Режиссер спектакля Максим ДиденкоФото: Агентство городских новостей "Москва"

Что еще было интересного? С точки зрения сценографии спектакль красивый. Есть воронка-труба, в которой исчезают актеры. Есть живая музыка и оркестр, яркие желтые флаги и сексуальные извивы женщины-кошки в костюме из латекса. По сцене ходили люди в противогазах, одного актера возили в клетке. «Очень красиво, но непонятно», - рецензировала одна из зрительниц.

С точки зрения цензуры, действие было диетическим: весь мат (какой же Сорокин без мата?) заменен созвучными эвфемизмами. Голых задниц или чего поинтересней не показали. Актеры были одеты в телесного цвета белье. Да, был один половой акт с землей. Ну так и в романе горячее семя Антона хлынуло в русскую землю.

Три часа публика откровенно скучала. Немудрено - литературной основе, построенной на игре слов, довольно трудно найти адекватное, а главное интересное сценическое воплощение. И сколько можно рассказывать про диссидентов, аресты (роман был написан в 1979 году) и несвободу советской действительности, даже если фокус проблемы смещен в наши дни. Да и тема говна на сцене, и писсуаров Дюшана тоже давно устарела. И полицию на спектакли уже вызывали. И «православные активисты» многократно устраивали скандалы на премьерах с участием Богомолова. Даже будет обидно за них, если они это делают бесплатно.

«Богомолов – молодец, - сказал мне осведомленный зритель. – Водит за собой активистов. А без них, какой хайп? Никакого». За этим в театр и ходим.

Скажу честно, шума вокруг спектакля было больше, чем впечатлений от него. И сейчас в Сети продолжают обсуждать не театральное событие, а светское.

Любопытно, что как раз накануне премьеры «Нормы» актер Павел Устинов, тот самый за которого два месяца назад «топила» все театральная общественность, дебютировал на сцене МХАТа им.Горького. Он выступал в проекте сезон стихов вместе с поэтом Еленой Исаевой. Поддержка коллег Павлу была очень нужна. Но никто из них не пришел его послушать. Ни актеры, ни режиссеры, которые недавно писали: «Я (Мы) - Павел Устинов», которые стояли с плакатами и записывали обращения в Инстаграме, не пришли его поддержать. В зрительном зала сидели люди из Администрации Президента. И после выступления Павла аплодировали ему стоя. В то время как тусовка «ловила нерв» в другом месте – во Дворце на Яузе.

Да, много у нас еще этой несуразицы (дословная цитата из спектакля «Норма»).