Меркель не поблагодарила Горбачева и СССР за объединение Германии

9 ноября стало центральным днем юбилейных торжеств в Германии, где с размахом отмечают 30-летие со дня падения Берлинской стены. Субботним утром канцлер ФРГ Ангела Меркель и президенты Венгрии, Чехии, Словакии и Польши вложили розы между бетонными плитами стены на Бернауэрштрассе и направились в капеллу мемориала «Берлинская стена».

- 30 лет назад Берлинская стена была проломлена, а затем пала. Незадолго до этого мало кто верил, что такое возможно. История учит нас, что нет стены, которая разделяет людей и ограничивает свободы, которая была бы настолько высока и широка, чтобы ее нельзя было сломать, - заявила в своем выступлении канцлер.

При этом, как сообщает РИА Новости, не упомянув ни слова о решающей роли Советского Союза и Михаила Горбачева в объединении Германии.

- Без мужества, без стремления к свободе Польши, Венгрии, Чехии и Словакии мирные революции в Восточной Европе и германское единство были бы невозможны, - отметил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и отдал должное Москве. - Конечно, без большой поддержки из Вашингтона, но также без мужественных и человечных решений Михаила Горбачева в Москве история не была бы столь счастливой, и все не происходило бы столь мирно. Этого мы не забыли, этого мы и не забудем.

У мемориала памяти на БернауэрштрассеФото: REUTERS

Штайнмайер ранее также направил первому президенту СССР письменную благодарность за роль в событиях 1989 года.

- Мы не забыли и никогда не забудем, что чудо мирного воссоединения моей страны и конец разделения Европы были невозможны без смелых и человечных решений, которые вы тогда лично приняли. Я хорошо понимаю, что с оглядкой в прошлое не все надежды тех дней реализовались. Больше всего меня огорчает состояние немецко-российских и европейско-российских отношений, - говорится, в частности, в его письме. - Нашей задачей и обязанностью остается то, чтобы мы не примирялись с возросшей разобщенностью последних лет и не упускали из вида цель общего будущего в мире и сотрудничестве.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Москве немцы отметили падение Берлинской стены под Ave Maria и «Оду к радости»

Торжественное мероприятие в честь юбилея немцы организовали и в Москве. 8 ноября в Доме Пашкова при Российской государственной библиотеке прошел большой концерт с участием российских и европейских музыкантов. Репертуар выбрали классический: «Бранденбургский концерт №3» Баха, «Ave Maria» Шуберта, «Оду к радости» Бетховена, звучавшую у Берлинской стены в день ее падения. Из русских композиторов - духовная музыка Рахманинова.

- Все прошло мирно благодаря Советскому Союзу. Благодаря ему ветер перемен чувствовался на всем континенте. Конфронтация сменялась кооперацией. Мы всегда будем благодарны Советскому Союзу за то, что он решил позволить свершиться мирной революции в ГДР, - заявил открывавший концерт посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр.

При этом глава дипмисии подчеркнул, что в нынешние времена сотрудничество Москвы и Берлина «необходимо, несмотря на все кризисы вокруг».

Вклад советского руководства в мирный ход событий 30-летней давности отметил и присутствовавший на празднике посол ЕС в России Маркус Эдерер. Сам дипломат, напомним, родом из Германии.