2019-11-10T13:57:53+03:00
Звезды

Полина Гагарина разрыдалась после выступления в "Голосе" отца погибшего актера сериала "Физрук"

Это случилось в последнем выпуске популярного вокального шоу
Глеб ГУБАРЕВ
Поделиться:
Полина Гагарина очень эмоционально восприняла выступление Дмитрия Клинаева. Фото: официальная группа шоу "Голос" в ВКонтактеПолина Гагарина очень эмоционально восприняла выступление Дмитрия Клинаева. Фото: официальная группа шоу "Голос" в ВКонтакте
Изменить размер текста:

Не слишком часто на "Голосе" многое повидавшие наставники проявляют настоящие эмоции, но в последнем выпуске шоу Полина Гагарина дала волю чувствам. И причиной стала не качество исполнения, хотя выступление 44-летнего Дмитрия Клинаева было достойным - зрители скандировали "Молодец!", а Сергей Шнуров почти сразу повернулся к артисту, решившему спеть песню "Колыбельная" (она в 70-х стала известной благодаря ВИА "Цветы").

Как призналась Полина, она знала историю Дмитрия, точнее, его сына Егора, трагически погибшего два года назад. Пытаясь выразить свою поддержку Дмитрию, Полина от переизбытка чувств так и не смогла подобрать слова и разрыдалась прямо в студии. Извинившись, она встала и ушла. Сгладил возникшую неловкую паузу Валерий Сюткин, предложивший Клинаеву пожать руку выбравшему его наставнику.

Дмитрий Клинаев исполнил песню "Колыбельная" Фото: Кадр видео

Дмитрий Клинаев исполнил песню "Колыбельная"Фото: Кадр видео

Напомним, 29 сентября 2017 года на МКАДе 18-летний Егор Клинаев пытался помочь пострадавшим в ДТП, и в этот момент был сбит насмерть проезжавшей машиной ("Комсомолка" писала об этой жуткой истории, поэтому в телеэфире в момент представления Дмитрия Клинаева была показана обложка нашей газеты с заметкой о гибели юноши).

Егор активно занимался творчеством - пел, снимался в телепроектах и сериалах, самым известным из которых был комедийный сериал "Физрук". Более того, по словам Дмитрия Клинаева, его сын приходил и на кастинг "Голоса", правда, детского, но не добрался до слепых прослушиваний.

Егор Клинаев трагически погиб два года назад. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Егор Клинаев трагически погиб два года назад.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Таким образом, благодаря появлению Дмитрия Клинаева в "Голосе" переплелись сразу несколько сюжетных линий: отец поет в проекте, в котором хотел участвовать его сын, а проект этот ведет тот, кто с сыном снимался (напомним, ведущий "Голоса" Дмитрий Нагиев играл в "Физруке" главную роль. Неслучайно после выступления Клинаева Нагиев поблагодарил его за сына.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«На улице меня теперь не узнают»: Как изменилась актриса, сыгравшая усатую жену Абдуллы в «Белом солнце пустыни»
Спустя 50 лет после съемок в легендарном фильме Алла Лименес рассказала «КП», почему не продолжила актерскую карьеру, смогла ли потом найти мужа и как отнеслась к мужскому голосу своей героини
Новости 24
Глава МИД Германии заявил, что Европа не способна защитить себя без Вашингтона
Пожизненно осужденный американец считает, что должен выйти на свободу после клинической смерти
Появилось видео пожара на украинском самолете при посадке в Шарм-эль-Шейха
Меркель: из-за конфликта на Украине страны НАТО стали уделять больше внимания обороне
В Испании начались вторые в этом году досрочные парламентские выборы
Украинские силовики обстреляли зону разведения сил в Петровском
В Сиднее нашли мертвым россиянина, подозреваемого в убийстве
Леонид Якубович - об "операции на сердце": "Я не могу опровергать каждое враньё"
Ученые научились делать водку из воздуха, воды и электричества
Климатическая зима в Москве и Подмосковье «отменяется» до конца месяца
Украинского журналиста в телеэфире обвинили в «работе на ФСБ» и схватили за ухо
Польский депутат назвала задержанного украинского националиста ветераном войны в Чечне
Опрос показал, сколько среди молодежи в России хочет, чтобы в семье всех обеспечивала женщина
В возрасте 106 лет умер заслуженный пилот СССР Иван Погорелов
Российские ученые разработали новые подходы для лечения гепатита В
Студию Warner Brothers в Калифорнии эвакуировали из-за лесного пожара
Фильм «Дылда» Балагова получил главный приз Женевского кинофестиваля
Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура
Украинский вице-премьер заявил, что нужно "научиться жить" рядом с Россией
Китайское издание предрекло захват Калининграда за два дня
Эксперты выяснили, что россияне стали больше тратить на спортивные товары