Полина Гагарина разрыдалась после выступления в "Голосе" отца погибшего актера сериала "Физрук"

Не слишком часто на "Голосе" многое повидавшие наставники проявляют настоящие эмоции, но в последнем выпуске шоу Полина Гагарина дала волю чувствам. И причиной стала не качество исполнения, хотя выступление 44-летнего Дмитрия Клинаева было достойным - зрители скандировали "Молодец!", а Сергей Шнуров почти сразу повернулся к артисту, решившему спеть песню "Колыбельная" (она в 70-х стала известной благодаря ВИА "Цветы").

Как призналась Полина, она знала историю Дмитрия, точнее, его сына Егора, трагически погибшего два года назад. Пытаясь выразить свою поддержку Дмитрию, Полина от переизбытка чувств так и не смогла подобрать слова и разрыдалась прямо в студии. Извинившись, она встала и ушла. Сгладил возникшую неловкую паузу Валерий Сюткин, предложивший Клинаеву пожать руку выбравшему его наставнику.

Дмитрий Клинаев исполнил песню "Колыбельная"Фото: Кадр видео

Напомним, 29 сентября 2017 года на МКАДе 18-летний Егор Клинаев пытался помочь пострадавшим в ДТП, и в этот момент был сбит насмерть проезжавшей машиной ("Комсомолка" писала об этой жуткой истории, поэтому в телеэфире в момент представления Дмитрия Клинаева была показана обложка нашей газеты с заметкой о гибели юноши).

Егор активно занимался творчеством - пел, снимался в телепроектах и сериалах, самым известным из которых был комедийный сериал "Физрук". Более того, по словам Дмитрия Клинаева, его сын приходил и на кастинг "Голоса", правда, детского, но не добрался до слепых прослушиваний.

Егор Клинаев трагически погиб два года назад.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Таким образом, благодаря появлению Дмитрия Клинаева в "Голосе" переплелись сразу несколько сюжетных линий: отец поет в проекте, в котором хотел участвовать его сын, а проект этот ведет тот, кто с сыном снимался (напомним, ведущий "Голоса" Дмитрий Нагиев играл в "Физруке" главную роль. Неслучайно после выступления Клинаева Нагиев поблагодарил его за сына.