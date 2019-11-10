2019-11-10T14:36:21+03:00
Политика

Политолог: Рассуждая о «покорении Калининграда», в НАТО пытаются решить внутренние проблемы

Эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков прокомментировал «КП» публикацию на китайском ресурсе «аналитики» о возможной оккупации Калининградской области силами НАТО за 2 дня…
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Поделиться:
Натовцы мечтают, что смогут "взять" Калининград за пару дней.Натовцы мечтают, что смогут "взять" Калининград за пару дней.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Вслед за докладом американского военного аналитика Ричарда Хупера о том, что НАТО «покорит» Калининградскую область за две недели, на одном из китайских интернет-ресурсов Eastday.com появился «аналитический доклад» о том, что самую северо-западную область РФ альянс «возьмет» за пару дней, но при том Москва ответит ударом по восьми(?) европейским столицам.

«КП обратилась за комментарием к известному эксперту по НАТОвской проблематике Сергею Ермакову.

- Отчего вдруг Калининград стал всех так интересовать в последнее время — и на Западе, и на Востоке?

- На самом деле тема последние пять лет плотно обсуждается. В центре внимания НАТОвских аналитиков находится пресловутая проблема мнимого превосходства российских Вооруженных сил над армиями стран альянса. Посмотрите на реальные цифры. НАТО не убеждают почему-то даже эти цифры соотношения сил и средств — а ведь превосходство на их стороне! По обычным вооружениям. По ядерным у нас паритет — с учетом сил США. Которые и ломают всю систему сдержек и противовесов.

- Так почему все же наш северо-западный анклав в центре внимания?

- НАТОвские аналитики считают данный российский анклав постоянной угрозой для себя, таким нависающим над Европой грозным регионом.

Эксперт РИСИ Сергей Ермаков. Фото: кадр с видео

Эксперт РИСИ Сергей Ермаков.Фото: кадр с видео

- «Искандеров» боятся?

- В том числе. Альянс испытывает кризис идентичности. Ну что делать блоку в новых условиях? Они решили возвратиться к своим истокам. Когда обязательно нужен был сильный внешний враг. Поиск такого врага оказался быстрым — конечно же, Россия. И отряхнули нафталин со старых карт, со старых схем. А по ним российские ( а прежде советские) войска должны будут двинуться по направлению Польша-Германия. Там есть «ключевой город», он сейчас на территории Польши. Недалеко от границ Балтии. И стратеги НАТО нарисовали блестящую, с их точки зрения, концепцию. Когда с территории союзной Белоруссии российские войска под видом учений берут в котел натовские силы — отрезая часть Польши и балтийских стран. И эта страшилка под разными соусами все время повторяется. Вызывая необъяснимый ажиотаж у НАТОвских союзников.

- А угроза с юга?

- Ее НАТО не воспринимает как главную. Хотя с точки зрения миграционных потоков, потоков наркотиков и оружия это, разумеется, опасное для Европы направление.

- Зачем китайцам подхватывать эту тему?

- Но там же ссылка на натовские источники, тема ведь популярная. За последнее время около десяти «серьезных аналитических докладов» прозвучало — где вокруг Калининграда и стран Балтии с Польшей все вертится. Почему это обострилось сейчас? Это связано с событиями внутри НАТО. Это вопрос солидарности внутри альянса. У них саммит большой в Лондоне в декабре. Им надо решать серьезные внутренние вопросы — и Калининград это всё подогревает. Весь шум вокруг него решает важный вопрос идентичности — для чего вообще нужна эта организация...

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дмитрий Гордон - о своей двухчасовой встрече с Владимиром Зеленским: Помощь от олигархов не принимает. Но никто его не свергнет...
Об этом известный журналист из Киева, в телепрограмме которого нынешний президент впервые заявил, что идёт на выборы, рассказал нашему обозревателю Александру Гамову
Новости 24
Глава МИД Германии заявил, что Европа не способна защитить себя без Вашингтона
Пожизненно осужденный американец считает, что должен выйти на свободу после клинической смерти
Появилось видео пожара на украинском самолете при посадке в Шарм-эль-Шейха
Меркель: из-за конфликта на Украине страны НАТО стали уделять больше внимания обороне
В Испании начались вторые в этом году досрочные парламентские выборы
Украинские силовики обстреляли зону разведения сил в Петровском
В Сиднее нашли мертвым россиянина, подозреваемого в убийстве
Леонид Якубович - об "операции на сердце": "Я не могу опровергать каждое враньё"
Ученые научились делать водку из воздуха, воды и электричества
Климатическая зима в Москве и Подмосковье «отменяется» до конца месяца
Украинского журналиста в телеэфире обвинили в «работе на ФСБ» и схватили за ухо
Польский депутат назвала задержанного украинского националиста ветераном войны в Чечне
Опрос показал, сколько среди молодежи в России хочет, чтобы в семье всех обеспечивала женщина
В возрасте 106 лет умер заслуженный пилот СССР Иван Погорелов
Российские ученые разработали новые подходы для лечения гепатита В
Студию Warner Brothers в Калифорнии эвакуировали из-за лесного пожара
Фильм «Дылда» Балагова получил главный приз Женевского кинофестиваля
Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура
Украинский вице-премьер заявил, что нужно "научиться жить" рядом с Россией
Китайское издание предрекло захват Калининграда за два дня
Эксперты выяснили, что россияне стали больше тратить на спортивные товары