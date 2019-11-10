«Народ нуждается в деньгах»: почему россияне стали массово снимать средства с вкладов

В октябре россияне забрали со своих депозитов в Сбербанке 79 миллиардов рублей (или 0,6% от общего объема). Сейчас в крупнейшем банке страны хранится более 12 трлн рублей, сообщается в отчете организации за 9 месяцев 2019 года. Подобное происходит и в других банках. Среди основных причин экономисты называют снижение ключевой ставки до 6,5%, что снизило доходность по вкладам.

По мнению экономиста Никиты Кричевского, для Сбербанка потеря 0,6% депозитов ничтожна. Однако вывод средств говорит о том, что народ нуждается в деньгах.

- Доходы не растут, а расходы несмотря ни на что увеличиваются, - подчеркивает Кричевский. - Помимо трат на жизнь, это еще и расходы на обязательства по кредитам. И еще один фактор — конец года. Люди хотят потратить деньги на те цели, которые ставили в начале года. По итогам года статус кво будет восстановлен, так как выплатят зарплаты, годовые премии, пособия.