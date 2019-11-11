2019-11-11T11:55:31+03:00
Общество

Возраст – это только цифра в паспорте: Пенсионерам помогают стать «серебряными» волонтерами

Добрые дела помогут людям старшего возраста почувствовать себя нужными и значимыми
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Для многих пенсионеров участие в волонтерской деятельности становится настоящим спасением от одиночества. ФОТО: волжскийактив.рфДля многих пенсионеров участие в волонтерской деятельности становится настоящим спасением от одиночества. ФОТО: волжскийактив.рф
Изменить размер текста:

Выход на заслуженный отдых для многих людей старшего поколения иногда становится настоящим испытанием. Менять приходится не только привычный график, но часто и круг общения.

Встречи с приятелями и коллегами становятся все более редкими и приспособиться к таким переменам очень сложно.

Выход из ситуации каждый ищет по-своему: одни стараются уделять больше внимания родным и близким, другие занимаются домашними делами и своим здоровьем, третьи – пытаются жить социально-активной жизнью.

По мнению психологов, последний вариант хорош тем, что человек не замыкается в себе, не «выпадает» из жизни, так как постоянно занят общественно-полезными делами.

Чувствовать себя нужным и востребованным – это отличная профилактика не только душевных болезней, таких как депрессия, но и физических. Согласитесь, когда работа кипит, болеть просто некогда.

Участники волонтерского движения заняты на самых различных мероприятиях. ФОТО: волжскийактив.рф

Участники волонтерского движения заняты на самых различных мероприятиях. ФОТО: волжскийактив.рф

Возвращение в активную жизнь пенсионеров – именно такая задача стоит перед РОО социальной защиты и поддержки граждан "Школа социальной активности Волгоградской области". Вот уже несколько лет в этой организации заняты тем, что приобщают людей старшего поколения к различным проектам.

Каждого, решившегося вступить в ряды социальной организации, учат быть волонтером, пенсионеры участвуют в городских мероприятиях, помогают тем, кто ограничен в общении по состоянию здоровья, встречаются с подрастающим поколением.

Команду добровольцев называют «серебряные» волонтеры и не нужно заглядывать в Интернет чтобы понять почему. Головы волонтеров припорошила благородная седина, ведь средний возраст участников проекта 60+.

Пенсионеры - частые гости в городских школах ФОТО: волжскийактив.рф

Пенсионеры - частые гости в городских школах ФОТО: волжскийактив.рф

Но, как известно возраст – это только цифра в паспорте. Волонтеры тому доказательно. Регулярно они посещают школу «Грамотный потребитель услуг ЖКХ», где осваивают лайфхаки экономии на коммуналке. Не пропускают семинары «Шаг к здоровью», чтобы как можно дольше оставаться активными и не болеть.

Но основная работа – это труд на пользу ближнего. На курсе «Патронаж и уход» волонтеры учатся помогать тем, кто прикован к постели или вынужден передвигаться в инвалидной коляске. Они приходят не просто помочь по хозяйству, но и пообщаться, выпить чаю с печеньем, обсудить погоду, новости, вспомнить как жилось в советские времена.

Не забывают и про свое здоровье... ФОТО: волжскийактив.рф

Не забывают и про свое здоровье... ФОТО: волжскийактив.рф

«Серебряные» волонтеры нужны и на городских мероприятиях. Бабушек и дедушек активно привлекают к детским праздникам, приглашают в школы, чтобы делились опытом, ведь связь поколений - это то, что делает нашу историю живой.

В 2019 году проект «серебряного» волонтерства получил президентский грант и теперь к трем школам социальной активности (в Волгограде, Ленинске и Михайловке) добавятся еще три, они появятся в Урюпинске, Камышине и Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области, всего в проект будет вовлечено почти две тысячи человек.

- Люди старшего поколения не только получают представление о пользе социальной активности для душевно-психологического и физического состояния и приобретают актуальные знания по основам добровольческой деятельности. Они попадают на интересные для них проекты, а еще получают возможность разработать и запустить свое собственное волонтерское дело, - делятся авторы инициативы из региональной «Школы социальной активности».

А еще в их компании проходят многие городские фестивали ФОТО: волжскийактив.рф

А еще в их компании проходят многие городские фестивали ФОТО: волжскийактив.рф

О том, что данный проект нужен и востребован говорит и опрос, проведенный в семи регионах Волгоградской области. Из 136 респондентов пенсионного возраста 122 человека признались, что принимают участие в социальной активности.

86 человек являются добровольцами и только 14 пенсионеров не могут участвовать в социально-активной жизни. Только последние отметили регулярное ухудшение своего психологического состояния и депрессивные настроения.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
“Они стали нашей семьей”: Исполнительница романсов помогает одиноким старикам и инвалидам посещать концерты, экскурсии и находить друзей
Благодаря президентскому гранту в социальных учреждениях Новгородской области установили оборудование для виртуального общения
«Она уже прощалась с жизнью»: трое школьников спасли от смерти в ледяной воде мать семерых детей
Ваня Бурмистров, Виталя Полосин и Леша Пермяков из пос.Майский Пестравского района просто отправились порыбачить в выходной день, но в экстремальной ситуации не растерялись и спасли жизнь односельчанке
Спасти бездомных в холода: Что может сделать каждый
Неопрятный человек, которого можно встретить на улице или в подъезде, как правило, вызывает чувство жалости вперемешку с брезгливостью, и мы стараемся поскорее пройти мимо, не задумываясь о том, что наше равнодушие может стоить ему жизни...
Детские мечты - вместо корпоратива: Сотрудники компании исполнят 100 желаний тяжелобольных ребят
14-летний Ваня из Тюмени мечтает работать в Яндексе, девятилетняя Ника из Петербурга хочет стать художником, а Леша из Петрозаводска - побывать в Талви Уокко, резиденции карельского Деда Мороза....
Новости 24
В Совфеде отреагировали на отставку президента Боливии
В «Трезвой России» призвали не радоваться вхождению России в "топ-10 самых пьющих стран"
Второй испытательный полет самолета Ил-112В состоится в 2020 году
Расстрелявшего коллег в метро полицейского обвинили во взяточничестве
Самолет, следовавший в Испанию, вернулся в Москву из-за неисправности
Асад заявил, что в США официальные лица первыми говорили о поддержке "Аль-Каиды"
Мирзиёев: "Россия - надежный стратегический партнер Узбекистана"
Трамп считает решение Ирана по обогащению урана «очень плохим шагом»
В Гидрометцентре рассказали о причинах зимних температурных аномалий
Полиция Гонконга применила огнестрельное оружие против участников митинга
Асад заявил, что Турция действует в Сирии незаконно
В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна многоэтажки