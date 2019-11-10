2019-11-10T17:53:43+03:00
Политика

Политолог: Почему Путин на Донбассе популярнее Зеленского? Да потому что последний не выполняет обещаний!

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов рассказал «КП», что стоит за итогами опроса, проведенного на юго-востоке Украины о популярности политиков и общественных деятелей
Игорь ЯКУНИН
Поделиться:
Почему Путин на Донбассе популярнее Зеленского?Почему Путин на Донбассе популярнее Зеленского?Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Опрос, который провели на Донбассе Украинский институт будущего и общественно-политический еженедельник «Зеркало недели» (издающийся в Киеве) о том, кому доверяют жители юго-востока незалежной, показал, что в лидерах доверия — отнюдь не глава самостийной. Лишь 1,3 процента опрошенных имеют симпатии к шестому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Удивительно, но даже у лидера ЛДПР Владимира Жириновского больше — 1,4%! А вот Владимиру Путину на Донбассе доверяют 11,3% населения.

При том, когда задавался вопрос о принадлежности данных территории, чуть более половины респондентов проголосовали за присоединении Донецкой и Луганской республик к Российской Федерации. За комментариями «КП» обратилась к политологу Денису Денисову.

Политолог Денис Денисов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Политолог Денис ДенисовФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Почему так немного людей на Донбассе доверяют президенту страны, на территории которой они до сих пор проживают?

- По Зеленскому все объясняется просто. Это то, что, например, существует в его переговорах с западными партнерами. Человек привычно много обещает — но конкретики добиться от него невозможно.

- Слишком много популистских заявлений, ничем не обеспеченных?

- Именно! Нет конкретных действий - по реальному снижение градуса конфликта.

- Но пленных то он обменял — как обещал?

- 35 на 35? А пленных ведь несколько тысяч!

- Ну, и разведение войск начал...

- Это разведение в трех населенных пунктах, и никто пока не понимает, насколько это серьезный шаг. И не отыграют ли это назад уже через месяц. Исходят из его риторики, в которую еще полгода назад можно было бы поверить.

- А сейчас уже нет?

- Сейчас уже логично наступление разочарования. Кстати, если бы вопросы были оформлены в таблицу с фамилиями - и люди бы так проставляли свои оценки, то и у Путина был бы выше процент, и у Зеленского — тоже повыше оказался, но вряд ли намного.

- То есть, одна из проблем опроса — как именно спрашивали, как формулировали?

- Да, одна из значимых проблем - как именно спрашивают у людей, например, о разрешении конфликта. Происходят манипуляции с альтернативами. И получают данные, которые устраивают заказчиков.

- Неужели только половина жителей Донбасса хочет в Россию?

- Цифра в 50.9 процентов — меньше, чем число реально желающих в Россию. Их по факту более, чем три четверти населения. Вопрос в методологии такого рода исследований.

- А почему лидеры ряда российских партий и телеведущие оказались популярнее украинского президента?

- По русским политикам объяснение простое — люди на Донбассе смотрят общественно-политические ток-шоу российского ТВ и называют популярных людей с телеэкрана. А, например, украинский журналист и блогер Шарий обошел Зеленского потому, что он давно был популярен у тех, кто пользуются интернетом, и Анатолий зарекомендовал себя среди пользователей на Донбассе высоко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Игоря Мазура, которого ранее задержали в Польше, передали на поруки украинскому консулу
"Ваша музыка проникает в самую душу": Путин поздравил Пахмутову с юбилеем на сцене Большого театра
В МИД Польши прокомментировали задержание украинского националиста Мазура
Президент Боливии объявил о проведении внеочередных выборов в стране
Трамп встретится с генсеком НАТО Столтенбергом 14 ноября
Новым главой партии "Слуга народа" стал Александр Корниенко
Асад рассказал о попытках Запада повлиять на сирийский народ
РПЦ может пересмотреть вопрос об окормлении соотечественников в Африке
Глава МИД Германии заявил, что Европа не способна защитить себя без Вашингтона
Пожизненно осужденный американец считает, что должен выйти на свободу после клинической смерти
Появилось видео пожара на украинском самолете при посадке в Шарм-эль-Шейха
Меркель: из-за конфликта на Украине страны НАТО стали уделять больше внимания обороне
В Испании начались вторые в этом году досрочные парламентские выборы
Украинские силовики обстреляли зону разведения сил в Петровском
В Сиднее нашли мертвым россиянина, подозреваемого в убийстве
Леонид Якубович - об "операции на сердце": "Я не могу опровергать каждое враньё"
Ученые научились делать водку из воздуха, воды и электричества
Климатическая зима в Москве и Подмосковье «отменяется» до конца месяца
Украинского журналиста в телеэфире обвинили в «работе на ФСБ» и схватили за ухо
Польский депутат назвала задержанного украинского националиста ветераном войны в Чечне
Опрос показал, сколько среди молодежи в России хочет, чтобы в семье всех обеспечивала женщина
В возрасте 106 лет умер заслуженный пилот СССР Иван Погорелов
Российские ученые разработали новые подходы для лечения гепатита В
Студию Warner Brothers в Калифорнии эвакуировали из-за лесного пожара
Фильм «Дылда» Балагова получил главный приз Женевского кинофестиваля
Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура
Украинский вице-премьер заявил, что нужно "научиться жить" рядом с Россией
Китайское издание предрекло захват Калининграда за два дня
Эксперты выяснили, что россияне стали больше тратить на спортивные товары