2019-11-10T18:19:37+03:00
Спорт

Фигуристка Алина Загитова призналась, что любит японский суп рамен

Особенно она предпочитает это блюдо с добавкой курицы
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова через две недели выступит в Японии.Алина Загитова через две недели выступит в Японии.Фото: REUTERS
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Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова готовится через пару недель выступить на финальном этапе серии Гран-При нынешнего сезона. Она впервые выйдет на лед соревнований в Японии - престижного у фигуристов NHK Trophy. Она уже не первый раз приезжает в эту страну, где у нее много верных фанатов. Но на этом турнире появится впервые. В интервью японскому ТВ в промо-ролике японского этапа Гран-При Алина сказала:

- Я первый раз буду выступать на NHK Trophy, но не первый раз буду выступать в Японии. Я уже знаю, как тут публика встречает очень тепло. Поездка в Японию для меня всегда очень радостное событие

В будущем Алина хочет открыть свой собственный ресторан японской кухни. И как говорит, пока что осматривается и присматривается к тому, как обустраивается это все в самой Японии:

- Пока что я езжу по Японии, смотрю, как все устроено в японских ресторанах. Сейчас у меня на первом плане стоит фигурное катание, это уже будет после спорта, я думаю.

У самой фигуристки есть даже и свое любимое японское блюдо. Это - японский суп рамен.

- Суп рамен очень вкусный для меня, но без свинины или говядины, мне специально делают с курицей – я всегда прошу с курицей, поэтому вот сейчас, на данный момент, это мое любимое блюдо из Японии.

С этого сезона Загитова выступает уже как человек, покоривший все возможные вершины в своем виде спорта. Поэтому для нее важно уже - просто кататься себе в удовольствие, не обращая внимание на соперниц:

- Я соревнуюсь не с ними (соперницами), а сама с собой. Для меня главное прокатать программу чисто. Естественно, я хочу, чтобы все получилось. Буду стараться максимально передать образ, чтобы зрители будто побывали на мини-спектакле. Я буду все для этого делать.

Турнир NHK Trophy пройдет с 22 по 24 ноября в японском городе Саппоро. На нем помимо Алины Загитовой выступит еще одна ученица Этери Тутберидзе - Алена Косторная. На этапе Гран-При во Франции, который стал первым для обеих фигуристок в этом сезоне, Косторная стала первой, а Алина - второй. И теперь для выхода в финал Загитовой нужно занимать место не ниже второго. Либо же - победить свою подругу по команде "Хрустального".

ИСТОЧНИК KP.RU

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