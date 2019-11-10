«У нас есть проблемы»: Яна Рудковская рассказала о ссорах с мужем

Этим летом, заступив на пост генерального продюсера телеканала «Супер», Ксения Собчак приступила к съёмкам реалити-шоу «ЯнаСупер». Не Кардашьянами едиными, как говорится. На протяжении нескольких месяцев камеры телеканала «Супер» будут следовать за Яной Рудковской и ее семьей.

Шоу расскажет, почему эта сильная женщина порой плачет у окна и как ищет выход из кризиса семейных отношений. Да-да, вы не ослышались, в начале шоу (уже вышла первая серия в минувшую субботу) Ксения Собчак делится с телезрителями секретами закулисья, мол, в отношениях Яны Рудковской и Евгения Плющенко появились проблемы: олимпийский чемпион устал от светской суеты и хочет проводить с женой больше времени дома (или на худой конец - в бане), а не на шумных вечеринках.

rudkovskayaofficial На протяжении нескольких месяцев камеры будут следовать за Яной Рудковской и ее семьей

– У нас с Женей, как и у всех, бывали разные этапы в браке, - делится Яна Рудковская. - Но между мной и Котофеем Петровичем (так Яна ласково называет супруга - Ред.) прежде всего любовь, поэтому тяжелые этапы и кризисы мы проходим достойно. Да, реалити «ЯнаСупер» в какой-то момент нас с Женей поссорило. Но потом, когда начала сбываться наша мечта, наоборот, сблизило. У нас есть проблемы, которые мы решаем.

Но мы очень счастливы, что скоро наша мечта станет реальностью. Правда Ксюша пока не разрешает нам об этом говорить.

Судя по всему, Яна намекает, что в ближайшее время они с Евгением станут родителями.

kp_star_onlinekp Не Кардашьянами едиными)

Напомним: от первого брака у Евгения Плющенко есть сын Егор.

У Яны Рудковской от союза с олигархом Виктором Батуриным есть два взрослых сына. Есть у Яны с Женей и общий ребёнок - сынишка Александр Плющенко, который мечтает повторить успех отца, тоже хочет стать олимпийским чемпионом.