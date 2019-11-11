«Сама платила за свои роды»: Виктория Боня рассказала, как у Алекса Смерфита не хватало денег на содержание семьи

Со стороны жизнь Виктории Бони похожа на сказку о Золушке: сын ирландского миллиардера Алекс Смерфит увез ее в Монако, ввел в свою богатую семью, всячески баловал и осыпал подарками. На деле все оказалось не так радужно: спустя два года после расставания с отцом своей дочери Анджелины Боня разоткровенничалась о семейной жизни с богачем. В беседе с Раминой Эсхакзай, вышедшей на YouTube, телеведущая рассказала, что у Алекса Смерфита не хватало денег на содержание семьи.

Отвечая на вопрос: удалось ли Боне обогатиться за счет отца Алекса - миллиардера Майкла Смерфита – Виктория ответила «да!». Но это богатство – вовсе не материальный достаток.

- От его отца я получила огромное количество хороших советов и знаний. Я стала другая, получила правильный взгляд на воспитание женщины, на то, как она должна себя вести и как должна выглядеть, - рассказала бывшая звезда «Дома-2».

Виктория уверяет что сошлась с Алексом исключительно по любви – ведь если бы ею двигали корыстные интересы, она до сих пор судилась бы с ним за недвижимость и алименты. Более того, когда Боня закрутила роман со Смерфитом, у него практически не было денег. На первых порах их совместной жизни Вике приходилось самой оплачивать многие расходы. Например, она сама платила за свои за роды – пребывание Виктории в роддоме они с Алексом оплатили 50 на 50.

- В начале наших отношений я зарабатывала гораздо больше него, поэтому мы, как молодая семья, все делили 50/50. Мы жили, снимали квартиру, рожали — все пополам, - рассказала телеведущая.

Лишь спустя некоторое время Смерфит встал на ноги и стал сам обеспечивать семью. Боня отрицает, что забеременела специально, чтобы Алекс стал жить с ней «по залету» - по словам телеведущей, их дочь Анджелина была запланированным и желанным ребенком.

victoriabonya Виктория Боня с дочкой Анджелиной.

Виктория категорически опровергла слухи о том, что богатая семья Алекса не любила ее, и что именно из-за этого Смерфит так и не женился на ней. Причиной того, что они с Алексом расстались Боня называет его незрелость и неготовность к семейной жизни. По словам Вики, она всегда мечтала иметь большую крепкую семью, а Алекс был не готов к этому.

В одном из предыдущих интервью Виктория признавалась: она поняла, что они с Алексом несовместимы почти сразу же после рождения дочки:

- Безусловно, я бы хотела, чтобы моя дочь росла в правильной атмосфере. Но мы с Алексом абсолютно разные люди. Я поняла это довольно рано и сказала ему об этом, когда Анджелиночке был всего год. Я сказала: «Если бы не было ребенка, то я бы уже ушла от тебя", - говорила Виктория.

Напомним, российская телеведущая и наследник ирландского миллиардера (отец Алекса владеет крупной компанией по производству картонных упаковок) познакомились в 2010 году в Москве – Алекс тогда пытался открыть в столице сеть кондитерских. 17 марта 2012 года у пары родилась дочь Анджелина. Когда стало известно о беременности Виктории, Алекс увез избранницу в Монако, где живет его семья. После разрыва Боня вместе с дочкой переехала из Монако в Лос-Анджелес, а затем в Лондон.