2019-11-11T13:50:39+03:00
Звезды

Эвелина Бледанс рассказала, что на самом деле случилось с дочерью Евы Польны

14-летнюю девочку срочно госпитализировали
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Ева Польна переживает за дочь.Ева Польна переживает за дочь.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Дочь певицы Евы Польны и экс-солиста группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера неделю назад попала в больницу: 14-летнюю Эвелин срочно госпитализировали в тяжелом состоянии. Причиной госпитализации стал приступ астмы, который, к счастью, врачам удалось быстро снять. Ни Ева Польна, ни Денис Клявер особенно не комментировали случившееся. О том, что привело к ухудшению состояния девочки, рассказала подруга Дениса, актриса Эвелина Бледанс.

По словам Бледанс, Эвелин забыла вовремя принять лекарства, и из-за этого почувствовала себя плохо.

- Мы как раз вчера разговаривали с Денисом. Когда ребенку 14 лет, то тут не до того, чтобы четко принимать лекарства. Но астма - это серьезное заболевание, и надо всё делать по предписанию врачей, - рассказала Эвелина в шоу «Звезды сошлись». - В итоге она просто упустила какой-то момент, что привело вот к таким серьезным последствиям.

Сейчас девочка чувствует себя гораздо лучше, хотя по-прежнему остается в больнице.

- Состояние здоровья моей дочери стабилизировалось, она находится под контролем врачей, - рассказала Польна. Из больницы Эвелин выпишется уже в ближайшее время.

polnaeva_officialpolnaeva_official
Ева Польна с дочками Амалией и Эвелин.
7550 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Хотя Денис Клявер давно расстался с Евой Польной, он принимает активное участие в воспитании дочери. Певец рассказывал, что он часто созванивается с Эвелин и старается видеться с ней несколько раз в неделю. Также у Дениса есть сын Тимофей от первого брака и еще один сын, 6-летний Даниэль от нынешней жены Ирины.

Долгое время Денис скрывал от всех, что у него есть ребенок на стороне. В январе 2012 года солист группы «Чай вдвоем» сделал громкое заявление в эфире программы «Пусть говорят»: артист признался ведущему шоу Андрею Малахову, что он и Ева Польна завели ребенка «по большой любви». Певица тогда была в шоке.

- О том, что Денис все рассказал в программе Андрея Малахова, узнала от журналистов, – рассказывала она в одном из интервью. - Они начали мне звонить, чтобы я дала свои комментарии, а я ничего не могла сказать. Тогда поступок Дениса восприняла как предательство. Мы же договорились, что будем молчать о том, что между нами произошло восемь лет назад: да, встречались, появился ребенок, но мы не сочетались браком, а расстались. Официально Денис признал факт своего отцовства спустя пять лет после рождения Эвелин. Я не хотела, чтобы в мою жизнь лезли чужие люди. Я потом спросила Дениса, зачем он так поступил. Он ответил, что сделал, как посчитал нужным. Ну, для мужчины это нормальная позиция. Мужчина всегда в более выигрышной ситуации, чем женщина, у которой есть дети.

Сейчас отношения Ева и Дениса снова наладились. Ева никогда не препятствовала общению отца и дочери — напротив, она всегда говорила, что хотела, чтобы у Эвелин была нормальная семья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Лишний вес и метаболический синдром – как победить?
Лишний вес, неконтролируемая тяга к сладкому, круглосуточное чувство голода и жажда съесть все, что попадается под руку – все это может быть симптомами метаболического синдрома, или нарушения обмена веществ, если сказать проще
Новости 24
В Верховной раде хотят начать диалог со СМИ из-за скандального указа Зеленского
Лавров раскритиковал попытки США ограбить Сирию
Зеленский сменил своего представителя в правительстве Украины
МИД России назвал отставку Моралеса "срежиссированным госпереворотом"
"Я не гонюсь за работой". Арсен Венгер отреагировал на слухи о тренерстве «Баварии»
Более 3 тыс. многодетных семей получили одобрение на господдержку по ипотечным кредитам
Меркурий пройдет по солнечному диску 11 ноября
В России может появиться новое ведомство по контролю за табачным рынком
Каждый пятый россиянин планирует приобрести технику на распродажах в этом году
В московском метро на Кольцевой линии приостановили движение по часовой стрелке
Путин указал на многомиллионные кражи при строительстве "Восточного"
Экономит рассказал, что мешает людям отказаться от наличных
Названы продукты, которые наверняка помогут похудеть
В Совфеде отреагировали на отставку президента Боливии
В «Трезвой России» призвали не радоваться вхождению России в "топ-10 самых пьющих стран"
Второй испытательный полет самолета Ил-112В состоится в 2020 году
Расстрелявшего коллег в метро полицейского обвинили во взяточничестве
Самолет, следовавший в Испанию, вернулся в Москву из-за неисправности
Асад заявил, что в США официальные лица первыми говорили о поддержке "Аль-Каиды"
Мирзиёев: "Россия - надежный стратегический партнер Узбекистана"
Трамп считает решение Ирана по обогащению урана «очень плохим шагом»
В Гидрометцентре рассказали о причинах зимних температурных аномалий
Полиция Гонконга применила огнестрельное оружие против участников митинга
Асад заявил, что Турция действует в Сирии незаконно
В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна многоэтажки