Эвелина Бледанс рассказала, что на самом деле случилось с дочерью Евы Польны

Дочь певицы Евы Польны и экс-солиста группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера неделю назад попала в больницу: 14-летнюю Эвелин срочно госпитализировали в тяжелом состоянии. Причиной госпитализации стал приступ астмы, который, к счастью, врачам удалось быстро снять. Ни Ева Польна, ни Денис Клявер особенно не комментировали случившееся. О том, что привело к ухудшению состояния девочки, рассказала подруга Дениса, актриса Эвелина Бледанс.

По словам Бледанс, Эвелин забыла вовремя принять лекарства, и из-за этого почувствовала себя плохо.

- Мы как раз вчера разговаривали с Денисом. Когда ребенку 14 лет, то тут не до того, чтобы четко принимать лекарства. Но астма - это серьезное заболевание, и надо всё делать по предписанию врачей, - рассказала Эвелина в шоу «Звезды сошлись». - В итоге она просто упустила какой-то момент, что привело вот к таким серьезным последствиям.

Сейчас девочка чувствует себя гораздо лучше, хотя по-прежнему остается в больнице.

- Состояние здоровья моей дочери стабилизировалось, она находится под контролем врачей, - рассказала Польна. Из больницы Эвелин выпишется уже в ближайшее время.

polnaeva_official Ева Польна с дочками Амалией и Эвелин.

Хотя Денис Клявер давно расстался с Евой Польной, он принимает активное участие в воспитании дочери. Певец рассказывал, что он часто созванивается с Эвелин и старается видеться с ней несколько раз в неделю. Также у Дениса есть сын Тимофей от первого брака и еще один сын, 6-летний Даниэль от нынешней жены Ирины.

Долгое время Денис скрывал от всех, что у него есть ребенок на стороне. В январе 2012 года солист группы «Чай вдвоем» сделал громкое заявление в эфире программы «Пусть говорят»: артист признался ведущему шоу Андрею Малахову, что он и Ева Польна завели ребенка «по большой любви». Певица тогда была в шоке.

- О том, что Денис все рассказал в программе Андрея Малахова, узнала от журналистов, – рассказывала она в одном из интервью. - Они начали мне звонить, чтобы я дала свои комментарии, а я ничего не могла сказать. Тогда поступок Дениса восприняла как предательство. Мы же договорились, что будем молчать о том, что между нами произошло восемь лет назад: да, встречались, появился ребенок, но мы не сочетались браком, а расстались. Официально Денис признал факт своего отцовства спустя пять лет после рождения Эвелин. Я не хотела, чтобы в мою жизнь лезли чужие люди. Я потом спросила Дениса, зачем он так поступил. Он ответил, что сделал, как посчитал нужным. Ну, для мужчины это нормальная позиция. Мужчина всегда в более выигрышной ситуации, чем женщина, у которой есть дети.

Сейчас отношения Ева и Дениса снова наладились. Ева никогда не препятствовала общению отца и дочери — напротив, она всегда говорила, что хотела, чтобы у Эвелин была нормальная семья.