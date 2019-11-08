Сервис электронных книг подарил эстонскому фанату Донцовой годовую подписку

На днях, стало известно о жителе Эстонии, который был задержан с целым багажом книг при пересечении Российской границы. У задержанного обнаружили около 300 книг самых разнообразных жанров, среди которых большую часть составили произведения Дарьи Донцовой. Как сообщают источники, сам гражданин Эстонии утверждает, что вез книги «для личного использования». Кингисеппская таможня сочла его аргумент неубедительным.

Сервис электронных книг MyBook проникся его историей и решил подарить годовую подписку. «Для того, чтобы ему больше не пришлось перевозить с собой такое большое количество книг с риском попасть в неприятные ситуации, мы хотим вручить ему годовую подписку на книжный подписной сервис с доступом к более, чем 250 000 электронных и аудиокниг различных жанров. В том числе большой подборке произведений его любимой писательницы, которую он сможет как читать, так и слушать. А также приглашаем его, в случае интереса к лицензионному бизнесу в сфере электронных и аудиокниг, присоединиться к нашей партнерской программе» - сообщает пресс-служба компании.Буквально вчера группа компаний «ЛитРес» с MyBook сообщили о выходе на рынок Эстонии и будет активно развиваться в странах Балтии.