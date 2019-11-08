“Бабушки особого назначения” в Тюмени изучают самооборону и водят экскурсии на самокатах

Дать отпор хулигану, распознать мошенника и не позволить обсчитать себя ушлому продавцу - с этим справятся “бабушки особого назначения”. И это не название очередной голливудской комедии, а настоящее, серьезное, важное дело. В Тюмени волонтеры помогают пожилым людям после пенсии найти новый смысл жизни, обрести друзей, а заодно - научиться постоять за себя.

“Едет бабушка на самокате - и рядом с ней внук”

Благодаря президентским грантам региональный благотворительный фонд "Старшее поколение" воплощает в жизнь сразу два проекта. Первый - “ГидыTMN55+”.

Полсотни пожилых людей смогли освоить новую для себя профессию экскурсовода. И теперь с удовольствием показывают родной город всем желающим. Город, в котором многие из них прожили с самого детства. В котором они влюблялись, учились, работали, дружили. В котором им знакомы каждый дом и каждая улочка. В котором, как в шкатулке, бережно хранится их прошлое. Этой бесценной памятью пожилые люди теперь могут делиться с другими.

Серебряные волонтеры открывают для себя родной край и показывают его другим Фото: vk.com/starsheepokolenie

На экскурсии с гидами 55+ ходят и пожилые люди, и молодежь, и туристы, и просто неравнодушные к малой родине горожане. Президентский грант помог арендовать автобусы, но активные бабушки - да какие бабушки, девушки! - водят экскурсии и пешком, и на самокатах, и на велосипедах, и с палками для скандинавской ходьбы. Ждут-не дождутся снега - ведь экскурсию можно вести и на лыжах!

Гиды не просто водят людей по заранее заготовленным маршрутам, а действительно вкладывают в это хобби свою душу. При помощи волонтеров фонда они подготовили уже свыше 30 авторских экскурсий и выпустили “Экскурсионный навигатор 55+”.

Для тех, кто может наблюдать родную Тюмень лишь из окна своей комнаты, гиды и волонтеры подготовили виртуальные экскурсии. 3D-очки помогают увидеть город подопечным домов-интернатов и геронтологического центра.

А интерактивный информационный киоск и тач-панель, также приобретенные на президентский грант, помогают исследовать достопримечательности Тюмени в виртуальном пространстве всем желающим. Виртуальные экскурсии гиды проводят в торговых центрах и на крупных городских праздниках.

- Наши активисты проводили экскурсии даже в общественном транспорте и этот опыт получил большой резонанс в городе. Еще планируем экскурсии на снегоходах, а летом - на квадроциклах: разумеется, под присмотров опытных инструкторов, - рассказывает о ближайших планах исполнительный директор фонда "Старшее поколение" Ирина Богунова.

Пенсионеры водят экскурсии на самокатах и велосипедах Фото: vk.com/starsheepokolenie

По ее словам, до пенсии некоторые из гидов работали в сферах, связанных с историей и краеведением, но - далеко не все.

- Им интересно получать новые знания и делиться ими с окружающими, - говорит Ирина Богунова. - Кому-то всегда хотелось побольше узнать о своём городе, но не хватало времени. Кому-то важно передать свою, личную историю подрастающему подрастающему поколению. Кто-то ценит общение и новый круг друзей. Спортивные походы дарят нашим гидам заряд бодрости, помогают укрепить здоровье. А иногда участники приходят к нам с внуками - и это здорово. Представьте: едет бабушка на самокате - и рядом с ней внук. Это очень объединяет поколения.

Еще один проект организации, «Бабушкин воркаут», помогает тюменцам разных поколений встречать утро с массовой зарядки Фото: vk.com/starsheepokolenie

Пенсионерки изучают технику контактного боя

Второй проект, который недавно стартовал благодаря президентскому гранту, - “Бабушки особого назначения. Это серия обучающих курсов, которые помогут пожилым людям противостоять опасностям современного мира. Ведь именно пенсионеры зачастую становятся главными мишенями мошенников, решившими, что могут воспользоваться добротой и доверчивостью пожилого человека. Тюменские пенсионерки уверены - так быть не должно! После обучения они смогут и за себя постоять, и подругам помочь.

Пенсионерки изучают крав-мага — систему рукопашного боя, придуманную в израильской армии Фото: vk.com/starsheepokolenie

Пообщавшись с подопечными, волонтеры фонда выделили семь направлений обучения. Это финансовая и правовая грамотность, безопасность в быту, безопасность на улице, пищевая и лекарственная безопасность, сохранение здоровья и оказание первой помощи, экологической безопасность и самооборона. Начали с последнего.

Да-да, вам не показалось: пока вы сидите на диване, тюменские пенсионерки вовсю изучают технику контактного боя. Собирают автоматы и пистолеты, знают, как надеть общевойсковой защитный комплект и учатся защищаться от удушений и боковых ударов.

Пенсионерки учатся вязать крепкие узлы и реагировать на агрессию Фото: vk.com/starsheepokolenie

- Важно, что у нас активисты не только изучают приемы, но и работают с психологом: ведь самооборона должна быть обдуманной, важно понимать - как лучше вести себя в различных стрессовых ситуациях, - говорит Ирина Богунова. - Наши участницы откликнулись на этот курс с большим энтузиазмом и удовольствием - мы сами такого не ожидали! Мы понимаем, что чем больше активностей, тем им интереснее. Пока человек работал - ему было просто некогда воплощать какие-то мечты, реализовать своей потенциал. А сейчас мы даем им шанс попробовать что-то новое. После обучения наши волонтеры войдут в “отряды специального назначения” по специализациям - кто-то будет участвовать в профилактических мероприятиях ГИБДД, кто-то будет помогать в магазинах потребителям. А итогом проекта станет “Спартакиада пенсионеров особого назначения”. Но мы уверены, что даже с окончанием президентских грантов работа ни по одному из проектов не будет завершена. В дальнейшем мы надеемся охватить районы области, будем передавать полученный опыт.