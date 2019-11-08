На Главный храм Вооруженных Сил России подняли купол

В парке "Патриот" установлен первый из шести куполов на Главный храм Вооруженных Сил России. Вес купола, который напоминает шлем русского воина - 34 тонны. Его установили за час на высоту 20 этажного дома. Строители говорят, что он должен прослужить 1500 лет.

За последние несколько лет такой сложный подъем в России никто не реализовывал.

- Для Русской Православной Церкви, для Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации - Патриаршего Собора в честь Воскресения Христова, это самое знаменательное событие. Храм становится храмом тогда, когда начинают поднимать купола. Это событие знаменует, что обычное здание превращается в настоящий Дом Божий, храм, где люди будут возносить свои молитвы. Над всеми куполами воздвигаются Православные Кресты, которые видят люди за многие километры и крестятся, глядя на них и на купола храма, - заявил настоятель Главного храма ВС РФ Епископ Стефан.

На Главный храм Вооруженных Сил России подняли куполФото: Министерство обороны РФ

В основе конструкции купола, создана по оригинальному проекту, каркас из высоколегированной стали. Он состоит из 32 отдельно изготовленных металлических деталей (толщина профиля 10 мм). Центральная труба, в нее будет установлен крест, верхний ярус (16 балок) и нижний (16 балок) соединены мощными шпильками и болтами. Эти и другие стыковые узлы дополнительно укреплены сварочным швом.

Строительные работы ведутся 24 часа в сутки. Первых прихожан храм планирует принять 9 мая 2020 года. Высота звонницы составит 75 метров - в честь годовщины Победы, к которой планируется освящение храма, высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров. Высота храма составит 95 метров, сооружение станет третьим по величине православным храмом мира. Его золоченный крест поднимут на высоту 30 этажного дома (100 метров).