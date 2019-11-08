2019-11-08T13:46:36+03:00
Общество

На Главный храм Вооруженных Сил России подняли купол

Первых прихожан он примет после освящения 9 мая 2020 года
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Строительные работы ведутся 24 часа в суткиСтроительные работы ведутся 24 часа в суткиФото: Министерство обороны РФ
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В парке "Патриот" установлен первый из шести куполов на Главный храм Вооруженных Сил России. Вес купола, который напоминает шлем русского воина - 34 тонны. Его установили за час на высоту 20 этажного дома. Строители говорят, что он должен прослужить 1500 лет.

За последние несколько лет такой сложный подъем в России никто не реализовывал.

- Для Русской Православной Церкви, для Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации - Патриаршего Собора в честь Воскресения Христова, это самое знаменательное событие. Храм становится храмом тогда, когда начинают поднимать купола. Это событие знаменует, что обычное здание превращается в настоящий Дом Божий, храм, где люди будут возносить свои молитвы. Над всеми куполами воздвигаются Православные Кресты, которые видят люди за многие километры и крестятся, глядя на них и на купола храма, - заявил настоятель Главного храма ВС РФ Епископ Стефан.

На Главный храм Вооруженных Сил России подняли купол Фото: Министерство обороны РФ

На Главный храм Вооруженных Сил России подняли куполФото: Министерство обороны РФ

В основе конструкции купола, создана по оригинальному проекту, каркас из высоколегированной стали. Он состоит из 32 отдельно изготовленных металлических деталей (толщина профиля 10 мм). Центральная труба, в нее будет установлен крест, верхний ярус (16 балок) и нижний (16 балок) соединены мощными шпильками и болтами. Эти и другие стыковые узлы дополнительно укреплены сварочным швом.

Строительные работы ведутся 24 часа в сутки. Первых прихожан храм планирует принять 9 мая 2020 года. Высота звонницы составит 75 метров - в честь годовщины Победы, к которой планируется освящение храма, высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров. Высота храма составит 95 метров, сооружение станет третьим по величине православным храмом мира. Его золоченный крест поднимут на высоту 30 этажного дома (100 метров).

На Главный храм Вооруженных Сил России подняли шлемовидный купол.Первых прихожан храм планирует принять после освящение 9 мая 2020 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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