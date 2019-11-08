В квартире Пушкина могут открыть бордель

На продажу в Петербурге выставили две хорошие квартирки — стоят рядом друг с дружкой на одном этаже. Их с 1834 по 1836 год арендовал «наше все» - поэт Александр Пушкин. Нынче квадратными метрами владеет частник. Музея там нет. Купить может каждый. Если, конечно, денег хватит. Цена: 55 миллионов рублей. И делать с наследием Пушкина вы сможете, что вам в голову взбредет.

- Теоретически в квартире можно открыть тематический апарт-отель или хостел (имеется технический подъезд с улицы, который можно открыть и отремонтировать) или в качестве представительской штаб-квартиры для компании, - говорит риэлтор Руслан Соешев. - В её стенах творил сам Александр Сергеевич, сюда, в гости к нему, захаживали почти все российские знаменитости! А ещё будущий владелец квартиры сможет лицезреть из окон Неву и Петропавловскую крепость.

Пушкину аренда этих двух квартир стоила 6 тысяч ассигнаций в год. Жил он тут один. Его супруга Наталья с детьми в 1834 году гостила в родовом калужском поместье. В 19 веке владельцем этажа был князь Петр Вяземский. В эти годы он уехал с семьей в Италию, по советам врачей. Надеялись, что теплый итальянский воздух поможет вылечить его болеющую супругу Полину.

Из этой квартиры Пушкин пишет своей жене: «С князем Вяземским я уже условился. Беру его квартиру. К 10 августу припасу ему 2500 рублей – и велю перетаскивать пожитки; а сам поскачу к тебе».

Тревогу поднял депутат Госдумы Виталий Милонов. Боится, что тут откроют бордель с «благородными девицами». Ага, я вас любил, любовь еще быть может… Милонов требует от администрации Санкт-Петербурга выкупить пушкинские места, чтобы не пускать туда похотливых стариков.

- Они с ума сошли! - рассвирепел Милонов. Но потом отошел. - У нас в Петербурге что угодно может быть. Представляете, это место, где Пушкин писал стихи, которые теперь в школах зубрят. А тут будут бегать полуголые девицы с обрюзгшими стариками-развратниками. Тьфу! Надо городу выкупить эти квартиры, и устроить музей. Пусть школьники приходят и читают стихи. Так у нас поступили с домом святого Иоанна Кронштадтского. Выкупили у частников и сделали музей.

Ну, сравнил Милонов. Где святой Кронштадский, а где ходок Пушкин. Александр Сергеич и на дуэлях стрелялся, и за женщинами бегал. Может, поэт-хулиган и сам был не проч, чтобы на месте его памяти устроили «что-нибудь эдакое», а не скучный зубодробительный музей.