Программу со звездами «Битвы экстрасенсов» сняли с эфира и оштрафовали за клевету

Роман Ксенофонтов два года пытался восстановить справедливость и наказать производителей «Битвы экстрасенсов». И только сейчас герою телерасследования удалось добиться справедливости в суде. Пока правда частично. Но борьба продолжается.

Мужчину оклеветали в передаче «Экстрасенсы ведут расследование», которая была показана на ТНТ. «Расследования» в этой программе проводят звезды «Битвы экстрасенсов». Производитель у программ один. Сюжеты режиссируют и монтируют таким образом, что у зрителя возникает ощущение: он смотрит документальный проект. Маги, колдуны и прочие экстрасенсы играют в следователей, вынося приговоры и обвиняя людей. Редко кто из обиженных решается тратить время и деньги, чтобы наказать телевизионщиков. В истории, которая дошла до суда, «приговор» выносили финалисты 6-го сезона «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев и Кажетта Ахметжанова.

Началось все пару лет назад. У Романа Ксенофонтова пропала жена Кристина. В семье случались скандалы, и однажды Кристина после ссоры обиделась на супруга и ушла в неизвестном направлении. После этого женщина пропала. Роман тогда стал одним из главных подозреваемых, но установить его причастность к исчезновению жены следствие не смогло. Спустя время, мама Кристины обратилась в программу: попросила телеэкстрасенсов найти дочь. Чаще всего на ТВ люди пишут как раз в минуты отчаяния. Роман, не подозревая подвоха, согласился сниматься. В итоге в передаче «Экстрасенсы ведут расследование» Романа Ксенофонтова выставили виноватым в пропаже жены. Программу повторяли в эфире несколько раз.

Роман Ксенофонтов по своей инициативе проверку на полиграфе, чтобы доказать непричастность к исчезновению жены. Фото: Канал ТНТ

Адвокат мужчины Александр Чумаков рассказывает «Комсомольской правде»:

«Перед началом съемок приехали сотрудники передачи, которые выяснили у Романа нюансы его жизни, детали истории. Какая у него машина, где у него шрамы и другие подобные детали. Ксенофонтов был откровенен, видимо поэтому решили, что он идеальный подозреваемый.

Программа «Экстрасенсы ведут расследование» напоминал фарс - экстрасенс предсказывал: «Мне кажется, убийца приехал на машине синего цвета». Тут же голос за кадром уточнял: «Именно такого цвета автомобиль у Романа». Такая же история со шрамом и другими деталями. В передаче прозвучала клевета в адрес Романа. Экстрасенс «увидел», что он ударил человека по голове топором, спустя время этот человек умер. Прямо зрителю не говорят, кто убийца, но догадаться несложно. Роман работал сантехником, но мужчину попросили уволиться после эфира, от него отвернулись друзья, его дочь от первого брака в школе стала подвергаться насмешкам и угрозам одноклассников, в результате чего у девочки на нервной почве развилась анорексия, на новых работах Роман задерживался только до повторного выхода шоу в эфир. Поэтому мы заявили иск о взыскании морального вреда в сумме 5 миллионов рублей с телеканала ТНТ, а также с требованием снять этот выпуск программы с эфира и выпустить опровержение...».

Экстрасенс Зираддин Рзаев не первый год расследует телепреступления. Часто для этого снимается на кладбище. Фото: Канал ТНТ

Процесс шел два года. В итоге вместо 5 миллионов рублей с производителей передача взыскали 5 тысяч рублей в пользу Романа Ксенофонтова - в качестве морального ущерба. Выпуск этой передачи больше не смогут повторять в эфире, он также удален из сети.

«Мы будем подавать кассационную жалобу. Кроме того, планируем обратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека», - рассказывает нам адвокат Александр Чумаков. Ну а Роман Ксенофонтов смог устроиться на работу, теперь мужчина хочет, чтобы другие люди не были столько откровенны с редакторами шоу об экстрасенсах - иначе пострадают, как когда-то он. Кристина не нашлась: периодически в интернете пишут, что встречали женщину в разных местах. Правда это или нет неизвестно.