Важная роль особенных детей: как театр помогает ребятам с инвалидностью

На сцене ограничений нет! Эта фраза вполне могла бы стать девизом проекта «Театр возможностей». В постановках театра «Чудесная страна» в Ростовской области участвуют юные актеры, которых принято называть особенными. Но не только за их талант и невероятную силу духа. Все они имеют заболевания, связанные с инвалидностью. Но благодаря неравнодушным волонтерам и президентскому гранту их мечты выйти на сцену стали реальностью.

Авторы проекта объясняют: сегодня в Ростове-на-Дону проживают почти 17 тысяч детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Очевидно, что эти малыши особенно нуждаются во внимании и поддержке. При этом возможностей развиваться творчески, общаться со сверстниками, заниматься в кружках и студиях, у таких малышей, к сожалению, меньше, чем у их "обычных" ровесников. Кроме того, большинство учреждений занимается с детьми лишь до 16 лет, а потом их просто отпускают во взрослую жизнь. Клубов, кружков для молодых инвалидов просто нет и ребята просто вынуждены целыми днями сидеть дома в четырех стенах. Они лишены общения, замыкаются в себе, а успехи, которых удалось добиться за прошлые годы в ходе реабилитации, начинают сходить на нет.

Проект «Театр Возможностей» помогает исправить эту несправедливость. В спектаклях здесь, так или иначе, задействуют и детей, и молодежь – от 6 до 24 лет. Некоторые из них нуждаются в психологической реабилитации, другие – в коррекции речевых дефектов, а кому-то - просто не хватает общения, друзей, любимого занятия. И сцена для них становится настоящим «лекарством».

Выставка работ детей-участников семейной театральной студии «Чудесная страна» Фото: АНО АРТ-ПРОСВЕЩЕНИЕ

- Актер должен уметь четко произносить текст, выразительно передавать интонацию, логическое ударение, силу голоса, темп речи, уверенно общаться в коллективе. Дети учатся владеть голосом, мимикой, жестами, четкой артикуляцией. А еще, такие занятия развивают память, - объясняют авторы проекта.

Подготовиться к сценическим выступлениям ребятам помогают дефектолог, логопед, а еще - творческие занятия: развивающие пазлы, песочная терапия, логопедические игрушки, пластилинографика...

Еще одна важная задача проекта – развитие волонтерства. Организаторы придумали привлекать к работе с детьми-инвалидами студентов-добровольцев. Многие из них уже имеют опыт волонтерства, и работа с особенными малышами станет для них новой, но очень важной ступенью. Например, второкурсницы из художественного училища вызвались наносить аквагрим на всех актеров. Дело оказалось нелегкое – поначалу требовалось два часа, чтобы «разукрасить» всех. Однако, терпение волонтеров и занятия с педагогами принесли свои плоды - если раньше некоторые малыши капризничали и придирчиво рассматривали себя в зеркало, то теперь это стало для них привычным подготовительным атрибутом перед выходом на сцену. Ну что тут скажешь – настоящие профессионалы!

В спектаклях здесь, так или иначе, задействуют и детей, и молодежь – от 6 до 24 лет Фото: АНО АРТ-ПРОСВЕЩЕНИЕ

Зрителями спектаклей становятся и дети, и взрослые. Например, в октябре актеры театра «Чудесная страна» выступали в школе-интернате для детей с инвалидностью. Ребят ждал сюрприз, ведь среди актеров ученики школы узнали своих одноклассников, которые помимо учебы посещают театральные занятия. Выступление прошло «на ура» и вызвало овации – многие юные зрители после спектакля даже сами захотели записаться в студию.