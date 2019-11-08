Опубликована деловая программа «Транспортной недели»

Меньше через две недели, 19 ноября, состоится открытие XIII Международного Форума и Выставки «Транспорт России» в Гостином дворе. Форум и Выставка пройдут 19-21 ноября в рамках «Транспортной недели». В этом году «Транспортная неделя» является кульминационным событием празднования 210-летия транспортного ведомства и транспортного образования России.

Деловая программа XIII Международного Форума «Транспорт России» включает три тематических блока: «Интеграция», «Инфраструктура», «Перевозки» и два организационно-протокольных формата:

Мероприятия высокого уровня (с участием министров транспорта стран Евразийского экономического союза и руководителей профильных международных организаций).

Конгрессы, отраслевые конференции и экспертные совещания (с участием бизнеса, органов исполнительной и законодательной власти, ассоциаций и общественных объединений).

Блок «Интеграция» посвящен вопросам оптимизации транзитного сообщения на маршрутах Восток-Запад и Север-Юг, гармонизации международного транспортного права, развития транспортных коридоров и реализации совместных проектов в периметре ЕАЭС.

В рамках блока «Инфраструктура» рассмотрят итоги первого года реализации Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Блок «Перевозки» объединяет проекты, способствующие цифровизации транспортного сообщения, повышению качества перевозок и уровня транспортной безопасности.

На выставке «Транспорт России» на площади 3700 кв.м свои достижения и наработки представят более 100 экспонентов. В числе экспонентов федеральные агентства, государственные корпорации, российские и иностранные частные компании, образовательные учреждения, деятельность которых связана с транспортной сферой. Свои проекты в области транспортной инфраструктуры также представят российские регионы.

Официальный сайт мероприятия: transweek.ru