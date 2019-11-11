HUAWEI nova 5T – первый смартфон для активных пользователей соцсетей

Булыжник – оружие пролетариата. Пикантная шутка – оружие резидента Comedy Club. И только многочисленная армия активистов социальных сетей – блоггеры-миллионики (привет Дудю и компании), королевы сторис до сих пор были вооружены по-разному: кто дорогими экшн-камерами, кто мощными по размеру, но не по скорости смартфонами. Теперь же на рынок выходит HUAWEI nova 5T: 11 ноября начинается предзаказ, а 22 ноября – официальные продажи. Это первый смартфон, идеально вписывающийся в образ жизни передовиков и ударников социальных сетей. Зная успех предыдущей модели этой серии – HUAWEI nova 3 (чьи продажи в России в прошлом году были среди самых высоких в мире) мы нашли еще как минимум пять причин, почему стоит взять на вооружение этот новый девайс HUAWEI.

1. Пять камер с искусственным интеллектом

Фото и видео -– вот основное топливо, на котором работают «Фейсбук», «ВКонтакте» «Одноклассники» и их многочисленные родственники.

Вполне понятное стремление остановить прекрасное мгновение, соорудить самому себе (и товарищам!) небольшой, но симпатичный памятник в ленте новостей привели к взрывному спросу на камерафоны – устройства, способные снимать качественные фото и видео.

Понимая это, разработчики установили на борту HUAWEI nova 5T фото- и видео систему «орудий» убойного калибра, которые сделают честь любому флагману.

Ультрачеткая фронтальная камера на 32 мегапикселя готова снимать максимально совершенные селфи (и груфи). Она не просто фиксирует каждую деталь портрета, но также эффектно подчеркивает достоинства внешности благодаря алгоритмам реалистичной бьютификации. При этом в отличие от уже приевшихся и довольно примитивных «косметических» приемов, когда фильтр просто ретуширует текстуру кожи, умная камера HUAWEI nova 5T проявляет недюжинный художественный вкус, делая акцент на индивидуальных выигрышных деталях.

Функция автоматической бъютификации поддерживается интеллектуальным алгоритмом и в режиме видеосъемки. Совершенствование этой технологии стало серьезной научной задачей. Чтобы научить смартфон распознавать лица, нейросеть вначале заставили исследовать базу, содержащую 1 миллион персонажей, а затем помогли ей закрепить навыки на примере 60 тысяч моделей.

Стоит добавить, что основная камера HUAWEI nova 5T состоит из четырех модулей: ультраширокоугольного 16 МП, макро 2 МП, модуля с высоким разрешением 48 МП и модуля с эффектом боке 2 МП. Такой набор профессиональных инструментов позволяет делать яркие и четкие снимки самых разных жанров даже при недостаточном освещении.

2.Технология супербыстрой зарядки

У большинства современных смартфонов существует одна общая ахиллесова пята. При интенсивном использовании заряда батареи надолго не хватает. Создатели HUAWEI nova 5T постарались решить проблему с этой уязвимостью. Инновационная технология супербыстрой зарядки HUAWEI SuperCharge 22,5 Вт позволяет за считанные минуты вернуть к жизни разрядившийся гаджет. Батарея набирает емкость от 0% до 50% всего за полчаса. И это позволяет долго оставаться «в игре», даже если вы активно общаетесь в соцсетях, делаете фото, смотрите видео и слушаете музыку. За время тестирования телефона функция супербыстрой зарядки выручала меня не раз. Современные вагоны метро и некоторые виды городского наземного транспорта оборудованы портами для USB-зарядок, достаточно проехать несколько остановок, чтобы смартфон успел «прикурить» и ты продолжил свое автономное «плавание» в городских джунглях.

3. Широкий экран FullView с диагональю 6,25 дюйма

Создателям новых устройств часто приходится решать, казалось бы, взаимоисключающие задачи. С одной стороны, пользователям нужен большой экран для просмотра мультимедиа, с другой стороны, смартфон должен оставаться тонким. Эпоха, когда на рынок выпускались огромные «лопатники», пользователи встретили и проводили прохладно. Им все-таки милее изящные устройства. Конструкторам HUAWEI nova 5T удалось создать компактный смартфон, но с широким экраном. Убрав фронтальную камеру под дисплей, а сканер отпечатка пальца – на боковую грань, они таким образом максимально увеличили соотношение площади экрана к корпусу смартфона – до 91,76%. При диагонали 6,25 дюйма смотреть захватывающее видео на HUAWEI nova 5T очень удобно. Последний год я использовал фаблет – нечто среднее между смартфоном и планшетом. Потому что много читаю, смотрю видео и хотел экран побольше. Переход на дисплей куда более компактного HUAWEI nova 5T произошел безболезненно: я получил хороший обзор и теперь могу действительно погружаться в происходящее на экране.

HUAWEI nova 5T.

4. Мощный процессор Kirin 980

Самая важная деталь в смартфоне – это процессор: именно он отвечает за скорость и точность выполнения всех команд, которые вы отдаете своему гаджету. Благодаря мощному процессору Kirin 980 и двойному нейронному процессору смартфон HUAWEI nova 5T практически летает и может похвастаться производительностью на уровне дорогостоящего флагмана, который кроме моментального отклика предлагает еще и продвинутые функции.

Например, автоматическое редактирование видео и фото: с ним даже новичок мобильной съемки ощутит себя профессиональным фотохудожником или оператором. Так, видеокамера HUAWEI nova 5T способна распознать главного персонажа съемки и подчеркнуть его красочность, создав вокруг серый фон – интересная опция для необычных видео.

Любители мобильных игр должны оценить эффект от применения технологии GPU Turbo 3.0. Приложения с тяжелой графикой теперь запускаются легко и плавно и на 10% эффективнее расходуют заряд аккумулятора. На сегодня технологию GPU Turbo 3.0 поддерживают 25 популярнейших игр, включая Fortnite, PUBG Mobile, Vainglory, Arena of Valor.

5. Инновационный дизайн

Смартфон – это уже не просто гаджет, а стильный аксессуар. В связи с этим новым пониманием места электронного устройства в жизни человека и был разработан революционный дизайн телефона HUAWEI nova 5T.

В Россию новый смартфон придет в оригинальных оттенках: глубоком синем и летнем фиолетовом, которые должны прийтись по вкусу молодым пользователям. Четыре основные камеры объединены в компактную вертикальную линейку. Свободная от сканера отпечатка пальца задняя панель стала площадкой для дизайнерского эксперимента. В отделке HUAWEI nova 5T использована специальная технология, которая создает игру света с эффектом «динамической голографии». Благородное мерцание корпуса, свойственное драгоценным камням, не позволит владельцу остаться незамеченным на вечеринке или клубной тусовке. Вся эта красота упакована в корпус толщиной всего 7,87 мм и весом 174 грамма.

И напоследок: если не полениться и сравнить технические параметры HUAWEI nova 5T с другими смартфонами, то можно прийти к интересному выводу: новичок, как минимум, повторяет топовые характеристики флагманских моделей других брендов, но при этом остается в значительно более демократичной ценовой категории: до 30 тысяч рублей. Кстати, во время предзаказа покупатели получат подарок – умные часы HUAWEI WATCH GT.