Варикоз - не косметический дефект, а серьезная опасность

«В последнее время россиянам все чаще ставят диагноз хронические заболевания вен, а именно «варикозная болезнь нижних конечностей». С чем это может быть связано?»

- Во-первых, население стало более грамотным в плане здоровья. Людям рассказывают, какие серьезные могут быть осложнения у варикоза. - и они чаще обращаются к врачам с данной проблемой.

Во-вторых, сама система здравоохранения этому способствует. Во многих поликлиниках, которым повезло с главврачами, в штат вводят должность сосудистого хирурга, ангиолога. Стало проще работать - пациентов, у которых проблемы с венами, направляют непосредственно к специалисту. И каждый год пациентов, обращающихся к ангиологии, становится больше.

О ТРОМБОЗАХ

«Среди «неочевидных» симптомов варикоза называют такие: зуд, онемение, судороги, боль в ногах. Если у человека есть такие симптомы - значит ему грозит варикоз?»

- На самом деле зуд и покалывания бывают у 3 - 5% пациентов c варикозом. Чаще говорят о болевом синдроме. Но! Что такое «болевой синдром»? Если бы это была боль на уровне зубной, пациент бы не думал, а сразу шел к врачу. У людей с варикозной болезнью все-таки болевого синдрома нет. Да, 97% жалуются на чувство тяжести в ногах - она бывает при хронической венозной недостаточности. Но с этой болью можно жить, люди к ней привыкают. В итоге, когда все-таки обращаются к врачу, уже надо оперировать. Так бывает примерно у 50 - 60% пациентов. Проблема в том, что многие до сих пор воспринимают варикозное расширение вен как некий косметический дефект. Наши женщины говорят: ну да, не могу раздеться и пойти на пляж из-за таких вот вен. Но варикозная болезнь страшна осложнениями - в любой момент может произойти тромбообразование. И это может быть очень опасно, иметь самые серьезные последствия.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ПРОФИЛАКТИКА

«Если пациент знает, что у него склонность к варикозу, какие меры профилактики стоит применять?»

- Обычно все начинается с компрессионного трикотажа. Он стоит недешево: от 3 - 7 тысяч рублей и выше. Плюс нужны таблетированные препараты. Подходящие флеботоники содержат комбинацию веществ диосмина и гесперидина, причем диосмин должен содержаться в суточной дозе 900 мг. Есть дорогие европейские препараты. Есть наши, отечественные, например, Венарус, который ничуть не уступает по качеству, но куда доступнее по цене. Но надо понимать: флеботоники принимают курсами. У них действие начинается к концу первой недели, а максимальный положительный эффект достигается через два месяца. Поэтому оптимальный срок приема флеботоника - три месяца. Потом шесть месяцев перерыв - и снова трехмесячный курс. Кстати, недавно было проведено исследование о сочетании таблетированных препаратов и хирургического лечения варикоза. Выяснили: если принимать флеботоники месяц-полтора до операции и месяц-полтора после, то показатели в среднем лучше.

Важно! Перед применением флеботоников необходима консультация специалиста: вашего лечащего врача или ангиолога, сосудистого хирурга. Возможны противопоказания к приему препаратов. Необходима консультация специалиста перед началом курса лечения.

СПОРТ И ФИТНЕС

«Многих волнует такой вопрос: если есть склонность к варикозу, то все, нельзя ходить в фитнес-клуб?»

- Почему нельзя? Можно. Только обеспечьте себе защиту: наденьте компрессионный трикотаж. И тогда бегайте, занимайтесь на тренажерах, катайтесь на велосипеде или на лыжах. Но лучше всего, конечно, плавать. Это оптимальный вид спорта для людей с проблемными венами.