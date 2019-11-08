«Россети» готовят страну к цифровой трансформации

На выездном заседании Комитета по энергетике Государственной Думы РФ в Ижевске глава группы компаний «Россети» Павел Ливинский представил преимущества, которые получат промышленность и население в результате развития в электросетевом комплексе страны концепции «Цифровая трансформация 2030».

Глава энергохолдинга подчеркнул, что реализованная в Удмуртии целевая модель развития электросетевого комплекса была презентована президенту РФ Владимиру Путину и поддержана им.

«Мы видим, что благодаря реализуемым мерам, включая консолидацию, цифровую трансформацию и развитие дополнительных сервисов, производительность труда растет на 40%, операционные расходы сокращаются на 30%, капитальные (при сохранении тех же физических объемов) – на 15%, а показатели надежности улучшаются в 2 раза», - отметил Павел Ливинский.

Руководство холдингом выступило с целым пакетом законодательных инициатив, позволяющих обеспечить в долгосрочной перспективе стабильное финансово-экономическое положение электросетей, остановить критическое старение оборудования и предложить клиентам не просто услуги по надежному и качественному электроснабжению, но и целый ряд востребованных дополнительных сервисов.

«Необходимо принятие регуляторных мер для решения вопросов в части перекрестного субсидирования, оплаты резерва мощности и совершенствования системы взимания платы за льготное технологическое присоединение к электрическим сетям, - заявил в ходе своего выступления Павел Ливинский. - Важно обеспечить финансирование проектов по консолидации электросетевых активов за счет тарифных источников и внедрение новых принципов долгосрочного регулирования на основе регуляторных соглашений, отличных от существующих методов доходности инвестированного капитала и долгосрочной индексации необходимой валовой выручки».

Председатель Комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный подчеркнул, что цифровая трансформация электросетевого комплекса – это правильный тренд, но нужно добиться не простой автоматизации процессов, а решения проблем в энергетике, в том числе за счет построения принципиально новых, более эффективных моделей управления всем сетевым комплексом.

«А для этого необходимо реализовать предложенные «Россетями» меры в части регулирования отрасли, - отметил Павел Завальный. - При этом, как показывает практика, к примеру, в Удмуртии, консолидация электросетей на базе системообразующей сетевой организации позволяет снижать операционные и капитальные затраты и, как следствие, устанавливать прозрачные доступные тарифы для потребителей. При этом обязательно реализовывать планы на основе российского оборудования и программного обеспечения, так как вопросы информационной и кибербезопасности — критичны».

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал об успешном опыте сотрудничества региона и энергетиков, напомнив про консолидацию на базе «Россетей» 80% сетевых активов Республики. Проект позволил властям направить полученные средства на социальные проекты, а «Россетям» - создать первый в России цифровой Городской диспетчерский пункт, с которого управляются все сетевые энергообъекты Ижевска, обеспечивая комфорт граждан и стабильное электроснабжение промышленных предприятий. Ранее сегодня он был представлен участникам заседания.

В Ижевске прошло заседание комитета Госдумы по энергетике. Фото предоставлено ПАО "Россети".

«Все, что мы делаем, направлено на потребителя, уже чувствующего положительные результаты нашего взаимодействия, и он превращается в надежного партнера, с которым мы сможем построить не только самый современный электросетевой комплекс, но и внесем существенный вклад в социально-экономическое развитие всей Республики. И первый шаг в данном направлении – подписание долгосрочного тарифного соглашения с энергетиками – будет сделан уже сегодня», - подчеркнул Глава Удмуртии.

По итогам заседания были подготовлены рекомендации Правительству РФ, Минэнерго РФ и субъектам электроэнергетики. Основные задачи: создать необходимые условия для стабильного развития электросетевого комплекса и его полной цифровой трансформации, обеспечить значительный рост производительности труда, а, главное, обеспечение надежного и доступного по стоимости и возможности подключения электроснабжения потребителей.