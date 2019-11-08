2019-11-08T17:48:50+03:00
Общество

Жительнице Подмосковья всей страной ремонтировали квартиру, чтобы вернуть дочь из опеки

Соцслужбы забрали дочь у матери из-за условий, в которых оказалась семья
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Надежда с дочкой Катей, которую забирали в опеку.Надежда с дочкой Катей, которую забирали в опеку.Фото: Личный архив
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— Мы жили в бытовке на автостоянке. Я и две моих дочери, — вспоминает 46-летняя Надежда Комелькова о самых страшных днях своей жизни.

До этого жительница Лыткарино Надежда и двое ее детей — 14-летняя Катя и 21-летняя Саша — оказались буквально на улице. Комелькова и ее дочери жили вместе с братом Нади. Скоро он женился, родились дети. В «однушке» ютились вдевятером. Жить так было невозможно, и Надю с дочками выставили на улицу.

Старшая дочь Надежды, Саша. Фото: Личный архив

Старшая дочь Надежды, Саша.Фото: Личный архив

— Мне от бывшего мужа досталась квартира. Он умер, и эти 38 квадратных метра по наследству мне перешли. Он пил сильно, поэтому квартиру до страшного состояния довёл. Там жить было невозможно, — рассказывает Надя.

Квартира до ремонта. Фото: Личный архив

Квартира до ремонта.Фото: Личный архив

Ремонт квартиры обошёлся бы минимум в 300 тысяч рублей. Таких денег у Надежды не было. Женщина работает дежурным охранником при автостоянке и получает 20 тысяч рублей. Старшая дочь Саша на тот момент была упаковщицей за копейки. Идти было некуда. Вот и решили поселиться втроём в бытовке на автостоянке.

Скоро об этом узнали в органах опеки и рекомендовали временно поместить 14-летнюю Катю в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних — пока Надежда не придумает что-то с квартирой.

Тогда семью Комельковых стала курировать волонтёрская организация SoSdetki.

— Соцслужбы попросили нас помочь этой семье, и мы устроили такую телестройку. В квартире был ужас. Это не просто косметический ремонт, мы вычищали все и даже коммуникации меняли, выводили тараканов, мокриц, — объясняет куратор движения Екатерина Бабеева.

Квартиру отремонтировали неравнодушные жители Лыткарино — Вячеслав Коваленко и Анатолий Попов.

Вячеслав Коваленко закупает материалы Фото: Личный архив

Вячеслав Коваленко закупает материалыФото: Личный архив

— Для меня ремонт квартир — это просто хобби. Дома есть инструменты, У меня вообще свой интернет-магазин украшений, я отделываю квартиры в своё удовольствие, — признаётся 38-летний Анатолий Попов.

Анатолий Попов. Фото: Личный архив

Анатолий Попов.Фото: Личный архив

Мужчина давно работает с волонтерским движении и узнал про помощь Комельковым через соцсети организации. Там же рассказывали о ходе ремонта и собирали деньги на стройматериалы.

— Кто-то деньги присылал, а кто-то на пункты сбора помощи привозил ненужную плитку и другие материалы, — вспоминает Анатолий.

Надежда помогает красить трубы. Фото: Личный архив

Надежда помогает красить трубы.Фото: Личный архив

Ремонт начали в середине сентября, квартиру сделали чуть больше, чем за месяц.

— Не все закончили. Планировали поменять окна, мебель ещё не до конца привезли. Но мы доделаем эту мелочь все равно. Квартиру буквально всей страной ремонтировали, — смеётся куратор Екатерина.

Квартира после ремонта. Фото: Личный архив

Квартира после ремонта.Фото: Личный архив

Добровольцы помогли и найти работу 21-летней Саше. Девочка уволилась с работы упаковщицей, и ее пристроили официанткой в один из лучших ресторанов Москвы. 14-летнюю Катю вернули из социально-реабилитационного центра. Теперь Комельковы живут в светлой чистой квартире и пытаются начать новую жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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