Самые здоровые люди живут в Ингушетии и Крыму
Чтобы узнать в каких регионах люди придерживаются стиля жизни праведников специалисты Росстата опросили 131 тысяч человек по все стране. Считалось, что человек придерживается ЗОЖ, если соответствует следующим критериям:
- Не курит
- Не злоупотребляет алкоголем. Для мужчин мера — не больше 168 грамм чистого спирта в неделю, для женщин — 84 грамм. Для сравнения, в банке пива от 15 до 28 грамм чистого спирта, в бокале вина от 13 до 24 грамм.
- Не увлекается соленой пищей. Норма соли - не более 5 грамм. в сутки
- Ежедневно ест свежие овощи и фрукты (не менее 400 грамм.)
- Занимается физической активностью (не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной спортивной нагрузки в неделю).
Аналитики Росстата пришли к выводу, что лишь каждый восьмой россиянин придерживается этих правил. Больше всего таких людей в Ингушетии — почти половина жителей региона правильно питается и не имеет вредных привычек. В Адыгее и в Крыму почти треть последователей ЗОЖ, а в Чувашии и Воронежской области здоровый образ жизни ведет четверть жителей.
В рейтинг анти-лидеров попали Москва и Санкт-Петербург. Здесь не злоупотребляют и занимаются спортом меньше 10 процентов горожан! Впрочем, самая сложная ситуация с ЗОЖ в северных регионах (см. табличку). И дело не столько во вредных привычках, сколько в питании: по словам экспертов, многим россиянам просто не по карману есть свежие овощи и фрукты каждый день.
Где живут сторонники ЗОЖ*
1 Республика Ингушетия* 48,8 %
2 Республика Крым 29,2 %
3 Республика Адыгея (Адыгея) 28,8 %
4 Чувашская Республика - Чувашия 24,7 %
5 Воронежская область 24,2 %
6 Калининградская область 21,6 %
7 Карачаево-Черкесская Республика 21,1 %
8 Республика Мордовия 20,4 %
9 Самарская область 20,3 %
10 Республика Башкортостан 19,7 %
11 Волгоградская область 19,5 %
12 Город федерального значения Севастополь 19,4 %
13 Оренбургская область 19,1 %
14 Республика Марий Эл 18,8 %
15 Рязанская область 18,8 %
16 Ульяновская область 18,8 %
17 Республика Бурятия 17,6 %
18 Ивановская область 17 %
19 Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 16,9 %
20 Владимирская область 16,9 %
21 Краснодарский край 16,9 %
22 Пензенская область 16,8 %
23 Ставропольский край 15,9 %
24 Ленинградская область 15,8 %
25 Курганская область 15 %
26 Псковская область 14,8 %
27 Республика Татарстан (Татарстан) 14,8 %
28 Магаданская область 14,4 %
29 Тверская область 14,4 %
30 Саратовская область 14,1 %
31 Новгородская область 13,6 %
32 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 13,5 %
33 Республика Дагестан 13,2 %
34 Московская область 12,4 %
35 Ростовская область 12,2 %
36 Кемеровская область - Кузбасс 11,8 %
37 Еврейская автономная область 11,5 %
38 Кабардино-Балкарская Республика 11,3 %
39 Смоленская область 11,3 %
40 Костромская область 11 %
41 Камчатский край 10,8 %
42 Республика Карелия 10,6 %
43 Ярославская область 10,5 %
44 Чеченская Республика* 10,4 %
45 Мурманская область 10,3 %
46 Белгородская область 10,2 %
47 Вологодская область 10,1 %
48 Омская область 9,8 %
49 Нижегородская область 9 %
50 Республика Хакасия 8,9 %
51 Город федерального значения Москва 8,8 %
52 Свердловская область 8,3 %
53 Красноярский край 8,2 %
54 Курская область 8,2 %
55 Республика Калмыкия 8,2 %
56 Республика Коми 8,2 %
57 Новосибирская область 7,6 %
58 Липецкая область 7,5 %
59 Астраханская область 7,2 %
60 Орловская область 7,1 %
61 Кировская область 6,9 %
62 Томская область 6,9 %
63 Тульская область 6,9 %
64 Город федерального значения Санкт-Петербург 6,8 %
65 Иркутская область 6,7 %
66 Алтайский край 6,6 %
67 Республика Саха (Якутия) 6,5 %
68 Челябинская область 6,5 %
69 Тамбовская область 6,2 %
70 Пермский край 5,7 %
71 Брянская область 5,5 %
72 Приморский край 5,5 %
73 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 5,4 %
74 Амурская область 5,4 %
75 Удмуртская Республика 5,1 %
76 Республика Алтай 4,5 %
77 Калужская область 4 %
78 Сахалинская область 4 %
79 Ямало-Ненецкий автономный округ 3,9 %
80 Республика Северная Осетия-Алания 3,9 %
81 Забайкальский край 3,3 %
82 Хабаровский край 2,2 %
83 Ненецкий автономный округ 2,1 %
84 Республика Тыва 1,1 %
85 Чукотский автономный округ 0,4 %
* по данным Росстата
ИСТОЧНИК KP.RU