Самые здоровые люди живут в Ингушетии и Крыму

Чтобы узнать в каких регионах люди придерживаются стиля жизни праведников специалисты Росстата опросили 131 тысяч человек по все стране. Считалось, что человек придерживается ЗОЖ, если соответствует следующим критериям:

- Не курит

- Не злоупотребляет алкоголем. Для мужчин мера — не больше 168 грамм чистого спирта в неделю, для женщин — 84 грамм. Для сравнения, в банке пива от 15 до 28 грамм чистого спирта, в бокале вина от 13 до 24 грамм.

- Не увлекается соленой пищей. Норма соли - не более 5 грамм. в сутки

- Ежедневно ест свежие овощи и фрукты (не менее 400 грамм.)

- Занимается физической активностью (не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной спортивной нагрузки в неделю).

Аналитики Росстата пришли к выводу, что лишь каждый восьмой россиянин придерживается этих правил. Больше всего таких людей в Ингушетии — почти половина жителей региона правильно питается и не имеет вредных привычек. В Адыгее и в Крыму почти треть последователей ЗОЖ, а в Чувашии и Воронежской области здоровый образ жизни ведет четверть жителей.

В рейтинг анти-лидеров попали Москва и Санкт-Петербург. Здесь не злоупотребляют и занимаются спортом меньше 10 процентов горожан! Впрочем, самая сложная ситуация с ЗОЖ в северных регионах (см. табличку). И дело не столько во вредных привычках, сколько в питании: по словам экспертов, многим россиянам просто не по карману есть свежие овощи и фрукты каждый день.

Где живут сторонники ЗОЖ*

1 Республика Ингушетия* 48,8 %

2 Республика Крым 29,2 %

3 Республика Адыгея (Адыгея) 28,8 %

4 Чувашская Республика - Чувашия 24,7 %

5 Воронежская область 24,2 %

6 Калининградская область 21,6 %

7 Карачаево-Черкесская Республика 21,1 %

8 Республика Мордовия 20,4 %

9 Самарская область 20,3 %

10 Республика Башкортостан 19,7 %

11 Волгоградская область 19,5 %

12 Город федерального значения Севастополь 19,4 %

13 Оренбургская область 19,1 %

14 Республика Марий Эл 18,8 %

15 Рязанская область 18,8 %

16 Ульяновская область 18,8 %

17 Республика Бурятия 17,6 %

18 Ивановская область 17 %

19 Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 16,9 %

20 Владимирская область 16,9 %

21 Краснодарский край 16,9 %

22 Пензенская область 16,8 %

23 Ставропольский край 15,9 %

24 Ленинградская область 15,8 %

25 Курганская область 15 %

26 Псковская область 14,8 %

27 Республика Татарстан (Татарстан) 14,8 %

28 Магаданская область 14,4 %

29 Тверская область 14,4 %

30 Саратовская область 14,1 %

31 Новгородская область 13,6 %

32 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 13,5 %

33 Республика Дагестан 13,2 %

34 Московская область 12,4 %

35 Ростовская область 12,2 %

36 Кемеровская область - Кузбасс 11,8 %

37 Еврейская автономная область 11,5 %

38 Кабардино-Балкарская Республика 11,3 %

39 Смоленская область 11,3 %

40 Костромская область 11 %

41 Камчатский край 10,8 %

42 Республика Карелия 10,6 %

43 Ярославская область 10,5 %

44 Чеченская Республика* 10,4 %

45 Мурманская область 10,3 %

46 Белгородская область 10,2 %

47 Вологодская область 10,1 %

48 Омская область 9,8 %

49 Нижегородская область 9 %

50 Республика Хакасия 8,9 %

51 Город федерального значения Москва 8,8 %

52 Свердловская область 8,3 %

53 Красноярский край 8,2 %

54 Курская область 8,2 %

55 Республика Калмыкия 8,2 %

56 Республика Коми 8,2 %

57 Новосибирская область 7,6 %

58 Липецкая область 7,5 %

59 Астраханская область 7,2 %

60 Орловская область 7,1 %

61 Кировская область 6,9 %

62 Томская область 6,9 %

63 Тульская область 6,9 %

64 Город федерального значения Санкт-Петербург 6,8 %

65 Иркутская область 6,7 %

66 Алтайский край 6,6 %

67 Республика Саха (Якутия) 6,5 %

68 Челябинская область 6,5 %

69 Тамбовская область 6,2 %

70 Пермский край 5,7 %

71 Брянская область 5,5 %

72 Приморский край 5,5 %

73 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 5,4 %

74 Амурская область 5,4 %

75 Удмуртская Республика 5,1 %

76 Республика Алтай 4,5 %

77 Калужская область 4 %

78 Сахалинская область 4 %

79 Ямало-Ненецкий автономный округ 3,9 %

80 Республика Северная Осетия-Алания 3,9 %

81 Забайкальский край 3,3 %

82 Хабаровский край 2,2 %

83 Ненецкий автономный округ 2,1 %

84 Республика Тыва 1,1 %

85 Чукотский автономный округ 0,4 %

* по данным Росстата