У фермеров давно вопрос — как не платить за навоз

«Для нас все это неподъемно. Проще закрыться», - председатель правления племзавода им. Ленина (Волгоградская область) Александр Петров.

«Зашьем, наверно, у коров одно место», - руководитель ООО имени Германа Титова (Алтай) Александр Траутвейн.

«Я поражаюсь, какие глупости в нашей стране принимаются», - глава Татарстана Рустам Минниханов.

Такую бурю эмоций в 2016 году вызвал так называемый «закон о навозе». На самом деле это были поправки в 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в котором продукция жизнедеятельность коров и свиней была отнесена именно к отходам. А раз так, будьте любезны — получайте лицензии, проектируйте специальные сооружения, утилизируйте по всем правилам. Цены на лицензию, к слову, начинались от ста тысяч рублей.

Неизвестные герои законодательного фронта проделали тогда без преувеличения героическую работу. Страшно подумать, на что пришлось пойти, чтобы разобраться, что свежий куриный помет это отходы III класса опасности, а перегнивший свиной — IV-го.

Возмущения в народе было столько, что Минприроды пришлось издать специальные разъяснения. Мол, если куча из-под своей коровы, и удобрять ей вы будете свое поле — а в подавляющем большинстве случаев так и происходит - все нормально, лицензию получать не надо.

- Разъяснения-то Минприроды выпустил, а закон «Об отходах производства и потребления» никто не поменял. Там до сих пор написано, что навоз — это отходы. Так что у проверяющих появилась отличная возможность штрафовать фермеров, - объяснил «КП» исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов. - Дело не столько даже в законе, сколько в том, как его применяют. В одних регионах ведомствам достаточно разъяснений Минприроды, в других контрольно-надзорные органы требуют исполнять то, что написано в ФЗ, и штрафуют и фабрики с заводами, и небольших фермеров.

Исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов. Фото DPA/TASS

Вот и просят молочники обновить закон об отходах, убрав оттуда навоз. А пока приходится платить штрафы - до десятков миллионов рублей.

- Я с претензиями по этому поводу никогда не сталкивался. Но сосед рассказывал о своих мытарствах. У него было сто коров, а земли не было. Вот ему чуть ли не каждый день штрафы выписывали — по 40 тысяч, - рассказал «КП» фермер Михаил Шляпников. - В конце концов всех коров забили. Обычно вопросы как раз к тем, кто держит животных в стойлах. Они закупают сено и комбикорм, своя земля для кормовой базы им не нужна. Вот и встает вопрос, куда навоз девать.

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Фермер Вадим Рошка:

- Мы говорим об органической продукции, Президент поручает создать наш бренд «эко» продуктов… А чем все это оборачивается на деле? Если хочешь залить поле какой-нибудь химией, милости просим. Покупаешь удобрение и вперед. А если собрался внести в землю навоз, получили сначала лицензию. И как же наши прадеды без лицензии-то и склада специального справлялись?

Вы вдумайтесь в логику чиновников — навоз, оказывается, загрязняет землю. Давайте тогда еще лосям запретим гадить в лесу, пусть складируют свое добро.

К счастью, я с претензиями по этому поводу не сталкивался. То ли у нас предприятие мелкое, и мы никому не нужны, то ли люди работают адекватные. На местах часто работают вменяемые чиновники, которые понимают, что на половину того бреда, что им сверху спускают, нужно просто глаза закрывать. А бывают и буквалисты. Ну неправильно это, что жизнь хозяйства зависит от того, есть ли у чиновника в его районе мозг или нет.