Александрийский патриархат признал украинских раскольников

В пятницу 8 ноября Александрийская православная церковь неожиданно для всех признала раскольническую «Православную церковь Украины». Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II внес в диптих лидера ПЦУ Епифания (Думенко).

Как следует из видеозаписи литургии в Каире, он упомянул Епифания как предстоятеля одной из Поместной православной церквей.

В ответ, как и в случае с главами Константинопольской и Элладской церквей, Русская православная церковь прекращает поминовение за богослужениями Александрийского Патриарха.

- Из Александрии пришла весьма печальная новость о решении Патриарха Александрийского Феодора признать главу украинских раскольников Сергея Думенко («митрополита Епифания») и внести его имя в диптихи Александрийской церкви. Это делает невозможным поминовение Патрираха Александрийского Патриархом Московским и всея Руси, - заявил официальный спикер РПЦ Владимир Легойда.

Напомним, ранее ПЦУ признал глава Элладской православной церкви архиепископ Иероним, несмотря на то, что часть архиереев этот скандальный шаг не поддержала. В интервью «КП» глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион отмечал, что Иероним пошел на это под «беспрецедентным давлением» со стороны Константинопольского патриархата и посольства США в Афинах.

- Хоть Патриарх Александрийский не стоял в группе потенциальных предателей, но я рад тому, что этих предателей оказалось столь мало, - поделился мнением с «КП» религиовед Роман Силантьев.