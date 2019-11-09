Вода, полезная для здоровья: компании Аквалайф уже 6 лет

А. Челышев:

- В нашей студии официальный представитель российского завода-изготовителя ионизаторов и очистителей воды Аквалайф Андрей Петрович. Добрый день, Андрей.

А. Петрович:

- Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуй, уважаемый ведущий, которого я так долго не видел. Рад видеть тебя, Антон, в добром здравии… Кстати, друзья, сегодня мы поговорим об ионизированной щелочной кислотной и серебряной воде. Сегодня я даже поставлю вам запись с семинара, который проходил в 2014 году, по-моему. Сегодня мы как раз таки отмечаем 6-летний юбилей, друзья! 6 лет, как мы в России, вначале открылись в Калининграде, потом в Москве, потом в Санкт-Петербурге, сейчас мы представлены через компанию Сдек, нашего официального эксклюзивного представителя в России, в 1200 городах вы можете забрать или заказать нашу продукцию. А всего 1470 городов в России. Но доставим мы нашу продукцию вам сегодня абсолютно бесплатно – то есть, доставка будет включена в цену – в любую точку России. Вот я вернулся, но вернулся не надолго, потому что в декабре, надеюсь, если у нас получится все, мы запустимся уже в Европе, ну, а если не получится, значит, запустимся в январе. Но это неважно. Важно, что сегодня мы будем подводить итоги. Сегодня мы будем дарить подарки. Сегодня мы будем рассказывать вам о том, о чем уже вообще… кстати, у нас двойной праздник. Вот сейчас я был в Риге, в Латвии… о, как я хорошо отдохнул… Наконец-таки самое долгое время я провел с семьей за последних 6 лет. Самое долгое время – месяц, не выезжая, я провел со своей семьей и скажу вам, что с семьей жить гораздо лучше, чем бобылем. Поэтому те, кто живет с семьей, а, может быть, живет бобылем, для вас эфир сегодня открыт, мы сегодня принимаем ваши отзывы – как положительные, так и отрицательные. Мы сегодня подводим итоги. Мы празднуем 6-летний юбилей компании Аквалайф https://akvalife.club/

в России и вот только что отпраздновали 8-летний юбилей открытия компании Аквалайф в Латвии. Потому что начинал я из Латвии, из Риги, начинал как раз в это время – все получалось у нас почему-то под новый год. Ну, потому что декабрь – самый лучший месяц в году, когда лучше всего начинать, да. И, наверное, стоит подвести итог, потому что я был поражен теми результатами употребления ионизированной щелочной, употребления ионизированной кислотной, употребления ионизированной серебряной воды, но больше всего щелочной воды, которые давали наши покупатели в Латвии, которые пользуются прибором уже 8 лет… Кто-то ждал пять лет, или восемь лет, для того, чтобы купить прибор. И говорит – я об этом очень сильно жалею. Поэтому, если у вас нет еще ионизатора и очистителя воды Аквалайф Спа Аква https://spaaqua.ru/ – а это уже новый прибор, новая функция, версия евро2.0 с функцией приготовления не только воды ионизированной щелочной, не только воды ионизированной кислотной, не только воды ионизированной серебряной, но и водородной воды… то есть, теперь дополнительная функция появилась, прибор уже сделан для европейского рынка, и в скором времени мы будем продаваться в Соединенных Штатах Америки, в Германии, в Европе… Но в то же время здесь пока мы сегодня сможем предоставить вам нашу продукцию, во-первых, на трехмесячный тестовый период – что не делает пока никто. То есть, вы взяли, попробовали, если вас все устроило, если вы получили результат, значит, вы продукцию оставили нашу себе. Как и большинство покупателей, подавляющее большинство – это порядка 98%. Хотя в декабре всегда возврат увеличивался до 5%. То есть, он где-то 2-3% всегда был возврат, а в декабре до 5% рос. Почему? Ну, не потому, что она не работает, она работает, друзья. А потому, что срочно нужны деньги. И здесь, как говорится, холодильник побеждает телевизор. Вернее, сейчас он побеждает радио и интернет, потому что нас вы можете сейчас не только слышать, но и видеть в прямом эфире на Ютуб-канале радиостанции «Комсомольская правда». Ну, и немножко правды, друзья. Витольд Михайлович Бахира в записи будет – это семинар, который мы проводили в Москве, через год после открытия, он расскажет самое основное – как эта водичка работает и почему она работает…

Ну, наши семинары происходят сейчас, здесь, в прямом эфире. Во-вторых, даже на семинары Витольда Михайловича Бахира, которого мы раскручивали несколько месяцев, записалось порядка 160 человек, мы сняли огромный зал, подтвердило свое участие 140 человек, а пришло 20. Вот такая история. Мне удивительно, я удивлен, как можно быть таким не обязательным человеком? Вроде же бесплатный семинар, вроде хотелось всем все узнать, но вот мы не собрали полный зал, но этот семинар есть на канале Ютуб, вы можете зайти на наш канал, можете зайти на наши сайты аквалайф.клаб спааква.ру и посмотреть этот семинар. Я считаю, что его посмотреть обязательно нужно всем, чтобы понимать, почему вода работает. И как, например, она работает в Америке. Как она убивает за несколько секунд – мы сейчас говорим о мертвой воде споры чумы и сибирской язвы. Почему ионизированная вода помогает нам вернуть утраченное здоровье, хоть это и не лекарство, хоть ионизатор и очиститель воды Аквалайф Спааква это не прибор медицинской тематики, он ничего не лечит. То есть, официальная медицина всегда вам скажет, что это ерунда, это не работает, это эффект плацебо – вот так они говорят. Вот так! Ну, я даже так думал назвать прибор – Эффект Плацебо – чтобы уже наконец-таки все поняли, что это не эффект плацебо, а это эффект воды. А вода есть не что иное, как жизнь. Ионизированная щелочная вода есть не что иное, как практически наша плазма. То есть, это действительно то, что помогает, во-первых, в первую очередь, нормализовать работу нашей иммунной системы, потом нормализовать работу нашей крови – в прямом смысле этого слова – то есть, разжижить ее, потому что кровь на 90% состоит из воды. Нормализовать, соответственно, если кровь разжижится, то автоматически нормализуется и давление. Потому что зачем организму сильно на вас давить, если ваша кровь уже не кисель, которую очень трудно продавливать в наши клеточки, а кровь наша жиденькая. То есть, организму очень легко ее пускать. То есть, те процессы, которые происходят, они называются одним словом – то есть, происходит процесс гомеостаза. То есть, того, чтобы организм наш работал в порядке, без боли, без страданий и без употребления разных химических веществ. Тем более, что те люди, которые пьют нашу воду, они чувствуют результат уже в течение первого месяца, потому что еще 8 лет назад в Латвии, когда я начинал эту тему, то мы давали свою продукцию на один месяц на тестовый период. Да и в России мы тоже начинали с одного месяца тестового периода и люди прибор не возвращали. Но теперь у вас есть еще два месяца в запасе. Это три месяца – для того, чтобы понять, что ионизатор и очиститель воды Аквалайф СпаАква, евроверсия 2,0, прибор вышел вот только что, как горячий пирожок, сегодня вы сможете его по фантастическим ценам заказать, друзья, на лучших условиях. Но это будет только сегодня. Я не надолго вернулся, потом пойдут эфиры в повторе и, возможно, этот эфир вы так же будете слушать в повторе, но все зависит от вас, друзья. Так же мы сегодня поговорим о приборе, который очень нам нужен сейчас. Потому что включилось отопление. А это значит, мы живем в Сахаре, наш воздух сухой, в нем не хватает влаги, а это значит – развиваются микроорганизмы, мы заболеваем, бактерии попадают через сухие слизистые к нам в организм и мы болеем, тратя деньги на аптеки, а многие эти болезни не переживут, потому что любое заболевание может иметь очень серьезное осложнение. Итак, сегодня мы поговорим об ионизаторе и очистителе воды Аквалайф СпаАква, об ионизаторе, очистителе, увлажнителе, осеребрителе воздуха Акваком СпаАква и за лучший отзыв мы сегодня подарим ионизатор воздуха Ион Эффект. Это наш новый продукт. Мы его берем у наших теперь уже партнеров. И он себя зарекомендовал с лучшей стороны. За лучший отзыв сегодня мы подарим Ион Эффект. Итак, друзья, сегодня эфир прямой, сегодня вы можете дозвониться к нам в эфир! Это радио «Комсомольская правда»! 6-летний юбилей в России компании Аквалайф отмечает и главные подарки наши, главное наше достижение – это вы, наши уважаемые покупатели, наша уважаемая движущая сила, те люди, которые даже хотя я находился в Европе, я всегда отвечал на свой номер телефона и каждому из вас уделял достаточное количество времени. Поэтому, друзья, уделите нам время, отдайте свой правдивый честный отзыв!

Официальный представитель российского завода-изготовителя ионизаторов и очистителей воды Аквалайф Андрей Петрович.

А. Челышев:

- Продолжаем разговор с Андреем Петровичем, официальным представителем российского завода-изготовителя ионизаторов и очистителей воды Аквалайф. И уже ждем ваших отзывов и вопросов.

А. Петрович:

- От себя скажу, как я познакомился с ионизированной водой. Я с ней познакомился, наверное, уже 11 лет назад. Впервые об этом услышал. Первые три года я вообще потерял. Почему? Ну, просто не верил в это. Я не думал, как это вода, вроде приготовленная из обычной водопроводной воды, может оказывать такое сильное антиоксидантное действие и людям восстанавливает иммунитет, нормализует сахар в крови, убирать аллергии, избавлять от геморроя, избавлять от многих практически дегенеративных болезней… хоть это не является лекарством. Но мне помогло, во-первых, концепция общественной безопасности, лекции Петрова – они назывались «Живая и мертвая вода». Мне это дал Сережа Садовский, эту концепцию посмотреть. Я вам всем советую ее изучить, с ней можно соглашаться или не соглашаться, но мне она попалась. То есть, они назывались так – «лекции Петрова – живая и мертвая вода». Второе. Это то, что я купил себе сам такой прибор. Там была история, что три года его делала ребята, такую установку, чтобы поставить в одном фитнес-клубе, потому что я тогда занимался рекламой, как и сейчас, продвижением, и мы искали новые возможности – в Латвии тогда кризис только начался, и мы искали новые возможности, как привлечь людей в фитнес-клуб. То есть, в фитнес-клуб ходят те люди, которые заботятся о своем здоровье и они пьют воду всегда, когда тренируются, да. Потому что, когда тренируешься, то прием воды у тебя должен быть выше, чем в обычное время. 30 миллилитров на килограмм веса – это для людей, которые не тренируются, которые просто хотят быть здоровыми. А именно если говорить о воде для тех, кто тренируется, это как раз даже больше нормы. И вот мы думали сделать – Валентин Баташев такой – думал делать эту установку, три года они ее делали, я как-то не обращал на это внимания, я думал, какая вода, да что вы мне рассказываете, как она может работать, как она может чего-то приносить? Тем более, что я смотрел телевидение, первый канал, и там было такое выражение – мошенники на ионизаторах воды, вон, смотрите, плачущие пенсионеры, которых обманули, продали им приборы за 120 тысяч рублей и ничего им не помогло. Я думал так. Но я уже тогда работал с фарминдустрией, я видел, как все устроено там, видел, какие там бюджеты на продвижение, какие там прибыли… поэтому я немножко знал всю эту тему изнутри, плюс я занимался политической рекламой, черный пиар, белый пиар – я тоже видел все изнутри. И я решил попробовать. Я просто купил себе прибор – тогда он не давался ни на какой тестовый период, я начал пить воду и через месяц я избавился от аллергии на кошачью шерсть. Тогда я прибор подарил матери своей и сейчас уже минус остеопороз, минус астма – ну, приступов нет. То есть, это же не лекарство, он ничего не лечит, но по результатам анализов этого нет. То есть, хотите верьте, хотите – лучше проверьте. Потому что сказано – доверяй, но проверяй. И мы всем вам предлагаем проверить это. Проверить. Взять нашу продукцию на трехмесячный тестовый период и определиться – работает это или не работает. Потому что, как правило, плохо о нас говорят и пишут только те люди, у которых нет нашего прибора. Или которые вернули его не в целости и сохранности, не в полной комплектации и их оштрафовали на тысячу рублей, или на две. И все – караул, нас обманули, они мошенники! Поэтому, друзья, если у вас есть наш прибор, давайте мы начнем с ваших сегодня отзывов, а так же, возможно, Антон поможет нас соединить… кстати, ты знаешь, наши радиослушатели звонили на радио в Ригу, в Латвию, и мы вот разговаривали с ними. Сегодня, может быть, те люди, которые 8 лет назад продукцию приобрели, и пользовался ею, смогут выступить из Риги, из Латвии, смогут выступить в эфире общероссийском, на радио «Комсомольская правда».

А. Челышев:

- Прекрасно. Обязательно сделаем. Олег первый на очереди. Олег, здравствуйте.

Олег:

- Здравствуйте. Я их Хакасии. Пользуюсь прибором. У меня маме скоро 90 лет и у нее был небольшой такой инсульт и врачи сказали, что ни в коем случае нельзя пить воду, в данном случае, вода, которая прошла через ионизацию. Я бы хотел здесь получить какую-то информацию от вас.

А. Петрович:

- Врачи сказали, что нельзя вообще пить воду вашей матери?

Олег:

- В данном случае, они сказали, что нельзя пить магнитную воду.

А. Петрович:

- Подождите, а какое отношение имеют вообще врачи, магнитная вода и ионизатор, очиститель воды Аквалайф СпаАква?

Олег:

- Мама в больнице и я ей..

А. Петрович:

- Подождите, вы четко говорите – при чем здесь магнитная вода?

А. Челышев:

- И что это вообще такое – магнитная вода?

Олег:

- Это сказали врачи.

А. Петрович:

- Подождите, у нас что, большинство людей в России пьет какую-то магнитную воду? У них, что, магниты стоят на кранах?

Олег:

- Они вообще запретили пить в данном случае воду…

А. Петрович:

- Вы хотите знать мое личное мнение? Значит, смотрите, если вашей матери запретили вообще пить воду, ну, я не знаю вообще… мне кажется, что это очень глупо со стороны врачей. Что значит не пить воду? Врачи запретили пить воду. Вот про магнитную я ничего не понял, но в то же время вы сказали, что у вас есть наш прибор, но в то же время вы ничего не сказали, работает, помог он вам, оказал какой-то эффект или нет? Может быть, давайте об этом поговорим?

Олег:

- Я уже два с половиной года, наверное, пью воду сам.

А. Петрович:

- А мать ваша пила эту воду?

Олег:

- Она пила, но не регулярно. Мы с ней не живем вместе…

А. Петрович:

- Значит, не пила. Тогда что вы хотите спросить – можно ли ей пить эту воду или нет?

Олег:

- В данном случае, были случаи, когда вот у человека был инсульт и насколько вот эта вода поможет… чтобы у меня были некие аргументы, потому что у меня инсульта не было, я ничего не могу сказать.

А. Петрович:

- Подождите, аргументы насчет чего вам нужны врачам? Вам же врачи сказали, что нельзя пить какую-то магнитную воду. Вы матери давали какую-то магнитную воду?

Олег:

- Нет, нет…

А. Петрович:

- Я просто пока не могу вообще понять, у меня какой-то диссонанс происходит – почему врачи вам сказали, что нельзя пить магнитную воду? При чем тут магнитная вода?

Олег:

- Они ионизированную воду называют магнитной. Ну, я вам вот передаю дословно.

А. Петрович:

- Ага, все ясно. Давайте я отвечу. Ну, можно, конечно, очень много чего путать, некоторые вещи путают с пальцем, например… такое даже выражение есть… Но магнитная вода и вода ионизированная – это разные вещи. Во-вторых, есть на воду все сертификаты. Что это вода питьевая. И в первую очередь она безопасна как для внешнего, так и для внутреннего потребления. Но если вашей матери вообще запрещают пить воду – вы вправе действовать так, как подсказывает вам здравомыслие. Я же не врач и не доктор, я плотник по специальности. Хотя, ты знаешь. Мне даже были звонки от наших радиослушателей и они хвалили меня, что я говорил, что я плотник. Потому что Владимир Владимирович Путин недавно сказал так же, что он гордиться своей специальностью плотника. И вот это я узнал от наших уважаемых радиослушателей. Поэтому, друзья, если у вас есть ответы на эти вопросы, звоните! Со своей стороны хочу сказать, что магнитная вода – я вообще с такой водой незнаком. И я вообще не знаю, о чем вы говорите. Мы говорим с вами о воде ионизированной. Ионизированной щелочной, ионизированной кислотной, ионизированной серебряной воде и воде водородной. То есть, эти четыре вида воды – это та водичка, которая, во-первых, разжижает нашу кровь. Надо ли вашей матери и всем нам иметь жидкую кровь? Я думаю, что надо. Потому что иначе в ней образовываются сгустки, тромбы, которые являются причиной таких вот проблем, которые сейчас сплошь и рядом. Следующее – надо ли нам восстанавливать иммунную систему? Надо ли нам, чтобы здоровье наше было более хорошим и чтобы этого с нами не случалось? Да, это не гарантирует вам, что с вами этого не случится. Но это, по крайней мере, гарантирует, что ваши шансы на то, что это с вами не случится, значительно возрастают. Поэтому – давайте мы послушаем отзывы. Если у вас есть вопросы, не надо ждать. Звоните мне на телефон - +7 926 1299943.

А. Челышев:

- Продолжаем разговор с Андреем Петровичем, официальным представителем российского завода-изготовителя ионизаторов и очистителей воды Аквалайф.

А. Петрович:

- Уже и европейским, потому что в этом месяце, возможно, мы откроемся и в Европе. Вернее, или в декабре, или в январе. Почему? Ну, потому что вы знаете, что мы уже сертифицировались там, получили сертификат. Вы можете посмотреть его на наших сайтах в Инстаграмм. Сертификацию мы проходили в Германии, поэтому то, что мы вам предлагаем – это очень высокого качества продукция. Но опять же, доверяй – но проверяй. Мы предлагаем вам проверить – все, что мы говорим, правда, или сказки? Потому что живая и мертвая вода – она пришла из русских сказок. Но давайте послушаем тех людей, кто действительно не сказочники. Это Евгений Алексеевич, руководитель приюта для домашних животных, человек, у которого были очень серьезные проблемы с сердцем. И это как раз таки ответ на тот вопрос, который задавал предыдущий наш радиослушатель – можно ли пить воду людям, у кого есть проблемы с сердцем – инсульты, инфаркты и т.д. Здравствуйте, Евгений Алексеевич.

Евгений:

- Здравствуйте, Андрей Михайлович, здравствуйте, Антон.

А. Петрович:

- Кстати, вот Евгений Алексеевич у нас вышел на международный уровень и совершенно недавно выступил на всю Латвию в городе Рига.

Евгений:

- Да, спасибо за возможность.

А. Петрович:

- Слушаем вас. Кстати, у нас по продажам тот день был хороший. Ваш отзыв очень сильно нам помог. Спасибо вам огромное.

Евгений:

- Спасибо вам за откровение. Рад помочь. Так как вы, можно сказать, мою жизнь спасли. Это я заявляю ответственно. А сейчас спасибо за возможность ответить Олегу, который только что звонил. Олег вместе с врачами глубоко заблуждается.

А. Петрович:

- Нет, он просто спрашивал совет. Мы его здесь ни в чем не виним. Вы же понимаете, доверие к людям в белых халатах очень большое. Они запретили ему пить «магнитную воду». По объяснениям Олега, «магнитная вода» - это вода ионизированная. Так, по крайней мере, понимают ее врачи.

Евгений:

- Может быть, это только до половины делает воду поляризованной, образно говоря. Но магнитное поле, я думаю, до конца молекулы солей не растаскивают, тем самым, не образуются ионы…

А. Петрович:

- Вот многие люди просто не знают, кто вы по образованию – расскажите.

Евгений:

- Я хорошую школу прошел обучения неорганической химии, анатомии, физиологии в свое время, заканчивал высший институт в Москве. Поэтому с учетом того, что четыре года я в системе этой воды и благодаря познанию этой воды, именно познанию – что, как и чего происходит – я сам себе помог, образно говоря. И сейчас живу без таблеток. В данном случае ионизатор воды, в первую очередь, делает воду активной, потому что наше тело работает по принципу ионизатора воды. Прежде чем запустить обмен веществ водно-солевой, мы употребляем соль, для того, чтобы запустить этот процесс. Многие вот это недопонимают. А здесь ионизатор воды уже нам подготовил не только одну соль натриевую и калиевую, но и магниевую, кальциевую соль и многие другие, возможно, да. И мы уже употребляем в ионном виде, плюс гидрокарбонаты, которые впоследствии играют…

А. Петрович:

- Все понятно. Но вы же знаете, что людям очень тяжело… а тем более, что сейчас все это скажет Витольд Михайлович Бахир, академик и создатель именно электрохимической активации. Скажите своим простым языком, что было и что стало у вас? У вас же подобная проблема была, как вот мужчина рассказывал.

Евгений:

- У меня прединсультное состояние было. Когда месяц меня качало, водило, плыло в глазах, я до московской клиники доезжал, не осознавая, что в любой момент могло со мной произойти. Но впоследствии, когда я это все осознал, мне аж страшно становилось от этого. Но не принимая активно никаких лекарств, особо, в начале, так, промежуточно, как бы чувствовалось ощущение повышенного давления, с учетом того, что два гиперкризиса было, когда действительно только в реанимацию, но я отказался. И вот благодаря животным моим, от того, что они меня заставили отказаться, я все на себе ощутил и проверил настоящее действие ионизированной воды. Самое главное действие – в моих глазах ионизированная вода – это уже таблетка замедленного действия, образно говоря. Потому что употребляя постоянно эту воду, мы расшлаковываем сосуды изнутри. Потому что это слабый щелочной раствор, который только этот раствор воды помогает нам расшлаковывать микрососуды. А микрососуды пронизывают все наши органы, все железы внутренней секции, ноги, особенно венозная система нам об этом говорит, что грязная кровь и ее нужно разжижать. А то, что во время процесса ионизации воды происходит уменьшение плотности воды и многие, наверное, люди, которые имеют этот прибор, обратили внимание – по окончании процесса стаканчик с мертвой водой всплывает. Плотность воды в нем уменьшается и с учетом того, что ионы кальция, магния прилипают на электрод, тоже ионизированная вода уменьшается в плотности, а это значит, увеличивается текучесть…

А. Петрович:

- Вот ваш совет. Если кратко.

Евгений:

- Я думаю, нужно пробовать. И если даже врачи не рекомендовали… ну, это безрассудство, это просто безумие. Как можно без воды? Вода это основной источник жизни. Водно-солевой процесс, на первом месте стоит вода, никто не отменял. Все питательные вещества на основе воды поступают. Другое дело, в разных местах, где мы живем, вода разная по концентрации солей, поэтому мы иногда говорим – жесткая вода, кипятим ее, чтобы сделать мягкой, чтобы убрать лишние соли и тем самым улучшить текучесть крови. А ведь вода ионизированная является хорошей основой для кроветворения. А кровь у нас универсальный орган, который и заносит, и растворяет, и выносит, и одновременно проходят все эти процессы одновременно. Только по суткам в разное время более активно или медленно. Так что значение ионизированной воды очень велико. Очень велико! Я могу это утверждать.

А. Петрович:

- Спасибо огромное вам за отзыв. Вот это ответ на вопрос. Опять же, может ли вода навредить? Ну, я не знаю тех случаев, кто пил воду… вот есть проблема одна только с этой водой, с ионизированной щелочной – какая проблема? Противопоказаний нет, потому что ведь это же не лекарство, это же вода. Вам еще скажет каждый второй, даже каждый первый человек скажет – а это все ерунда, это не работает, это обман. Ну, тогда попробуйте на высокое давление выпить водичку 11.4РН – ваше давление еще вырастет сильнее. Поэтому вот и сделали в новой версии Аквалайф СпаАква евро 2.0 именно воду водородную https://spaaqua.ru/

Что это такое? РН воды не изменяется, а ОВП воды становится минусовым. И в этой новой версии нам многие задавали вот такой вопрос – ой, почему так быстро делают воду? Раньше приборы старые европейские делали воду очень долго, а этот делает быстро. Сделали уже, чтобы этот прибор делал воду тоже дольше. А он ее даже будет чуть-чуть нагревать. А в теплой воде ОВП воды больше, а, значит, антиоксидантные свойства воды гораздо выше. Поэтому, если у вас есть высокое давление, а это как раз и есть густая кровь, вам в первую очередь нужна вода щелочная, то вы начинаете с водородной водички. Но начинаете месяц пить воду водородную, не более. А потом переходите на слабощелочную воду – например, 8,4, потом 8,6, потом доходите до 9, потом до 9,4 – и пьете все время эту воду, снабжая организм антиоксидантами, щелочными элементами и наполняя его энергией. Потому что в Японии, где это официальное лечебное средство более 30 лет, и многие путают, что это изобретение японцев, потому что и нобелевские кандидатки защищены, и нобелевки получены именно как раз таки за эту теорию. А в чем сама теория? Ну, атом, все ж знают атомную бомбу или водородную бомбу – вроде вода, казалось бы, что может быть проще? Но если ее под большим давлением дать, то она будет точить камень – даже есть такое выражение – вода камень точит. А если ее разложить на атомы, то получится водородная бомба. Поэтому сила воды – вода есть жизнь, да. Как сказал Леонардо Да Винчи – жизнь есть одухотворенная вода. И мы здесь говорим просто – вода это живое существо. И вот это нужно всем признать. А мы к воде относимся очень плохо, неразумно и не щадим ее. И в то же время мы не щадим себя. Потому что мы есть одухотворенная вода. Поэтому, друзья, звоните нам!

А. Челышев:

- Разговор о чистой воде продолжаем с Андреем Петровичем, официальным представителем российского завода-изготовителя ионизаторов и очистителей воды Аквалайф.

А. Петрович:

- Мы даем возможность высказаться вам, наши радиослушатели. Противники наши ли вы, сторонники наши ли вы, пользователи ли вы нашей продукции? За лучший отзыв нашей продукции сегодня – ну, может быть, даже за самый худший отзыв – сегодня я решу, кому дарить подарки… звоните… получите Ион Эффект – ионизатор воздуха. Опять же, все, о чем мы здесь говорим, пришло из Советского Союза. Советская медицина, которая уничтожена сегодня в России, осталась жива, друзья, и переехала в Лондон. И сейчас там она доминирующая бесплатная медицина. Поэтому не все было так плохо тогда. Были бесплатные квартиры, были поездки на курорт, на санаторное лечение. И по другому еще в русской классической литературе написано – лечение на водах. Так вот, если говорить, что такое ионизатор очиститель воды Аквалайф СпаАква евроверсия 2.0 – это санаторий на дому. Да, это никак не связано с лечением. Да, медицина сегодня против нас. Но посмотрите, какое количество аптек. Как она может быть за? Какое большое количество аптек в России. А сколько их было в Советском Союзе? Что, так все ухудшилось сильно? Так все стало плохо? Или просто мы перестали разбираться в том, как же устроен наш организм и мы перестали пить воду? А если из нашего организма, из нашего быта, из нашего понимания, из нашего мировоззрения убрать воду, то мы видим, что будет из этого получаться. Потому что вот именно вода – это жизнь.

А. Челышев:

- Валентин, здравствуйте, откуда вы?

Валентин:

- Я из Бийска. Здравствуйте. Я с 22 февраля 2018 года пью воду. Но результатов у меня никаких. Я вот сдавал кровь, у меня холестерин повысился, а был раньше нормальный. И сахар повысился. Я не знаю, почему.

А. Петрович:

- Давайте разбираться. Значит, сколько пили вы водички в день?

Валентин:

- Я пил два литра. У меня вес 62 килограмма.

А. Петрович:

- А какой водички вы пили?

Валентин:

- Щелочную воду пил. Два-три раза и у меня банка белая вся.

А. Петрович:

- То есть, вы вообще не почувствовали ничего, кроме ухудшения, да?

Валентин:

- Я не чувствовал, и ухудшения я не чувствовал. Я просто когда пошел сдавать кровь, я удивился – там восемь параметров были завышенные.

А. Петрович:

- А не начинали ли вы утро со стаканчика кислотной водички, так, чтобы давление нормализовать свое? И вечером стаканчик кислотной водички?

Валентин:

- Нет, не пил я кислотную воду. Я пил, когда у меня просто живот болел…

А. Петрович:

- То есть, вы считаете, что вода приносит вред, правильно я понимаю?

Валентин:

- Я хочу понять, почему у меня так получилось? Я не считаю так.

А. Петрович:

- А сколько лет вам?

Валентин:

- 74 года.

А. Петрович:

- Вы пили воду два года, а до этого вы сдавали анализы два года назад и у вас анализы были лучше, чем через два года, когда вы сдали анализ?

Валентин:

- Я в декабре сдавал. Я каждый год в декабре сдаю. В 2018-м в декабре сдавал, в 2017-м в декабре сдавал. И все было нормально. А вот тут я сдал летом. И сейчас меня к гематологу поперли, там куча всяких обследований… и вообще, я начинал с 8.6, потом стал 9,2 – у меня стала изжога. Я перестал.

А. Петрович:

- Изжога от щелочной воды? Это новость. Я вам сразу могу сказать, что изжога может быть только от воды кислотной. И вот то, что вы говорите сейчас, это все только потому, что, скорее всего, вы пили все-таки кислотную воду. У вас где электрод находился?

Валентин:

- Светлый электрод в большой емкости.

А. Петрович:

- И пили вы из большой емкости?

Валентин:

- Да.

А. Петрович:

- Ну, просто изжога от щелочной воды – это нонсенс. Или вы запивали этой водой еду?

Валентин:

- Я не запивал этой водой еду. Понимаете, я сам удивился. У меня изжога вообще очень редкое явление.

А. Петрович:

- Это нонсенс – от щелочной воды изжога. Такого быть не может. Хотя, конечно, ваш вариант принимается… Какой у вас вопрос тогда?

Валентин:

- Я хочу понять, почему у меня не получается, как у всех по нормальному?

А. Петрович:

- Примерно 2-3 процента людей прибор возвращают. Говоря о том, что вода не помогла, у них какие-то проблемы и т.д. Давайте еще раз – откуда вы брали воду, для того, чтобы ее готовить?

Валентин:

- Из-под крана брал.

А. Петрович:

- А когда вы капали водичку, она была какого цвета?

Валентин:

- Светлая. Если у меня бывала мутная, то я ее пропускал…

А. Петрович:

- Нет, нет, вот у вас были капельки РН-тестов. Вы капали воду до ионизации? Какого цвета она была? Зеленого, голубого, желтого?

Валентин:

- Ну, я просто проверял ее…

А. Петрович:

- Хорошо, давайте так. Ионизированная вода какого была цвета?

Валентин:

- Синего.

А. Петрович:

- А у вас не стоит фильтр для очистки воды?

Валентин:

- Стоит. Но я набираю помимо него.

А. Петрович:

- Стоп. Этот фильтр с отдельным краником у вас? Он случайно не обратный Осмос называется?

Валентин:

- Да, он с отдельным…

А. Петрович:

- Все ясно. Значит, вот если вы будете пить обратно осмотическую воду или использовать ее для приготовления пищи и других вещей, у вас будут плохие результаты. Я вам точно говорю. Поэтому обратноосмотическая вода – это вода кислотная, которая закисляет ваш организм и убивает вас в прямом смысле этого слова.

А. Челышев:

- Продолжаем разговор с Андреем Петровичем, официальным представителем российского завода-изготовителя ионизаторов воды Аквалайф. Возвращаясь к последнему звонку, Андрей расследование провел в прямом эфире.

А. Петрович:

- Ну, я не понимаю, почему, потому что происходит же только тогда, когда, помните, тоже была женщина, которая звонила в эфир и сказала, что у нее хуже анализы стали. Когда мы выяснили, оказалось, что она пила кислотную воду. С утра кислотную воду – чтобы нормализовать давление. Вечером кислотную воду. Такое бывает только от кислотной воды или от системы очистки воды Обратный Осмос… Меня вот попросили сейчас дать телефон в прямом эфире, чтобы этот мужчина, который нам звонил, туда перезвонил. Но я его дам в следующей части нашей программы.

А. Челышев:

- А сейчас давайте послушаем фрагмент семинара, который провел один из создателей этой технологии, академик Витольд Бахир.

В. Бахир:

- Кратенько расскажу вам о том, как развивалась, собственно, электрохимическая активация, откуда она взялась, что это такое, ну и буду больше внимания уделять именно биологическим аспектам этого дела, потому что я впервые выступаю перед аудиторией с популяризацией этого дела. Всегда приходилось говорить о каких-то конкретных вещах, связанных либо с профессиональными применениями этих растворов, начиная от выщелачивания золота и урана и кончая сохранением ацитов в живых клетках.

Сперва несколько слайдов, для того, чтобы ввести в историю и показать, что это такое электрохимически активированные растворы, что такое обычные растворы или обычные технологии. Вот вы видите на снимке американских солдат – это полигон в Атланте – эти солдаты испытывают нашу установку, которая предназначена для обработки солдат, которые выходят из зоны микробиологического и химического поражения. Моя группа работала с американским институтом Бител, который разрабатывал технологии для военных, для морских пехотинцев. И вот когда они выходят из зоны микробиологического и химического поражения, они сбрасывают с себя одежду, оружие и все это проносится через одну сторону палатки, которая на правом верхнем снимке изображена. А сами проходят через вторую половину палатки, принимают душ из 0,5-процентного раствора гипохлорита. И одежду, и все обмундирование, и все снаряжение обрабатывают тоже раствором гипохлорита, для того, чтобы смыть все эти кантоминирующие агенты. Так вот, задача состояла в том, чтобы убрать гипохлорит от военных, потому что он сушит кожу, разъедает, потом возникают аллергические реакции у многих, и заменить его на что-то другое. Использовали активированный раствор. То есть, ту самую мертвую воду, которая получается в установке. И специальный генератор мы сделали для получения – он на снимке справа внизу – к сожалению, экран не выдерживает указки, поэтому не могу показывать. Этот генератор мы сделали и его испытали на полигоне в Атланте, до этого испытывали его в лаборатории, и, как видите, на снимке вверху слева изображены элементы, которые вставлены. Это вот такие элементы, которые были сделаны мной и моими коллегами, вот один из них сидит в зале. Оказалось, что раствор гипохлорита 0,5-процентный убивает споры сибирской язвы за 30 минут. А эта самая мертвая вода, которая получается в установке, она убивает споры сибирской язвы за одну секунду, при концентрации примерно в 15 раз меньшей, чем раствор гипохлорита. Ну, просто этот генератор вырабатывал полтора куба в час. Это поток этого раствора, которым обрабатывали солдат, и вот отрывок из отчета этой лаборатории, где эти цифры приведены и сказано, что этот эффект имеет место быть. Потом американцы заказали нам разработку на основе вот этих элементов, но только мы сделали специальные присоединительные концы по их чертежам, и это сейчас там на вооружении. У нас, к сожалению, пока нет.

Второй момент, который я хочу вам показать, это в 1994 году кризис в Руанде. Тогда по рекам плыли трупы и это была крупнейшая гуманитарная катастрофа и нужно было решать проблему выживания огромного количества беженцев. Вот вдали там виден лагерь беженцев – там порядка 30 тысяч человек живут на этом холме, пьют воду из рек, которые протекают там же, и вот на левом снимке вверху вы видите, что из таких вот речушек брали воду, и вот мы туда отправили две установки, которые были сфотографированы – вот эти установки… малюсенькие установки, в каждой установке по два таких элементика – и эти установки вырабатывали ту самую мертвую воду, аналог той самой мертвой воды, которая получается в установке, и заливали в канистры, вот там пацан стоит рядом с желтыми канистрами, он тащил эти канистры к емкости с водой, которую они набирали из реки, добавляли туда один такой резервуар – пять кубометров емкость такого резервуара, добавляли 20 литров и вода становилась свободной от любых загрязнений. Чума, холера – все это погибало. И вот на снимке слева – это принцесса Анна, по результатам этой работы благодарит нашу группу – я там в сером пиджачке стою… - за эту работу. Хочу обратить вашу работу – Йен держит в руках этот самый элемент – показывает принцессе Анне, а на стенке висит установка, в которой это все получалось. То есть, никакими другими способами решить эти вопросы не удавалось. Вот устройство этого элемента, он достаточно несложен на первый взгляд. Вот такая керамическая диафрагма внутри и два электрода. Вода, протекая по нему, каждый микрообъем соприкасается с поверхностью электрода. Вот будущее компании Полимпекс будет, в том числе, и в таких системах, в которых будут использоваться эти электроды.

Ну, еще один слайд, который положил начало той эпопее живой и мертвой воды, которая захватила в свое время Советский Союз. Это был 1978-79-й годы – тогда все делали эти активаторы. После статьи в журнале Виктора Марковича Латышева – журнал «Изобретатель и рационализатор», он приехал в Ташкент, побывал на буровых, увидел, как работают буровики и как они используют эту воду, и он сказал – так это же живая и мертвая вода у вас получается. Он, кстати, был в центре грудной хирургии, вот Всероссийский филиал научного центра хирургии, тогда был его директором Вахидов Вазет Вахидович в Ташкенте, и вот они делали опыты с крысами. Значит, на фотографии слева направо крысам-дерматомам наносили раны и вот левый снимок – это на второй день, потом средний на пятый день и крайний правый на восьмой день. Верхний ряд это лечено хлоргексидином, а нижний ряд – это лечено аналитом. То есть, мертвой водой. И вы видите различие, которое мы наблюдаем. Почему это происходит? А дело в том, что при электрохимической обработке воды в ней образуется целая гамма смешанных веществ. Разных веществ. Это метастабильные соединения, которые не могут существовать длительное время. Очень часто говорят и, собственно, наша наука вся направлена на то, чтобы сначала убить, а потом изучить жизнь. И говорят – вот дайте нам точный химический состав вашего соединения – что там образуется. Что там является действующим началом? Ну, это то же самое, что спросить – дайте нам точный химический рецепт пламени, к которому микробы не могут привыкнуть, которое работает всегда миллионы лет и всегда уничтожает микробы. Ничто не мешает ему уничтожать и никакая резистентность микробов не способна противодействовать этому. Или солнечный свет. То же самое. Казалось бы, температура одна и та же, но микробы практически все гибнут в ультрафиолете. Почему? Потому что это метастабильная субстанция, это сама жизнь. Потому что когда вещество имеет точный химический состав и оно стабильно, то жизнь всегда найдет способ обойти его. Живое всегда побеждает мертвое. Поэтому микробы вырабатывают резистентность и по отношению и гипохлоритным растворам, которые используются, и по отношению к хлорамину, по отношению к любым веществам, которые являются стабильными.

А. Петрович:

- Ну вот, друзья, это кратко… я вам всем советую этот семинар посмотреть…

А. Челышев:

- Продолжаем разговор о чистой воде с Андреем Петровичем, официальным представителем российского завода-изготовителя ионизаторов и очистителей воды Аквалайф. Итак, послушали Витольда…

А. Петрович:

- Послушали, да. Но это только капля в море, друзья. Потому что семинар на полтора часа, конечно же, все в этом семинаре Витольд Михайлович рассказать не успел, может быть, кто-то даже был на этом семинаре из радиослушателей радиостанции «Комсомольская правда», но я вам советую посмотреть этот семинар. Он есть на нашем сайте. Там все четко понятно – с картинками, с фотографиями, со схемами, почему живая, почему мертвая, кто придумал, как работает, вы видели, как убивает споры чумы. Это ж все не бред, не сказки. Теперь о человеке, который позвонил – ну, во-первых, это подтверждает то, что мы берем все отзывы в эфир. Потому что некоторые думают, что нам звонят люди проплаченные, они говорят о нас только хорошо, но вот у человека плохие анализы. Но у человека стоит обратный осмос. Но если у вас стоит обратный осмос и если вы такую водичку пьете, то она кислотная. Наберите в интернете – правда про обратный осмос – и вы все поймете, что это такое. И почему это лучше не использовать. Но наш уважаемый Евгений, у него так же свой собственный приют для домашних животных, за свой счет содержит он его, он попросил назвать в прямом эфире его телефон и он сказал мужчине, у которого анализы ухудшились, у которого стоит обратный осмос, я считаю, что первопричина – это она. Потому что все его рассказы – и изжога, и все остальное – это только об одном – о том, что человек пьет кислотную воду. А осмос это еще как раз таки еще хуже, чем кислотная вода. Кислотная вода хороша в чем? Ну, вот убивать споры чумы и все прочее – это хорошо кислотная вода. Но ощелачивать организм, очищать организм – здесь нужна вода щелочная. Поэтому я называю телефон этого человека – Евгения, запишите его – 89055024157. А у нас на связи Виктор, у него тоже есть какой-то совет для нас.

Виктор:

- Здравствуйте. Я долго не мог пробиться в открытый эфир и сказать о живой и мертвой воде. Если есть какие-то у некоторых радиослушателей отрицательные, негативные отзывы, то это может быть далеко зашедшие сдвиговые заболевания, такие, как несмыкание клапана пилоруса, желудок защелоченный, заброс желчи происходит еще больше и отсюда изжога. А люди думают, что повышается кислотность.

А. Петрович:

- То есть, это плохо или хорошо? Давайте так. Чтобы не путать людей. Вода ионизированная щелочная – это плохо или хорошо? Работает это или нет?

Виктор:

- Это работает настолько, что она может лечить заболевание как в комплексе, так и отдельно быть лечебным средством, которое даже традиционным способом нельзя вылечить. Например, антибиотики больше пяти-семи дней нельзя пить… микробы адаптируются к ним. И потом их не вылечишь. А серебро можно пить, от него нету защиты, как говорится, от лома нет приема.

А. Петрович:

- Ну да. Как Витольд Михайлович только что сказал – стопроцентная резистентность, невосприимчивость к серебру испокон веков.

Виктор:

- Живая вода, мертвая вода – это лекари, это просто, я вам скажу, пользуюсь водой, начиная с этих времен, серебряной – с 1977 года, живой и мертвой – с 1983 года, теперь вот этими приборами пользуюсь. Вылечил массу заболеваний своих попутно и помог людям. Хожу на своих ногах и, кроме того, на руках хожу. Мне 65 лет.

А. Петрович:

- А чаще ходите на ногах или на руках.

Виктор:

- Приезжайте или я вам фото вышлю, где я делаю гимнастические упражнения , которые начал делать уже после употребления этой воды. Гибкость тела, сосуды – все…

А. Петрович:

- Если вы такой человек с таким огромным опытом и с таким багажом знаний, может быть, я мог бы дать ваш номер телефона именно этому человеку, чтобы вы ему подсказали? Может быть, он что-то делает неправильно?

Виктор:

- Одному человеку я могу подсказать, конечно. Но остальным просто не в состоянии, потому что у меня есть своя работа…

А. Петрович:

- Хорошо. Вот если кратко сейчас – пить или не пить?

Виктор:

- Пить. Не только пить, а употреблять ее и вместо лекарства, и вместо воды… оживляет вода. Из мертвого делает живого человека.

А. Петрович:

- Спасибо вам огромное. Человек, который ходит и на руках, и на ногах… вот мне идут звонки на мой телефон… друзья, сейчас я ответить на них не могу, потому что у нас идет эфир, может быть, есть еще какой-то отзыв? В следующей части эфира я расскажу о таком предложении, которого у нас еще не было никогда. Это предложение в честь нашего шестилетия, а отмечаем мы его сегодня. И огромное спасибо всем тем людям, которые все эти шесть лет в России был с нами. Начинали мы с Калининграда, потом открылись в Москве где-то через год, и уже пять лет в Москве, а вообще шесть лет в России. Друзья, спасибо вам всем. Нам очень нужна ваша поддержка. Она также важна другим людям. Вы понимаете, как тяжело вообще все это делать, как трудно донести до людей очевидную истину. Потому что отношение наше к воде – мы же не в Арабских Эмиратах – это там вода ценнее золота. А здесь, казалось бы, чего тут… вон дождь с неба идет, река… подошел к Москве-реке, кружечку набрал – хап, выпил, вторую выпил, увезли в больницу с отравлением… Откачали не откачали – неизвестно. Уже вода из открытых источников, даже Байкал, уже становится опасно пить. Что дальше? Заражение грунтовых вод? И что тогда? А ведь наша планета Земля – точная копия нашего организма. Посмотрите, когда горные реки текут, у них есть минусовой заряд, у них есть чистота, у них есть польза, у них есть сила – и так же должны течь наши реки. Только наши реки – это наша кровь. То есть, наши сосуды не должны закрываться плотинами. Бобров у нас нет, но у нас есть холестерин, который делает эти плотины. У нас есть именно проблемы в густой крови – это сгустки, которые приводят к инсультам и к разным другим проблемам. Но у нас есть звоночек.

А. Челышев:

- Здравствуйте, Григорий. Откуда вы?

Григорий:

- Здравствуйте. Я хотел спросить, можете ли вы производить на своей фирме РН-тестеры? Вот я видел в НИИ гидротехники, например, в виде стрелочного...

А. Петрович:

- Я понял вопрос. Будем ли мы производить РН-тестеры, скажу сразу – пока не планируем. Это стоит денег, это дорого и мы не готовы к этому. Мы планируем сейчас открывать производство в разных европейских странах, потому что в России продаваться тяжело. Мы предлагаем качественную продукцию, продукцию по действительно доступным ценам, потому что, если разделить… нет, РН-тестеры не планируем – их полно на рынке... Это ионизаторы воды – тоже их полно в принципе на рынке, я видел даже за тысячу рублей – появился новый ионизатор. Ты знаешь, из чего два электрода сделаны?

А. Челышев:

- Из гвоздей?

А. Петрович:

- Ну, примерно. Оба сделаны из нержавейки. И, представь, он же как-то прошел сертификацию… Мне даже мужчина звонил и говорил – моя жена купила за тысячу рублей! Друзья, но я вам расскажу, почему наш прибор стоит этих денег, что мы просим, и что в нем такого особенного. А у нас есть звоночек, давайте его примем.

А. Челышев:

- Здравствуйте, Марк. Откуда вы?

Марк:

- Здравствуйте. Я из Подмосковья. Я вам хочу выразить большую благодарность за то, что вы настойчиво внедряете вот эту живую воду и кислотную воду, серебряную, а теперь уже водородную, внедряете в жизнь нашего народа. Я удивляюсь на наш Минздрав и госорганы, которые мало способствуют… Мне вода очень помогла. Мне стало намного лучше… мне уже 89 лет, мне стало намного приятнее жить и я чувствую оздоровление. И давление стало снижаться резко…

А. Петрович:

- Скажите, пожалуйста, если кратко, вода работает?

Марк:

- Очень работает. И советую всем покупать эти приборы, и смело пить. Только надо правильно действовать.

А. Петрович:

- Спасибо вам!

А. Челышев:

- Продолжаем разговор. Андрей Петрович, официальный представитель российского завода-изготовителя ионизаторов и очистителей воды Аквалайф в нашей студии.

А. Петрович:

- Я считаю, что лучший отзыв оставил человек, который оставил крайний отзыв. Не потому, что он был самый лучший – все отзывы были прекрасные – и положительные, и отрицательные. Просто этот человек более взрослый, так скажем, ему 89 лет, поэтому я бы хотел подарить Ион Эффект, ионизатор воздуха, российского производства, это новый производитель, который появился на рынке совсем недавно, и у нас эксклюзив с ними – Ион Эффект подарить нашему последнему звонившему. Поэтому я надеюсь, мы записали его телефон…

А. Челышев:

- Записали. Марк Николаевич.

А. Петрович:

- Отлично. Марк Николаевич, вам огромное спасибо. Всем бы в 89 лет столько сил, столько жизнелюбия. И огромное спасибо за добрые слова. Говорят, доброе слово и кошке приятно. Мне оно приятнее вдвойне, потому что вы знаете, с какой агрессией, непониманием и негативом я сталкиваюсь каждый день. Это не потому, что я себя жалею – я полностью счастливый человек. У меня здоровые дети, у меня прекрасная жена, у меня прекрасная теща. Я дважды счастлив. У меня теперь уже здоровая мать. Я трижды счастлив! Да я и сам абсолютно здоровый человек, хоть свою жизнь, половину из нее не делал правильные вещи, да и сейчас я тоже еще дурю, делаю неправильно, могу там иногда уйти в запой на неделю, но это я делаю теперь раз в год. Раньше, когда политической рекламой занимался, делал чаще. Поэтому я вам всем предлагаю – вот вы курите, выпиваете – нужно пить обязательно ионизированную воду. Но начнем мы с наших реквизитов, чтобы соблюсти законность программы. ООО «Фабрика здоровья». ОГРН 1165040055575, наш юридический адрес - Московская область, Раменский район, село Быково, ул. Театральная, 10, офис А217. Итак, друзья, что ж сегодня, в честь нашего шестилетнего юбилея? Единственный раз мы делаем. Ну, во-первых, я вам обещал, что, как только мы открываемся в Европе, наши цены резко вырастают. Почему? Во-первых, потому, что нам не хватит оборотных средств для того, чтобы производить много приборов в России и продавать и производить много приборов в Европе. Ну, мы и так снизили цены, как могли. Есть разные ионизаторы воды. Я всегда об этом говорю. И нам выставляют еще в укор – вот, я купила за 1000 или за 2000, а они просят там 21000. Ну, вы понимаете, что, во-первых… давайте берем калькулятор и посчитаем. Значит, сегодня у нас цены будут начинаться с 16000 рублей. Без подарков. Но там будет книжка, там будет нервущаяся экомембрана в приборе. Что вообще такое ионизатор и очиститель воды Аквалайф СпаАква евроверсия 2.0? Это, во-первых, более 300 автоматических режимов плюс дополнительный режим приготовления воды водородной. Что такое водородная вода? Это вода, которая приготовлена не химическим путем, как очень часто вам предлагают, а посредством так же на электродах. Там нет никакой химии, там все четко и понятно. Это просто такое расхожее понятие – водородная вода. В Европе оно более популярно, более популярно в других странах. Поэтому этот прибор – это европейская версия. Тот, который мы будем продавать в Европе. Пейте водородную воду только в самом начале. И то, если у вас высокое давление. Потому что, если выбирать между водой ионизированной щелочной и водородной, да я вообще всегда выберу воду щелочную. Всегда. Водородная вода только для тех людей, у которых очень большие проблемы с давлением. И только для начального употребления. Потом все равно нужно будет переходить на воду щелочную. Значит, что такое ионизатор воды? Ну, им пользоваться легко. Большой полноцветный дисплей, на 3,5 литра, запатентованное программное обеспечение, алгоритмы приготовления воды в России теперь вода будет готовиться дольше, немного даже нагреваться, как вы и просили, потому что боялись, что она готовится очень быстро, там был очень быстрый процессор. Мы сейчас все это программное обеспечение видоизменили. Защита от воды класса IP54, то есть, никак его залить невозможно, в отличие от европейской версии, которую мы раньше продавали, залить его никак невозможно. Ну никаким образом. Этот прибор на голову выше любого прибора, который сегодня существует, и дешевле. Электроды изготовлены из металлов платиновой группы и гарантия на электроды 7 лет. Это титан, покрытый ридием и рутением. Дороже платины стоит ридий и рутений. Мы считали, что-то 2000 за грамм… или 4000 за грамм…

А. Челышев:

- Что-то около того.

А. Петрович:

- То есть, подумайте – электрон с ладонь, семикратное напыление… Дальше. Разработано, спроектировано и сделано в России. Самый большой объем в своем классе – 3,5 литра. Прибор оснащен голосовым помощником. То есть, слепым людям или плохо видящим, или людям незрячим будет пользоваться очень легко и просто. А если есть глаза и руки, то вообще элементарно. Первый и единственный ионизатор воды, который работает с теплой водой до 45 градусов. Прибор поставляется в комплекте с нервущимися экомембранами, со сроком службы одной мембраны от 12 месяцев до двух лет. Мы думали, что она будет служить меньше, но испытания показали, что мембрану, если ее промывать, одна мембрана будет служить от года до двух, в комплекте шесть мембран, срок службы прибора до 12 лет. Поэтому ни на что больше тратиться не придется. Никаких мембран, ничего не надо будет покупать. В течение тестового периода вы все поймете. Итак, этот прибор раньше мы продавали в предзаказ по 16000, ожидание было два месяца, но сегодня, и только сегодня, и только 66 приборов, за 16000 рублей – ожидание ровно 30 дней со дня оплаты. То есть, сегодня закажите, на новый год уже получите. Это будет лучший подарок на новый год. Всего 16000 рублей. Делим 16 тысяч на 10 лет – сколько получится? 1600 в год. Ну, меньше, полторы. Дальше делим это все на 12 месяцев – сколько получится? 150 рублей в месяц, даже меньше. Делим это на 30 дней, сколько получится? Полтора рублей в день? Даже меньше. 50 копеек в день – даже так…. Это сущие копейки. Я понимаю, что кому-то дорого это платить, но есть рассрочка через Почта-банк. Но вот таких приборов 66. Что нужно сделать? Позвонить. 8-800-505-08-55 – по этому номеру вы можете заказать нашу продукцию. Или найти сайты – аквалайф.клаб https://akvalife.club/ и спааква.ру https://spaaqua.ru/

или набрав ионизатор воды Аквалайф. Но лучше позвонить. Сразу дозвониться, возможно, не удастся, потому что заказов идет много. Не расстраивайтесь, не нервничайте, вам обязательно перезвонят. А уже скоро у нас будет работать кол-центр новый и мы все звонки будем принимать в течение одной минуты. Поэтому пока нужно чуть потерпеть. 8-800-505-08-55. 16000 рублей…

А пока я расскажу про другие комплекты, даже более интересные, чем за 16000 рублей. Потому что в них входят очень нужные и важные для здоровья подарки. Итак. 18000 рублей – это с водородной водой плюс в подарок пойдет энциклопедия. И не надо ждать, вы этот прибор забираете сразу. Доставка бесплатная по всей России. Единственное, что она высчитывается при возврате, если вы захотите вернуть. За 19000 рублей будет также в подарок идти, помимо энциклопедии, второй прибор – это Ион Эффект – ну, люстра Чижевского. Это у вас будет чистая вода, чистые овощи, фрукты, продукты и чистый воздух. Ведь в этой воде мы вымачиваем овощи и фрукты, вымачиваем мясо, делаем спа-процедуры, пьем ее, используем после бритья. Вот я знаю шоферов, которые избавились от геморроя, благодаря мертвой воде и щелочной. Я знаю людей, у которых растворились камни. Хоть пил человеку воду, я удивился, раз в три дня. И эта щелочная вода растворила у него камни. Но пил, правда, 9.6 РН. Значит, вот это будет, я считаю, один из самых выгодных вариантов – это вариант за 19000 рублей – два прибора за одну цену плюс энциклопедия пищевых растений, потому в ионизированной щелочной воде завариваются все – прямо в холодной… Так же три прибора будут стоить сегодня вообще фантастическую цифру. Что такое три прибора. У нас же есть сегодня еще один прибор медицинской тематики. Если ионизатор и очиститель воды Аквалайф СпаАква это не прибор медицинской тематики, то ионизатор, очиститель, увлажнитель, осеребритель воздуха Акваком СпаАква это первый бактерицидный ультразвуковой ионизатор и увлажнитель воздуха, не имеющий аналогов. Единственный в России, имеющий сертификат Росздрава. Это медицинская климатическая техника. Оздоровление о чистка воздуха и окружающей среды на молекулярном уровне, уникальный природный щит для организма, перед которым отступают простуды, ОРЗ, грипп и другие заболевания. Разработано, спроектировано и сделано в России. Очищает распыляемую воду от вредных микроорганизмов и одновременно насыщает воздух ионами серебра, обогащает воздух отрицательными ионами кислорода и поддерживает их естественный баланс. Стильный дизайн, прост в применении на пульте управления, не нуждается в сменных фильтрах и не требует никаких расходных материалов. Срок эксплуатации прибора 12 лет. Единственное, что раз в год, если он у вас будет работать 24 часа в сутки семь дней в неделю, нужно будет менять пьезоэлемент – он стоит порядка 300 рублей. Гарантия расширенная - три года. Так вот, так он стоит 35 тысяч рублей, как и наш ионизатор, 35 тысяч рублей, а сегодня вы его сможете заказать отдельно от 17 тысяч рублей, а в комплекте ионизатор воды, ионизатор воздуха и плюс ионизатор увлажнитель осеребритель воздуха Акваком СпаАква будет стоить всего 30 тысяч рублей. Это самый выгодный комплект. Поэтому мы находимся в Москве – улица Большая Семеновская, 49А, в Санкт-Петербурге – улица Ефимова, 4А. Но лучше позвонить – 8-800-505-08-55. Сегодня, друзья, последний день акции, таких цен будет не будет. 8-800-505-08-55. Запишите этот номер. Теперь мой номер – 8- 926-1299943

А. Челышев:

- Спасибо большое. Андрей Петрович был в нашей студии, услышимся на этой неделе!

А. Петрович:

- Всем здоровья!

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста!