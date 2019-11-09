«Фотографий в одежде больше не будет»: Анфиса Чехова сразила Инстаграм снимком в красном бикини

Анфиса Чехова променяла российскую осень на арабскую жару: телеведущая улетела на отдых в Дубаи. В Инстаграме звезда делится солнечными отпускными снимками и честно предупреждает: она взяла с собой на отдых слишком мало одежды. Поэтому фотографируется исключительно в бикини.

- Я взяла с собой мало нарядов, поэтому фотографий в одежде с отдыха больше не будет. Извиняйте, - покаялась 41-летняя звезда. И опубликовала снимок в эффетном бикини на фоне голубого бассейна.

achekhova Я взяла с собой мало нарядов, поэтому фотографий в одежде с отдыха больше не будет Извиняйте

Еще один кадр, сразивший поклонников наповал, Анфиса сделала на пляже. На фото Чехова позирует в алом бикини, сидя в бирюзовых волнах Персидского залива.

- Интересно, а журналы «Плейбой» и «Максим» кто-то еще покупает? – поинтересовалась телеведущая у своих подписчиков. - Мне кажется, Инстаграм ворует у них хлеб.

И действительно, на фото Анфиса выглядит настолько сексуально, что с легкостью может конкурировать с моделями на обложках модных журналов. К слову, Чехова не раз позировала для мужских изданий и входила в рейтинги самых красивых и сексуальных женщин России.

Анфиса Чехова развелась два года назад, и с тех пор рядом с ней нет мужчины (а если и есть, то она его тщательно маскирует). Но телеведущая уверена, что она все равно найдет свое счастье и обязательно выйдет замуж. Правда, когда она отправится под венец, с эротически снимками в Инстаграме придется покончить: Анфиса считает, что ее будущий супруг запретит ей участвовать в обнаженных фотосессиях. Ну а пока есть возможность, Чехова балует поклонников видом себя, любимой, без одежды.

achekhova Я абсолютно согласна с француженками: На женщине может быть надето всё что угодно, даже растянутые треники с футболкой.Но под этим обязательно должно быть красивое нижнее бельё!

Пару месяцев назад Анфиса опубликовала в соцсети свой обнаженный снимок и призвала подписчиков любоваться ее обнаженным телом, пока есть такая возможность. На фото Чехова позирует абсолютно голой верхом на жеребце, нежно приникнув щекой к его холке.

- Однажды я выйду замуж, и муж, возможно, не разрешит мне больше делать такие фото. А я не феминистка, я прислушиваюсь к мнению своего Мужчины, - написала Чехова в подписи к снимку. - Поэтому, пока я наслаждаюсь Свободой, вы можете наслаждаться моими обнаженными картинками. Кто знает, какая из них будет последней.

В комментариях поклонники спрашивают Анфису, кто же ее будущий избранник, и ради кого она лишит их возможности любоваться ею. Чехова не скрывает, что немалой долей своей популярности она обязана снимкам в купальниках и в нижнем белье. Телеведущая прочно удерживает пальму первенства в Инстаграме, демонстрируя аппетитные округлости и бюст четвертого размера. Анфиса сумела монетизировать свои пышные формы и стрижет купоны на рекламе в соцсетях. Именно поэтому звезда не устает напоминать, как прекрасно она смотрится без одежды.

achekhova Я абсолютно согласна с француженками: На женщине может быть надето всё что угодно, даже растянутые треники с футболкой.Но под этим обязательно должно быть красивое нижнее бельё!

Напомним, Анфиса рассталась со своим мужем, актером Гурамом Баблишвили. Телеведущая связала себя узами брака в 2015 году, но через два года развелась. Гурам не скрывал, что во время их брака не был верен спутнице жизни – в Абхазии у него была вторая семья. К тому же его всегда ущемлял статус мужа, зарабатывающего меньше жены: Анфиса финансово всегда была более успешной, чем супруг. После развода Баблишвили по-прежнему активно участвует в воспитании семилетнего сына, в его Инстаграме часто появляются снимки маленького Соломона.