Проблемы с деньгами у шефа? Пособия выплатит фонд

Бывает, что к хорошей новости о пополнении в семье присоединяется плохая: у работодателя проблемы с финансами. Скажем, в декретный отпуск идет сразу несколько сотрудниц, и у небольшой организации на счете не оказывается средств, необходимых для выплаты положенных пособий сразу всем женщинам. Или компания вообще ликвидируется, или начата процедура банкротства. Словом, ситуации встречаются разные, но будущие мамы и семьи с маленькими детьми не должны оставаться без финансовой поддержки, подчеркивают в Фонде соцстраха (ФСС РФ). Поэтому законодательство предусматривает возможность получения выплат по материнству напрямую в региональных отделениях ФСС РФ.

В каких случаях это возможно, куда именно обращаться и какие документы понадобятся, разъясняют эксперты фонда.

ЧЕТЫРЕ ТИПИЧНЫЕ СИТУАЦИИ

В законе четко оговариваются случаи, когда из-за проблем с получением пособий у работодателя гражданин может обратиться за выплатами напрямую в органы социального страхования. Это возможно в любом из перечисленных случаев:

1 Если организация-работодатель прекратила свою деятельность на день обращения за пособием.

2 Если работодатель не может выплатить пособия из-за недостатка средств на его банковском счете (при этом применяются правила очередности списания денежных средств со счета, предусмотренные Гражданским кодексом России).

3 Если вступило в силу решение суда об установлении факта невыплаты пособий, но невозможно установить местонахождение работодателя и его имущества, за счет реализации которого можно было бы погасить долг по выплатам.

4 Если на момент обращения за пособием организация-работодатель находится в процессе банкротства.

ДЛЯ КАЖДОГО СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ - СВОИ БУМАГИ

Кроме основного пакета документов, необходимого для получения любого из пособий по материнству, есть свои условия для конкретных выплат.

Для получения пособия по беременности и родам понадобятся:

• оригинал бумажного листка нетрудоспособности либо номер электронного листка нетрудоспособности;

• справка о сумме заработка, из которого должно быть исчислено пособие (либо заверенная копия справки), или заявление в Пенсионный фонд России (ПФР);

• документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка).

Для получения единовременного пособия при рождении ребенка:

• справка о рождении ребенка, выданная органами ЗАГС (до 23.10.2018 - по форме № 24, с 24.10.2018 - по форме № 1);

• свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка и его копия либо выписка из решения об установлении над ребенком опеки;

• справка с места работы другого родителя или органа социальной защиты населения о том, что пособие не назначалось и не выплачивалось.

Для получения единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности:

• справка о постановке на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель).

Для назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком:

• свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка, за которым осуществляется уход, и его копия либо выписка из решения об установлении над ребенком опеки;

• свидетельство о рождении (усыновлении, смерти) предыдущего ребенка (детей) и его копия;

• справка с места работы матери (отца, обоих родителей) ребенка о том, что она (он, они) не использует отпуск по уходу за ребенком и не получает ежемесячного пособия по уходу за ребенком; а в случае, если мать (отец, оба родителя) ребенка не работает либо учится очно по основным образовательным программам, нужно предоставить справку из органов соцзащиты населения по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) матери (отца) ребенка о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком;

• справка (справки) о сумме заработка, из которого должно быть исчислено пособие (либо заверенная копия справки), или заявление в Пенсионный фонд России (ПФР).

В случае, если работник обращается за любым из указанных пособий, когда его работодатель «потерялся», то заявителю также необходимо представить вступившее в законную силу решение суда об установлении факта невыплаты работодателем пособия и постановление службы судебных приставов об окончании исполнительного производства.

ОБРАЩАЕМСЯ В ФСС

Заявление и другие документы, необходимые для назначения и выплаты того или иного пособия по материнству, нужно подать в территориальный орган Фонда социального страхования. Благодаря введению принципа экстерриториальности предоставления госуслуг (см. рубрику «Будь в курсе») на сегодня у граждан есть выбор. А именно: можно обратиться в региональное отделение ФСС РФ:

• по месту регистрации своего работодателя;

• по своему месту жительства;

• по месту своего фактического проживания или временного пребывания.

Обратиться можно несколькими способами - опять же по выбору гражданина - получателя пособий. Вы вправе сделать это лично или через своего представителя, по почте либо через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru), поясняют в ФСС РФ.

Фонд направит запрос в налоговые органы для подтверждения факта прекращения деятельности страхователем (то есть работодателем) на день обращения заявителя за пособием, при необходимости направит запрос в Пенсионный фонд РФ о заработке получателя пособия. Если все в порядке, вам назначат выплату.

Кстати, в случае необходимости территориальным органом ФСС заявителю может быть предоставлена бесплатная юридическая помощь, в т. ч. в виде составления исковых заявлений и (или) представления интересов заявителя в суде.

ГОТОВИМ ОБЩИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ

Какие документы понадобятся при обращении за выплатой пособия:

• заявление о назначении и выплате пособия (по утвержденной форме);

• паспорт заявителя;

• СНИЛС (свидетельство обязательного пенсионного страхования);

• ИНН (при наличии);

• реквизиты банковского счета получателя.

Подробности на сайте fss.ru

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