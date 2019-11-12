2019-11-11T13:27:56+03:00
Умные вещи

ВКонтакте представила студенческий тариф на музыкальную подписку

Слушать музыку по специальной цене можно в течение четырех лет
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Достаточно для прослушивания подтверждать свой статус студента: раз в год присылать чат-боту пару снимков зачётной книжки.Достаточно для прослушивания подтверждать свой статус студента: раз в год присылать чат-боту пару снимков зачётной книжки.
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Студенты дневных отделений вузов теперь могут оформить подписку на музыку ВКонтакте и BOOM со скидкой 50%. В России она будет стоить 75 рублей в месяц. Нужно лишь заполнить небольшую анкету: указать название учебного заведения и приложить фотографии студенческого билета. Предложение действует в странах СНГ и в Грузии.

Слушать музыку по специальной цене можно в течение четырех лет. Достаточно подтверждать свой статус студента: раз в год присылать чат-боту пару снимков зачётной книжки.

Подробную информацию по оформлению подписки можно найти в сообществе «Музыка ВКонтакте».

ВКонтакте можно слушать музыку бесплатно на всех устройствах, но с подпиской удобнее: безлимитно в фоновом режиме, без аудиорекламы, а также без интернета в приложении BOOM. Сейчас платной или пробной подпиской в музыкальных сервисах ВКонтакте и BOOM пользуются более 2,5 млн человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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