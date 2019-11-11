2019-11-11T15:48:20+03:00
Здоровье

Как отличить послеродовую депрессию от обычной усталости, и почему она приводит к суициду

Психиатры советуют родственникам чаще говорить с молодыми мамочками и при первых же подозрениях вести их к врачам
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Человеку без медицинского образования не всегда удается отличить усталость от депрессии.Человеку без медицинского образования не всегда удается отличить усталость от депрессии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

По данным Минздрава, послеродовой депрессий страдают 5 процентов женщин. И причина не только в новой роли мамы, которая оборачивается заботами, но и общем состоянии здоровья женщины.

- После родов организм женщины испытывает стресс. На фоне нехватки витаминов часто развивается депрессия. Зачастую этот процесс начинается еще во время беременности и после появления малыша на свет только обостряется, - объяснил Артём Гилёв, психиатр, заведующий отделением интенсивного оказания психиатрической помощи московского Психоневрологического диспансера.

Врач-психиатр, заведующий отделением интенсивного оказания психиатрической помощи московского Психоневрологического диспансера Артём Гилёв. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Врач-психиатр, заведующий отделением интенсивного оказания психиатрической помощи московского Психоневрологического диспансера Артём Гилёв.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

При этом человеку без медицинского образования не всегда удается отличить банальную усталость мамочки от депрессии. Симптомы: плохое настроение, нарушение сна и гиперопека над ребенком. Зачастую в сложных запущенных ситуациях депрессия может привести к суициду. Причем вред мама может причинить не только себе, но и ребенку.

- На фоне послеродовой депрессии нередко происходит «расширенный суицид». Обывателю это покажется идиотизмом, но женщины в таком состоянии убеждены, что дети испытают те же самые страдания, что и они. Проще говоря, им кажется, что они спасают своих детей, - объяснил Артём Андреевич. - Предотвратить трагедию может только профессиональный психолог. А вот привести женщину к врачу в таких ситуациях могут близкие люди. Первый звоночек - это любой разговор о смерти. Даже если это сказано в шутку и кажется несерьезным, необходимо срочно действовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сезон гриппа: Какие вирусы придут к нам в этом году и почему нет универсальной прививки
Какие болезни мы победили, благодаря вакцинации, а какие по-прежнему не сдаются? Эксперты обсуждали эти вопросы на Всероссийской научно-практической конференции «Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы»
Осенний насморк у детей: 5 опасных заблуждений родителей
В период ОРВИ в сети гуляет множество мифов и вредных советов. Одно из самых распространенных мнений, что если насморк не лечить, то он пройдет через неделю, а если лечить, то через 7 дней. Однако насморк насморку рознь
Ведущий невролог рассказал, почему инсульты настигают людей в расцвете сил
Накануне Всемирного дня борьбы с инсультом мы поговорили с экспертом о том, как на самом деле избежать сосудистой катастрофы, и о «золотых» правилах грамотного лечения и восстановления больных.
Главный кардиолог Минздрава: чистка сосудов это шарлатанство, а жить с «рабочим давлением» - все равно, что на пороховой бочке
Директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Сергей Бойцов рассказал о самых частых и опасных ошибках сердечников
Лечиться без денег: как на самом деле попасть на дорогие операции по квоте
Специалисты по защите прав пациентов уверяют: во многих случаях, когда отчаявшиеся родственники больных собирают средства на сложные операции, есть все шансы бесплатно получить медпомощь от государства [инструкция]
Как защитить свое сердце: три вопроса к кардиологу, ответы на которые стоит знать всем
На бесплатной горячей линии фонда ОРБИ пройдет День кардиолога. На вопросы всех желающих ответит завотделением кардиореанимации больницы №29 им. Баумана, доктор медицинских наук Алексей Дмитриевич Эрлих
Новости 24
Песков: Россия не вмешивалась в выборы президента Мадагаскара
Треть россиян доплачивают в больницах за свое лечение
Украинские военные завершили разведение сил в Петровском
Посольство РФ сожалеет о решении Израиля экстрадировать Буркова в США
Порошенко в 18 раз не пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
Россия и Турция проводят четвертое совместное патрулирование в Сирии
Убийство студентки СПбГУ в Кремле считают «актом безумия»
Кремль не знает, покупали ли близкие Асада недвижимость в Москве
Почти 1,5 миллиона россиян страдают от алкоголизма
Песков заявил, что Эво Моралес не запрашивал в РФ политического убежища
Песков: при строительстве "Восточного" было похищено 11 млрд рублей
Организатора "Белых касок" нашли мертвым в Стамбуле
Более половины россиян сталкиваются с кибербуллингом
Дело троих сообщников наркобарона Плахотнюка передано в суд
В Москве мужчина заказал убийство своей матери ради недвижимости
Оксана Пушкина отреагировала на трагедию, выпавшей из окна москвички с детьми
В Верховной раде хотят начать диалог со СМИ из-за скандального указа Зеленского
Лавров раскритиковал попытки США ограбить Сирию
Зеленский сменил своего представителя в правительстве Украины
МИД России назвал отставку Моралеса "срежиссированным госпереворотом"
"Я не гонюсь за работой". Арсен Венгер отреагировал на слухи о тренерстве «Баварии»