Как отличить послеродовую депрессию от обычной усталости, и почему она приводит к суициду

По данным Минздрава, послеродовой депрессий страдают 5 процентов женщин. И причина не только в новой роли мамы, которая оборачивается заботами, но и общем состоянии здоровья женщины.

- После родов организм женщины испытывает стресс. На фоне нехватки витаминов часто развивается депрессия. Зачастую этот процесс начинается еще во время беременности и после появления малыша на свет только обостряется, - объяснил Артём Гилёв, психиатр, заведующий отделением интенсивного оказания психиатрической помощи московского Психоневрологического диспансера.

Врач-психиатр, заведующий отделением интенсивного оказания психиатрической помощи московского Психоневрологического диспансера Артём Гилёв.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

При этом человеку без медицинского образования не всегда удается отличить банальную усталость мамочки от депрессии. Симптомы: плохое настроение, нарушение сна и гиперопека над ребенком. Зачастую в сложных запущенных ситуациях депрессия может привести к суициду. Причем вред мама может причинить не только себе, но и ребенку.

- На фоне послеродовой депрессии нередко происходит «расширенный суицид». Обывателю это покажется идиотизмом, но женщины в таком состоянии убеждены, что дети испытают те же самые страдания, что и они. Проще говоря, им кажется, что они спасают своих детей, - объяснил Артём Андреевич. - Предотвратить трагедию может только профессиональный психолог. А вот привести женщину к врачу в таких ситуациях могут близкие люди. Первый звоночек - это любой разговор о смерти. Даже если это сказано в шутку и кажется несерьезным, необходимо срочно действовать.