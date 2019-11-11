Итоги Форума Россия-Казахстан: более 1600 участников и 25 соглашений

7 ноября в Омске завершил работу XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана на тему «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества», организованный Министерством экономического развития России и Фондом Росконгресс.

«Форум Межрегионального сотрудничества в очередной раз показал себя как эффективная площадка для взаимодействия между правительствами и бизнесами России и Казахстана. Как неоднократно отмечалось на полях Форума, наши страны неразрывно связаны, поэтому для нас крайне важно создать пространство, где будет формироваться вектор развития взаимоотношений, соответствующий актуальным глобальным трендам, политическим и экономическим целям сотрудничества. Об успешности прошедшего форума говорит как высокая оценка участников от обеих сторон, так и достигнутые на площадке договоренности, которые послужат дальнейшему развитию нашего многостороннего сотрудничества», - отметил советник президента РФ Антон Кобяков.

Ключевые результаты

Форум собрал более 1600 представителей из 24 субъектов Российской Федерации и 10 областей Казахстана – министров обоих государств, глав регионов, парламентариев, руководителей крупных компаний, предпринимателей, экспертов и учёных. Событие освещали 333 представителя СМИ, 282 из которых представляло Россию.

В ходе пяти сессий деловой программы форума участники обсудили ключевые вопросы сотрудничества между странами, включая развитие приграничной торговли, кооперацию в сфере промышленности и технологий, развитие несырьевого экспорта, женское предпринимательство и цифровая трансформация. Отдельным событием в рамках форума стал Форум молодежных лидеров России и Казахстана, собравший более ста представителей государственных и общественных организаций обеих стран.

Параллельно с деловой программой Форума в галерее «Континент» прошла выставка «Высокие технологии: возможности регионов России и Казахстана», посвященной экспортным возможностям двух стран. В экспозиции поучаствовали 42 российских и 17 казахстанских компаний и организаций, представляющих самые последние научные и промышленные разработки.

Ключевым событием второго дня Форума стало пленарное заседание с участием Президента России Владимира Путина и Президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Фото: пресс-служба форума

Подписания

Благодаря эффективному взаимодействию на площадке и открытому диалогу между участниками. Форум стал местом подписания важных межрегиональных и коммерческих соглашений, всего 25 документов.

События на полях

К Форуму был приурочен и ряд значимых событий в жизни Омска. Одним из них стало открытие хоккейной академии «Авангард» с двумя ледовыми площадками, восемью спортивными залами и гостиницей для иногородних воспитанников. В ходе церемонии гостям Форума также был представлен проект нового спортивно-концертного комплекса «Арена-Омск», рассчитанного на 12 тысяч болельщиков, который станет одной из площадок Молодежного чемпионата мира по хоккею-2023. В дни Форума в Омске открылся музейный центр «Эрмитаж-Сибирь» – первое представительство Государственного Эрмитажа за Уралом.

Пленарное заседание

Ключевым событием второго дня Форума стало пленарное заседание с участием Президента России Владимира Путина и Президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. В дискуссии в рамках пленарного заседания приняли участия руководители министерств и ведомств, главы регионов, предприниматели обеих стран. В ходе заседания участники обсудили новые проекты в области торговли и инвестиций, а также внесли предложения по дальнейшему расширению межрегионального сотрудничества.

Владимир Путин отметил, что российско-казахстанские региональные форумы всегда приносят хорошую практическую отдачу, а Россия является крупнейшим инвестором казахстанской экономики – накопленные российские капиталовложения в Казахстане составляют 13 миллиардов долларов, а казахстанские в России – почти четыре миллиарда долларов. В странах действует более 6,5 тысяч совместных предприятий, существующие проекты включают строительство нефтеперерабатывающего завода в Оренбургской области, который будет работать на сырьё с казахстанского Карачаганакского месторождения, а также освоение трансграничного Весенне-Аралчинского месторождения медных руд.

Сотрудничество стран не ограничивается бизнесом: Владимир Путин рассказал, что в российских вузах обучаются около 74 тысяч казахстанских граждан, в том числе свыше 30 тысяч – на средства российского бюджета. Отдельное внимание Президент обратил на Программу приграничного сотрудничества России и Казахстана. «Важно, чтобы региональные власти наших стран, все федеральные ведомства активнее подключились к содержательному наполнению этой программы конкретными проектами, конкретными идеями и инициативами», – сказал он. Также глава страны указал на возможность более активно сотрудничать в области защиты окружающей среды и необходимость развивать совместные программы в сфере туризма.

В ответном выступлении Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российскую сторону за гостеприимство и отметил, что на предприятия с участием российского бизнеса приходится 38 процентов от общего числа предприятий с иностранным капиталом в Казахстане. Российские компании активно участвуют в разработке и транспортировке полезных ископаемых, а также в нефтегазохимических проектах. В качестве важных сфер сотрудничества он назвал работу в рамках Евразийского экономического союза, сотрудничество в бассейне Каспийского моря, а также взаимодействие в области сельского хозяйства, производственной кооперации и совместного выхода на рынки третьих стран. «Главное, что Форум не только не утратил, но и усилил своё значение как эффективный инструмент укрепления и расширения нашего приграничного, межрегионального сотрудничества», – сказал Касым-Жомарт Токаев и предложил обозначить тематику следующего межрегионального форума как «Сотрудничество в области экологии и зелёного роста» и провести его в Казахстане, в городе Кокшетау Акмолинской области.

XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходил в Омске 6-7 ноября.