Основатель скандальных «Белых касок» погиб в Стамбуле

В понедельник турецкие СМИ сообщили о гибели в Стамбуле одного из основателей работающей в Сирии неправительственной организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье.

Тело бывшего офицера британской разведки МИ-6 обнаружили в 5.30 утра в саду возле дома, в котором он проживал. Соседи вызвали полицию, а уже от позвонивших в дверь стражей порядка о случившемся узнала и жена Ле Мезюрье.

Как заявил агентству Reuters неназванный сосед-дипломат, обстоятельства смерти пока остаются неясными. Однако в турецкой газете Sozcu мелькает информация о том, что на теле погибшего есть травмы и что он мог выпасть с балкона своей квартиры. Известно также, что некоторое время он сидел на антидепрессантах. Но из-за чего - тоже непонятно.

Напомним, основанные в 2013 году «Белые каски» действуют в тех районах Сирии, которые не контролируют правительственные войска. Своими целями они заявляют спасение мирного населения в зонах боевых действий, оказание медицинской помощи. В 2016 году Ле Мезюрье был награжден рыцарским орденом Британской империи.

Правительство Башара Асада обвиняет эту организацию в связях с экстремистами, провокациях и информвойне против руководства страны. А Москва неоднократно заявляла о подготовке провокаций с химическим оружием для того, чтобы «повесить» их на Асада и оправдать авиаудары по Сирии.

На днях в интервью телеканалу «Россия-24» глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил возможности новых подобных провокаций при поддержке США.

- Это может произойти в любой момент. США продолжают поддерживать провокаторов под названием «Белые каски», которые находятся в Идлибе на территориях, контролируемых «Хейят Тахрир аш-Шам», то есть «Джабхат ан-Нусрой» (запрещена в РФ. - Ред.), - рассказал министр. - А то, что они были напрямую задействованы в целом ряде провокаций, доказано и видеокадрами, и пресс-конференцией, на которой выступали дети, которых использовали для постановочных кадров. Пресс-конференцию мы организовывали в Гааге в рамках одного из заседаний Организации по запрещению химического оружия. Идет очень серьезная информационная война.

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