Рустам Галиахметов, член правления компании «СИБУР»: Для нас важно, чтобы рабочие были не просто исполнителями

В конце октября в Екатеринбурге прошел очередной чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2019. Несколько сотен сотрудников крупнейших компаний страны определяли, кто из них лучший, в полусотне компетенций: от сварочного и сметного дела до квантовых технологий и интернет-маркетинга. Генеральным партнером чемпионата стала компания «СИБУР». В чем интерес частных компаний? Есть ли толк от популяризации рабочих специальностей? И как это отражается на повышении производительности труда? Об этом в интервью «КП» рассказал Рустам Галиахметов, член правления, управляющий директор компании «СИБУР».

«ВАЖНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ - АППАРАТЧИК ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»

- Рустам Галимзянович, скажите, в чем интерес частного бизнеса участвовать в подобных мероприятиях?

- Наша компания представляет своих лучших сотрудников в 13 из 48 номинаций. Они соревнуются с коллегами из других компаний. То есть имеют возможность показать свои профессиональные навыки, получить новые знания, новый опыт. Это позволит им развить свой потенциал, свои компетенции. В чемпионатах WorldSkills федерального уровня мы участвуем в пятый раз. В этом году у нас самая многочисленная команда, по сравнению с прежними годами. Рассчитываем, что в следующие годы у нас будет большее компетенций и больше участников.

- Какую самую важную компетенцию могли бы выделить?

- Мы подготовили одну компетенцию, которую считаем очень важной для нашей компании. Это аппаратчик химических технологий. Эксперты «Сибура» сформировали ее, оформили в формате WorldSkills. Первый раз ее обкатали на отраслевом чемпионате, который проходил в Сочи. Пригласили туда другие нефтехимические компании России. Получили довольно высокую оценку от коллег из WorldSkills Russia. И рассчитываем, что такие чемпионаты будут проходить теперь регулярно. Компетенция «Аппаратчик химических технологий» в этом году представлена как презентационная. Рассчитываем, что в ближайшее время она войдет в основной пул компетенций. Для нас это очень важно. Потому что эта компетенция довольно многочисленная. От умелых, правильных действий аппаратчиков химических технологий зависит безопасная и эффективная эксплуатация нашего оборудования.

«НАМ ВАЖНА ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ РАБОЧИХ И ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ»

- Как участие в движении WorldSkills отражается на эффективности производства? Можно ли отследить влияние?

- Участие в такого рода чемпионатах дает возможность проверить свои знания, опыт, навыки, подходы, которые используешь. Обкатать их в ходе чемпионата, что-то подглядеть у других, увидеть лучшие практики, поделиться своими. Потом эти новые навыки можно использовать в производстве. Чемпионаты WorldSkills – это популяризация рабочих профессий. У нас в компании работает порядка 25 тысяч человек. Из них большинство представляют рабочие и инженерные специальности. Мы производственная компания. Поэтому для нас очень важна популяризация в том числе рабочих специальностей.

- Почему?

- Высокая автоматизация всегда была чертой химического производства. Сегодня к этому добавляется цифровая трансформация всех процессов. Но в основе любого процесса остается человек, и наша задача давать сотрудникам инструменты для развития и самореализации. Возможность продемонстрировать свое мастерство на чемпионате WorldSkills Hi-Tech мотивирует специалистов не только к развитию своих навыков, но и распространению лучших практик. Для нас очень важно, чтобы наши рабочие были не просто исполнителями конкретных задач, а осознанно понимали, что они делают. Не просто выполняли какие-то действия, как роботы, а понимали, с чем связана эта работа, как ее можно сделать лучше, чего она стоит, как они лично могут повлиять на результаты этой работы. В данном контексте мы пытаемся и у себя на производстве развивать людей именно через такую призму. Организация технологического процесса таким образом, чтобы каждый на своем рабочем месте понимал, каков его вклад в производство, как он лично может повлиять на производственный процесс. И как может его изменить или улучшить.

Руслан Галиахметов, генеральный директор ООО Сибур.

«ЧЕМПИОНАТ - ХОРОШИЙ СТИМУЛ ПОКАЗАТЬ СЕБЯ»

- Чем запомнился нынешний чемпионат?

- Для нас интересны разные возраста. Если раньше было ограничение по возрасту 27 лет, то теперь эту планку подняли. Рабочие на наших предприятиях встретили эти изменения с одобрением и воодушевлением, потому что желающих участвовать в такого рода чемпионатах, показать свои знания, опыт и поделиться ими, - их много. И это ограничение по возрасту несколько сужало круг участников. Кроме того, на площадке соревнований был представлен стенд СИБУРа, где все желающие могли попробовать свои силы в баскетболе с экомячом, изготовленным с применением переработанного пластика. Все дни соревнований работал лекторий «Химия жизни» - спикеры рассказали о компании и ее продуктах, химии в повседневной жизни, цифровых навыках будущего, экономике замкнутого цикла и устойчивом развитии, гости приняли участие в мастер-классе по скрайбингу – визуальной технике презентаций, шоу «Химия вкуса» и многих других активностях. Лекторий за три дня посетило более 250 участников.

- В чем мотивация сотрудников? У них зарплата повышается от этого?

- Безусловно, очень хороший стимул показать себя. Это поможет в дальнейшем строить свой карьерный маршрут. За четыре прошедших года у нас были и призеры, и победители национального чемпионата. По итогам мы обязательно рассказываем об успехах этих ребят, берем их на заметку. Для них это тоже хороший стимул развиваться, расти по карьерной лестнице и в целом становиться более узнаваемыми.

- Чувствуете ли повышение интереса со стороны молодых людей? Увеличивается ли количество соискателей на вакансии?

- Нельзя говорить только о WorldSkills. Есть очень много инструментов, которые мы используем, чтобы популяризовать нефтехимию и компанию «Сибур», в частности. Во-первых, у нас довольно большая программа с различными вузами в разных регионах по подготовке специалистов именно по тем компетенциям, которые нам нужны. Во-вторых, у нас есть практика, когда в школе формируется класс, в котором ведется более углубленное изучение химии. Ребята лучше узнают, что такое химия, чем она полезна, как она может быть использована. И многие выбирают именно эту профессию.

СПРАВКА «КП»

Что такое чемпионат WorldSkills Hi-Tech

Реализуется с 2014 года и собирает молодых специалистов крупнейших российских промышленных предприятий, активно участвующих в техническом перевооружении и развитии производственных стандартов.

Его основные задачи:

- популяризация рабочих профессий;

- обеспечение промышленности профессиональными кадрами;

- оказание большого влияния на повышение производительности труда, что является одним из основных ресурсов экономического роста.

В чем выгоды для частного бизнеса:

- снижение себестоимости продукции за счет более качественного выполнения операций и процедур каждым сотрудником на рабочем месте;

- уменьшение потерь от простоев высокотехнологичного оборудования;

- улучшение общего качества работы;

- повышение производительности труда;

- снижение потерь от травматизма на производстве.