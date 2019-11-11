Сарик Андреасян признал, что «Защитники» - плохой фильм, и сравнил себя с Крыжовниковым

Таких интервью с режиссерами, пожалуй, у нас еще не было.

«Ты считаешь, что «Защитники» - дерьмо? В какой-то степени спустя время я с тобой согласен. Я не доглядел, где-то не дорисовал, не угадал со сценарием. Признаю, что это неудачный фильм». Это режиссер Сарик Андреасян всерьез отвечает оппоненту, который его ни в грош не вставит и, по сути, унижает вопросом. А ведь мог бы и в глаз дать.

Смиренно терпеть нападки и отвечать на самые гадкие вопросы - таковы правила нового шоу «Хейт-ток» (от англ:. hate — ненавидеть, talk — говорить), стартовавшего на платформе Premier.

В ходе непростой беседы Андреасян сравнил себя с режиссером Жорой Крыжовниковым — народным любимцем, снявшим «Горько!» и «Звоните ДиКаприо!».

«Я думаю, что Жора Крыжовников справился со своей задачей в первом «Горько!», но не справился во втором. Есть очень много сценариев Жоры Крыжовникова, которые не справились со своей задачей и ничего не собрали в прокате, и он убрал себя с титров. Я никогда себя ни с каких титров не убирал, я несу ответственность за то, что сделано, будь то хорошо или плохо. Я со своими задачами справлялся».

Досталось от Андреасяна и кинопремиям, коих у него немного:

«Все эти награды в России говно и пыль. Существует «Золотой глобус» и существует «Оскар». Всего остального не существует. «Кинотавр» — это г...но и пыль».

Вспомнил режиссер и про журналиста Юрия Дудя, который не раз давал понять, что творчество Сарика Андреасяна терпеть не может:

«Меня удивляет, почему Юрий Дудь уже десять раз сказал обо мне плохо, а поговорить со мной с глазу на глаз он до сих пор не хочет. Почему Юра не зовет? Потому что он понимает, что в кино он менее образован, чем я. Сейчас все 10 миллионов человек, которые его смотрят, думают что я зло. А когда интервью со мной посмотрят, будет какое-то количество людей, которые подумают «Сарик нормальный парень». Я бы хотел, чтобы Юрий Дудь обладал мужеством, чтобы пригласить Сарика Андреасяна и поговорить с ним. И вообще - Дудь дерьмо, я хочу прийти к нему на эфир и сказать ему в глаза это».

Наконец, Андреасян обозначил позицию касательно ЛГБТ-сообщества:

«Я хочу, чтобы мой ребенок рос в традиционном обществе. Гей-парад — это не пропаганда гейства для того, кто еще натурал? Нам нужно договориться: ребята, вы живете своей жизнью, и мы вас не трогаем. Но и вы, пожалуйста, не рассказывайте по телевизору нашим детям, что это нормально, не надо этого делать».

В конце интервью герой порассуждал о своем творческое кредо:

Я работаю для того, чтобы мои дети были мне благодарны, чтобы они получили хорошее образование, чтобы у них был шанс в этой жизни кем-то стать. И если для этого нужно снять «Что творят мужчины - 3», я готов».