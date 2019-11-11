Погода в Москве 12 — 17 ноября: Вместо зимы будет солнце!

Вы курсе, что в Москву еще в воскресенье должна была прийти зима? И нет, мы ничего не перепутали — речь не о календарной зиме, а о метеорологической. Так синоптики называют время, когда среднесуточная температура воздуха становится отрицательной. Обычно в наших краях это случается 10 ноября.

Но только не в 2019 году. Первая декадя ноября в столице аномально теплая, температура на 5 - 6 градусов выше климатической нормы. И прогноз погоды в Москве на 12 — 17 ноября вполне оптимистичен. Да, станет чуть прохладнее. Зато дождей не предвидится, снега тем более. И даже солнце москвичей порадует, что для поздней осени совсем уж редкость. А зима? Пока о ней не слышно.

Подробный прогноз Гидрометцентра России на 12 — 17 ноября:

Во вторник, 12 ноября, круглые сутки температура одинаковая, +3...+8 градусов. Облачно, с прояснениями, без осадков.

Среда, 13 ноября, станет самым холодным днем недели. Ночью в Подмосковье заморозки до -2, днем +2...+7 градусов. Сухо, сквозь облака проглянет солнце.

В четверг, пятницу и субботу (14 - 16 ноября) по ночам по области может подморозить до -1 градуса, днем +8, переменная облачность и никаких дождей.

В воскресенье, 17 ноября, небо затянут тучи, но по-прежнему без осадков. Ночью +1...+6, днем, вопреки календарю, потеплеет до +9 градусов.

Неожиданно приятную для середины ноября погоду в Москву несет огромный антициклон. Атмосферное давление будет очень высоким, так что гипертоники и москквичи с другими сердечно-сосудистыми заболеваниями могут почувствовать себя неважно.