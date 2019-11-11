Пьяную езду предложили обложить залогом

Похоже, что законодатели нашли управу на водителей, которые предпочитают вождение подшофе.

- Необходимо принять закон о залоге за пьяную езду. Его готовило министерство юстиции. Мы почти приняли этот закон, но решили все-таки подстраховаться по поводу того, как будут циркулировать деньги, - заявил в понедельник журналистам первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Оказывается, настоящий закон оказался слишком миролюбивым для любителей горячительного. Только 30 процентов от общего числа наказанных судом платят положенный законом штраф - 30 000 рублей. Логика таких водителей парадоксальна: а зачем буду платить, если суд лишил меня водительских прав на 1,5 -2 года?! Проходит несколько месяцев, и с этим чувством безнаказанности осужденные садятся за руль своей машины уже без водительских прав.

- А надо сделать так: платишь 30 тысяч и только тогда забираешь автомобиль. Если решение суда будет в твою пользу, что бывает редко, то деньги тебе возвращаются. А если решение суда принято, и тебя лишают права управления и признают виновным, то эти деньги автоматически идут в региональный бюджет, - пояснил парламентарий Лысаков.

Под залогом государство будет оставлять себе машину. В случае отказа должника платить по счетам ее смогут выставить на торги.