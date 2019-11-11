Протестующие разгромили дом президента Боливии

Президент Боливии Эво Моралес под давлением военных ушел со своего поста после трех недель протестов, которые безостановочно проходили в крупнейших городах страны. Сейчас на улицах по-прежнему беспорядки, преступники грабят магазины и частные дома. Полиция, несмотря на комендантский час, старается не вмешиваться в происходящее.

Разграблению подвергся и дом самого Моралеса, мародеры выбили стекла, сломали мебель и вынесли все, что смогли, оставив на стенах ругательные граффити. Кроме того, оппозиционеры напали на некоторых чиновников и их квартиры, а у главы одной из палат парламента похитили родного брата. Впрочем, по сообщениям в соцсетях, сторонники «Движения к социализму» - правящей партии - тоже начали атаковать своих противников и сожгли жилище одного из лидеров антиморалесовского протеста.

Судьба самого Моралеса пока тоже под вопросом. После отставки он улетел в провинцию Кочабамба, где находятся его сторонники из числа крестьян, выращивающих коку. Узнав о прибытии экс-президента, группы поддержки блокировали аэропорт и дороги, чтобы обеспечить безопасность своего лидера. Но потом стали появляться сообщения, что в отношении Моралеса был выдан ордер на арест, а сам он заявил, что неизвестные полицейские пытались его задержать.

Стены домов в крупнейшем боливийском городе и фактической столице страны Ла-Пасе в последние недели были расписаны надписями «Эво - диктатор».Фото: REUTERS

В МВД опровергли эту информацию, но тем не менее ряд высших чиновников уже задержали. Некоторые бывшие руководители Боливии нашли убежище в посольстве Мексики, объявившей о том, что готова предоставить территорию своего диппредставительства для укрытия экс-чиновников. Руководство Мексики, как и Венесуэлы и Кубы, считает, что в Боливии произошел госпереворот.

В результате массового исхода сторонников Моралеса сейчас в стране наблюдается настоящий вакуум власти, причем в прямом смысле. Все кандидаты, которые согласно конституции должны стать временно исполняющими обязанности президента, один за другим ушли в отставку. В результате сейчас исполняющим обязанности должна стать вторая вице-спикер сената Жанин Аньес, представляющая оппозицию.

Протесты против Моралеса начались после президентских выборов 20 октября, на которых боливийский лидер баллотировался на четвертый срок подряд. Несмотря на стабильно высокие рейтинги, в последние годы стала все более заметной усталость от главы государства, особенно на фоне возрастания проблем в экономике. Сейчас Боливия фактически живет в долг - размер дефицита ее бюджета один из самых высоких в регионе. Ударила по популярности Моралеса и неумелая борьба с лесными пожарами в сентябре этого года, в результате которой выгорело почти два миллиона гектаров.

Несмотря на потерю власти, у сторонников Моралеса в стране еще очень крепкие позиции. Его партия «Движение к социализму» контролирует две трети обеих палат парламента, к тому же сам Моралес формально еще не оставил свой пост. По закону его отставку должен утвердить парламент Боливии, поэтому шанс остаться у власти у бывшего главы государства еще есть.

Уход Моралеса может повлиять и на российские интересы. Между двумя странами налажено неплохое взаимодействие. Например, «Росатом» создает в стране центр ядерных исследований, а Газпром еще с 2010 года ведет здесь разработку месторождений природного газа. Есть проекты по участию отечественных компаний в строительстве железных дорог, электростанций, покупке военной техники.

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