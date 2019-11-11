Госсекретарь США Майк Помпео: Мы дали оружие Киеву, чтобы сражаться с русскими

День ветеранов - один из патриотических праздников, который сегодня отмечается в США, судя по всему, навеял сентиментальные настроения и на Майка Помпео. В интервью одному из американских телеканалов он рассказал журналистке, с необычным для женщины именем Майкл, для чего американцы пичкают Украину вооружением.

Так и сказал:

- Мы дали им настоящее оружие, чтобы они могли сражаться с русскими. Я горжусь политикой нашей администрации в отношении Украины! - полную стенограмму можно легко найти на сайте Госдепартамента.

Выступление состоялось накануне визита госсекретаря в Кадетский корпус Южной Каролины, и встречи с влиятельными республиканцами. Это еще более вдохновило выпускника элитного военного училища Вэст-Поинта (в котором, кстати, учился и Трамп) наподдать жару. Поддержка однопартийцев, властвующих в американском сенате, сейчас как никогда нужна президенту - ведь ему грозит импичмент. А началось все как раз с Украины - это Зеленского американский президент просил начать охоту на Джо Байдена - реального конкурента Дональда Трампа на предстоящих в следующем году выборах. Демократы сочли это грубейшим злоупотреблением полномочиями и запустили процедуру отрешения президента от власти.

В том же интервью госсекретарь прокомментировал и ситуацию вокруг импичмента. Как оказалось, в Вашингтоне хорошо представляют масштабы коррупции, царящие в правящих кругах Украины.

- Мы хотели убедиться, что коррупция, существовавшая на Украине в течение ужасно долгого времени, уменьшилась; что Президент Владимир Зеленский был в состоянии сделать это, - отметил Помпео.

Кроме того, ярый республиканец не упустил возможности и бросить камень и в огород Барака Обамы:

- Предыдущая администрация решила этого не делать. Они решили предоставить одеяла... и печеньки, - мог бы добавить.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Гарбузов Валерий Николаевич, директор института США и Канады РАН:

«Госсекретарь Помпео говорит ровно то, о чем пишут все американские газеты и что обсуждается в конгрессе - там такой тон заявления не считается резким. Он, в данном случае, выражает мнение политической элиты США, которое сформировалось и устоялось в течение многих лет, с самого начала конфликта на Украине в 2014 году - здесь я не вижу ничего необычного. Вот если бы он по-другому заговорил - тогда для меня это было бы необычно. Американский эстеблишмент убежден, что Россия - это главное препятствие в разрешении этой проблемы с Донбассом. Да, американцы теперь поняли, что Украина не безгрешна сама, что там очень серьезные коррупционные вещи происходили, происходят и, видимо, будут происходить. С ними очень сложно бороться - потому, что, как оказывается, на Украине некому бороться с коррупцией. Вместе с тем хорошо, что США сами признают, что у Украины очень много проблем, с которыми надо бороться, но это не очень получается.