Путешествие на поезде из Москвы в Москву

Я бегу по сырой вокзальной платформе. И очень боюсь опоздать на поезд. Который едет на соседний вокзал. На метро тот же самый маршрут можно преодолеть за десять минут. Но я не ищу легких путей. И предпочитаю ездить в плацкартном вагоне (через Каширу, Тулу, Калугу, Обнинск). Есть еще одна поговорка про людей, которые любят ходить или ездить кругами (но нам ее упоминать совершенно некогда, ибо до отправления поезда осталось всего ничего).

- Куда едете? - вяло поинтересовалась проводница.

Я ждал этого вопроса. Боялся его. Но все же ответил честно:

- В Москву.

Та проверила билет и, сверкнув на меня взглядом, уступила дорогу.

Интересно, что она подумала. На проверяющего я не похож. На журналиста и урку тем более. Видимо, решила, что сумасшедший.

Вагон оказался совершенно пустым. Я забросил свои пожитки наверх и вальяжно развалился на полке. Хотелось щелкнуть пальцами и попросить пива.

Но через пять минут у меня появились соседи. Хмурая пенсионерка, похожая на Валентина Гафта. Офицер Российской армии, пролежавший последние две недели в столичном госпитале. И мамаша с грудным ребенком.

Тронулись мы под очень заунывный мотив, льющийся из динамика.

- Как будто в последний путь отправляемся, - буркнул военный, уставившись в потолок.

Через минуту огни Павелецкого вокзала растворились в вечерней ноябрьской мгле.

Неискушенным пассажирам может показаться - кто-то ошибся, отправив состав из Москвы в Москву...Фото: Павел КЛОКОВ

ДОМОДЕДОВО. 19.23

Я заметил, что в поездах дети орут с особенным вдохновением. Говорят, бывали даже случаи, когда ребенок во время поездки терял голос. Перестаравшись.

Наш постреленок оказался как раз таким. На его безумный рев прибежала проводница. Принесла минеральной воды. Пенсионерка заявила, что детей надо лучше воспитывать.

Я забился в другой конец вагона и смотрел в окно. Хотя в нем, кроме моего отражения, ни черта не видно.

У 603-го поезда есть два недостатка. Нет вагона-ресторана. И нет Wi-Fi. У меня без интернета началась ломка. Я метался по вагону как провинциальный трагик. Заламывал руки. Грустил, закрывшись в туалете. Кстати, там можно неплохо провести время. Туалет чистый и современный - работает даже во время остановок. И это несомненное достоинство состава.

...но Павел Клоков прокатился и свидетельствует: поезд едет точно по расписанию.Фото: Павел КЛОКОВ

КАШИРА. 20.46

Впереди еще одиннадцать часов пути, а ехать уже надоело. Свет в вагоне вырубили, так что книжку тоже пришлось убрать. Младенец, к счастью, успокоился и забылся праведным сном.

Я жалел, что не вышел в Кашире. Всего сто километров от Москвы. На попутках часа за три-четыре добрался бы обратно.

ОЖЕРЕЛЬЕ. 21.03

Первая длинная стоянка. На станции прицепились два бомжика.

«Дай десять рублей».

Дал двенадцать. Те аж прослезились от такой щедрости. И в знак благодарности некоторое время бежали за поездом. Свистели, раскрасневшись.

Ну а я скучал.

Проводница сказала, что если состав и дальше будет ездить пустым, маршрут снимут. Ввели его для жителей Южного Подмосковья, чтобы тем было легче добираться до Тулы и Калуги.

Станция "Ожерелье". Первая длинная стоянка.Фото: Павел КЛОКОВ

ВЕНЕВ. 22.20

- Ну как вам новый маршрут? - услышал я над самым ухом.

Присмотрелся. На бейджике написано - Олег Новгородский, начальник поезда.

Я сказал, что мне все нравится.

- Чай, кофе предлагали?

- Не один раз.

- В целом удобно?

- Вполне.

- А куда путь держите?

- В Москву.

- То есть вы просто прокатиться?

- Можно сказать и так.

- Любите поезда?

- Обожаю.

Он сделал какую-то пометку в журнале и записал номер моего мобильного телефона.

Впечатлен (тайно жду звонка). В жизни моей не было, чтобы сам начальник поезда интересовался самочувствием пассажиров. Обычно все было наоборот - узники вагонов в пылу мордобития или пьянки призывали начальника. А того пойди сыщи.

Поезд в сети окрестили «отелем на колесах». Мол, очень удобно. Лег спать в Москве и там же проснулся.Фото: Павел КЛОКОВ

НОВОМОСКОВСК. 23.23

В Новомосковске в моем телефоне появился сигнал - и поезд перестал быть томным: я с головой ушел в интернет.

Кстати, этот поезд в сети окрестили «отелем на колесах». Мол, очень удобно. Лег спать в Москве и там же проснулся.

БОБРИК-ДОНСКОЙ. 23.47

Мамочка с ребенком сошли. Офицер тоже. Остались ворчливая пенсионерка и я. И еще один мужик подсел. Тоже, как и я, в столицу едет - на двухнедельную вахту. Разговора не получилось, потому что он лег и мгновенно захрапел.

Я расстелил простынь. Кое-как справился с наволочкой. И тоже приготовился ко сну. Я приближался к Туле.

Маршруты разработали с учетом интересов жителей Южного Подмосковья.Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

УЗЛОВАЯ. 0.06

Другие вагоны тоже были почти пустые. Привыкнуть к этому у меня так и не получилось. Потому что я всю жизнь ездил в переполненных поездах. И это было незабываемое зрелище…

А туалет. Вы помните, каким он был в 90-е? Пассажиры зрение теряли от запаха...

Тут же чистота идеальная. Белье без дырок. В туалете бумага и освежитель воздуха. Холодная и горячая вода. Розетки работают.

В Тулу прибыли в 1.25. Но этого я уже не помню. Потому что лег и уснул сном младенца - до самой Москвы.

P. S. Дальше были остановки - Алексин, Калуга, Малоярославец, Обнинское, Балабаново, Москва (Киевский вокзал).

ОФИЦИАЛЬНО

«Для некоторых станций - это единственный поезд дальнего следования»

- С 1 ноября АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») запустило два новых ночных поезда, которые связали Москву с Тулой, а также рядом близлежащих городов Московской, Калужской и Тульской областей, - сообщили «КП» в пресс-службе АО «ФПК». - Составы ежедневно отправляются с Киевского и Павелецкого вокзалов. Время в пути составляет более 13 часов.

Маршрут поезда № 603/604 Москва - Пасс-Киевская - Новомосковск - Москва - Пасс-Павелецкая составлен после обращения региональных властей. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги. Проехать можно от станций Балабаново, Обнинское, Малоярославец, Калуга, Алексин, Тула, Узловая, Бобрик-Донской, Новомосковск-1, Венев, Ожерелье, Кашира и Домодедово как в ночное, так и в дневное время суток.

Жители Калужской области могут прибывать в Москву (Киевский вокзал) в утренние часы в 7.55 и уезжать из Москвы по завершении рабочего дня в 20.33. Аналогичная схема предусмотрена и для жителей Тульской области, которые получили возможность прибывать в Москву (Павелецкий вокзал) в 9.41 и отправляться в удобное вечернее время в 18.40. Аналогичные варианты доступны из других мест маршрута, причем для ряда станций, к примеру, станция Алексин, это единственный поезд дальнего следования, обеспечивающий прямую связь со столицей.

Некоторым пассажирам будет удобно приехать из Калужской и Тульской областей в Домодедово. Поезда включают в себя вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запущен поезд из Москвы в Москву

С 1 ноября РЖД откроет два новых маршрута, которые можно было бы преодолеть за девять минут, но для любителей - через Калугу и Тулу - за 13 часов

Эти два новых поезда, едва об их запуске рассказали в сети, окрестили отелями на колесах. Потому что сесть в них можно будет вечером в Москве на Киевском, а выйти утром следующего дня тоже в Москве, на Павелецком (минут 10 на метро). Но проехав за это время через Калугу и Тулу. (подробности)