«Мы договорились с ребятами, что они победят!»: Игорь Крутой поддержал российских участников «Детского Евровидения-2019»

Шоу Игоря Крутого отгремело на ледовой сцене «Динамо-Арена» с участием мировых звезд музыки и фигурного катания.

За кулисами участники грядущего детского «Евровидения» Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак пообщались не только с Игорем Крутым, но и познакомились с бельгийской певицей Ларой Фабиан, дирижером Юрием Башметом, а также со знаменитыми российскими фигуристами: Аделиной Сотниковой, Татьяной Тотьмяниной, Максимом Марининым, Алексеем Ягудиным, Романом Костомаровым и Оксаной Домниной. Звезды поддержали юных представителей России перед поездкой на конкурс, настроили на победу и от всего сердца пожелали удачи. Они дали ребятам профессиональные советы и сказали, что обязательно будут болеть за них.

— С Танюшей и Денберелом мы договорились, что они победят,-говорит Игорь Крутой. - Это, конечно, зависит от жюри, но я желаю ребятам достойно выступить и представить страну.

— Конечно нужно стремиться, мечтать, хотеть и верить. Но самое главное, что дети едут представлять нашу великую страну, а мы за них будем держать кулачки, - поддержал ребят маэстро Юрий Башмет.

Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак побывали на юбилейном творческом вечере маэстроФото: предоставлено организаторами

— Ребята прошли жесточайший отбор и теперь у них появилась возможность выступить и представить Россию на Детском Евровидении. Болейте за них, поддерживайте, ведь они — будущее нашей страны,-попросил своих фанатов фигурист Алексей Ягудин.

— Таня и Денберел огромные молодцы, прорвались на такой престижный конкурс,-присоединились к поддержке юных музыкантов Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. - Хочется, чтобы наша страна всегда и везде была первой, поэтому желаем детям силы духа. Важно чтобы они поняли, что этот конкурс — праздник музыки, а их главная задача — показать свой талант, чтобы его увидел весь мир.

Напомним: финал международного конкурса «Детское Евровидение-2019» состоится 24 ноября в Польше, в городе Гливицы. Представлять Россию в этом году будет дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака с песней «Время для нас» (A time for us). Ребята учатся в «Академии Игоря Крутого». Татьяна занимается вокалом с 4-х лет, играет на фортепиано и флейте, сама пишет музыку и стихи, у нее много спортивных наград. Девочка принимала активное участие в написании конкурсной песни. Денберел — победитель суперсезона шоу «Ты Супер!» и конкурса «Детская Новая Волна». Ребята познакомились и сдружились после участия в одном из конкурсов, а позже решили вместе попробовать свои силы на «Детском Евровидении-2019».

В отличие от взрослого «Евровидения», на детском конкурсе странам-участницам разрешено поддерживать своих представителей. Сделать это можно будет на официальном сайте шоу (junioreurovision.tv). Первый этап онлайн голосования будет открыт 22 ноября с 22:00 по московскому времени и продлится до 17:59 24 ноября. Второй этап голосования откроется после исполнения последней песни и продлится 15 минут.